ريو دي جانيرو، البرازيل، الإمارات العربية المتحدة: قام وفد رفيع المستوى من مسؤولي الإدارة العليا في مجموعة ايدج، إحدى المجموعات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، بزيارة رسمية إلى حاكم ولاية ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو. وعُقد الاجتماع في قصر غوانابارا، المقر الرسمي لحكومة ولاية ريو دي جانيرو.

وجاء الاجتماع، الذي يعزز الأهمية الاستراتيجية للسوق البرازيلية بالنسبة للمجموعة، في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها قادة ايدج إلى أبرز المقار الحكومية والمكاتب المحلية وشركاء الدفاع والعملاء المحتملين. ورحّب الحاكم كاسترو بسعادة فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايدج، ومنصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وكبار المسؤولين ضمن وفد ايدج والذي ضم أيضاً حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة، ورودريغو توريس، الرئيس والمدير المالي للمجموعة، وعمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام. كما التقى الوفد بمسؤولين كباراً في حكومة الولاية وأطراف محلية في قطاع الدفاع.

وقال كلاوديو كاسترو، حاكم ولاية ريو دي جانيرو: " نشهد تعافيًا اقتصاديًا كاملًا، ولذا فهو الوقت المناسب للاستثمار في ولاية ريو دي جانيرو. نحن مسؤولون عن استخراج 85% من النفط في البلاد، وننتج 72% من الغاز الطبيعي في البلاد، كما أننا رواد في مجال الطاقة النظيفة والصلب الخام والسياحة، نحتل المركز الثاني في التصنيف الاقتصادي للبرازيل. ويشرفني أن أرحب بممثلي مجموعة ايدج وأؤكد أن ريو دي جانيرو منفتحة على عقد شراكات جديدة".

وتجدر الإشارة تعهد الحاكم كاسترو بدعم مجموعة ايدج في جهودها لتوسيع نطاق وجودها في البرازيل، وإتاحة الموارد اللازمة لمساعدة المجموعة على إنشاء مراكز محتملة للابتكار والتصنيع في ولاية ريو دي جانيرو.

من جهة مماثلة، قال سعادة فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايدج: "تملك مجموعة ايدج التزاماً طويل المدى تجاه البرازيل، ونتقدّم بتوجيه كل الشكر للحاكم كاسترو على ترحيبه الحارّ بنا وطيب الإقامة في ريو دي جانيرو. وبينما نقوم بتوسيع مصالحنا وأعمالنا في المنطقة، نواصل التركيز على إقامة علاقات شراكة قيّمة في البرازيل لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة وعرض قدرات ايدج المتقدمة للاعبين الرئيسيين في قطاع الدفاع والتكنولوجيا في المنطقة. وبالتعاون مع حكومة ولاية ريو دي جانيرو، سنعزز حضورنا ونخوض مرحلة استكشاف الطرق التي يُمكننا من خلالها الاتصال بالمنظومات التجارية والمؤسسات الصناعية بهدف تحقيق نجاحات كبيرة مستقبلا وعلى نحو مستدام".

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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