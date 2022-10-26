يترأس سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، وفد الشركة المشارك في اللقاء السنوي لقطاع المعادن العالمي ضمن فعاليات أسبوع بورصة لندن للمعادن الذي يقام خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر 2022 في العاصمة البريطانية لندن.

وقد التقى سعادة الشيخ دعيج برئيس مجلس إدارة بورصة لندن للمعادن السيدة غاي هوي إيفانر ورئيسها التنفيذي السيد ماثيو تشامبرلين، وذلك على هامش حفل العشاء الذي أقامته بورصة لندن للمعادن يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر.

وتغطي فعاليات أسبوع بورصة لندن للمعادن جميع جوانب أسواق المعادن ومتغيراتها الدائمة بما في ذلك توقعات الاقتصاد الكلي وأساسيات الأسواق، بالإضافة إلى التحديات القائمة مثل ارتفاع أسعار الطاقة وقيود سلسلة التوريد. ويستضيف الأسبوع أيضًا متحدثين رفيعي المستوى، وحلقات نقاش تفاعلية بحضور أكثر من 600 مشارك من قطاع المعادن العالمي.

وفي هذا الصدد، صرح سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة قائلاً:

"التقلبات وصعوبة التنبؤ باتتا الصفتين السائدتين للسوق، إلا أننا وبفضل المرونة التي نتمتع بها في البا سنكون قادرين على مواجهة التحديات في ضوء الظروف المتغيرة لسوق الألمنيوم والاقتصاد العالمي.

إن مشاركتنا في أسبوع بورصة لندن للمعادن تتيح لنا التواجد في منصة متكاملة لاستيعاب نظرة المستثمرين الحالية تجاه السوق، واكتساب المزيد من المعرفة حول توقعات السوق لعام 2023، إلى جانب بحث ومناقشة القضايا الملحّة والمتعلقة بالاستدامة والجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة".

يُعد أسبوع بورصة لندن للمعادن من أهم الفعاليات في قطاع المعادن، حيث يجمع تحت سقف واحد كبار الخبراء من جميع أنحاء العالم. ويكتسب الحدث هذا العام أهمية كبرى مع نظرة المستثمرين تجاه السوق في ظل مخاوف الركود الاقتصادي والتضخم المرتفع.

تجدر الإشارة إلى أن وفد البا يضم كلاً من الرئيس التنفيذي السيد علي البقالي، والرئيس التنفيذي للشؤون المالية السيد براين هاريس، والرئيس التنفيذي للتسويق السيد خالد عبداللطيف، والمدير الإداري للتسويق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا السيد هشام الكوهجي، ومدير إداري علاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة الآنسة إيلين هلال، ورئيس أول الخزينة السيد علي الهنان.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

تُعد البا أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم وذلك من خلال إنتاجها السنوي الذي يتجاوز 1.561 مليون طن متري (2021)، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى 50 عامًا في كافة جوانب العمليات التشغيلية والسلامة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واحتفلت البا التي تعتبر واحدة من كبرى الشركات في مملكة البحرين في مايو 2021 بمرور خمسة عقود على انطلاق عملياتها التجارية، وشهد احتفالها باليوبيل الذهبي تحطيمها لجميع الأرقام القياسية السابقة المسجلة على مستوى السلامة، حيث تمكنت من تحقيق 30 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت بتاريخ 01 سبتمبر 2022، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وتقوم البا بتصنيع منتجات ألمنيوم عالية الجودة، في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة، وتصديرها إلى أكثر من 240 عميلاً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (هونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%). كما تفخر البا بحصولها على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001، وآيزو 14001، وآيزو 27001، وآيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وشهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وإيكوفاديس.

وباعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، ساهمت البا بشكل رئيسي في التنمية الاجتماعية والصناعية والاقتصادية بمملكة البحرين، وتعتبر القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وكونها إحدى كبرى الشركات في مملكة البحرين، تحرص البا على توظيف الكفاءات الوطنية (نسبة البحرنة تبلغ 84%) بل تتخطى ذلك من خلال ضمان تعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم عبر مختلف المبادرات التعليمية والتدريبية والتطويرية خلال جميع مراحل مسيرتهم المهنية لدى الشركة.

تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بأعلى المعايير في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وتركز خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أطلقتها الشركة في فبراير 2022 على 6 أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع، ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر (دون أي مخلفات) البالغة تكلفته 37.5 مليون دولار ومشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد ما بين 5 إلى 7 ميغاوات من الطاقة النظيفة بعضًا من جهود الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وأهداف الحياد الكربوني الصفري بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلاوة على ذلك، فمن المقرر أن تضطلع البا بدورها الاستراتيجي في منطقة صناعات الألمنيوم التحويلية والتي من شأنها تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.

ويؤكد شعار البا الدائم "السلامة أولاً .. السلامة دائمًا" على أن سلامة ورفاهية الموظفين وعمال المقاولين هي من أولويتها القصوى. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث حصلت على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الميدالية الذهبية من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) (للسنة التاسعة على التوالي) وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق من قبل مجلس السلامة البريطاني فضلاً عن ست جوائز هامة من مجلس السلامة الوطني الأمريكي لعام 2021. كما تم تكريم البا لمبادراتها المسؤولة خلال عملية إنتاج الألمنيوم بحصولها على جائزة أفضل شركة في مجال الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في

البحرين من ESG Invest، وشهادة SafeGuard من شركة بيرو فيريتاس، فضلاً عن جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من Ethical Boardroom.

مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5 بالشركة إلى توسعة هذه المحطة التي تقوم بتوليد الطاقة من خلال تقنية الدورة المركبة.

ويماثل هذا المجمع الإضافي إعدادات المجمعات الأخرى بالمحطة (1:1:1) من خلال وجود تقنية التوربينات الغازية من الفئة J وبالحد الأدنى من تصنيف آيزو الاسمي البالغ 680.9 ميغاوات، حيث يضم المشروع ربطًا بالمحطة الفرعية الحالية ذات سعة 220 كيلوفولت. وتتمتع محطة الطاقة ذات الدورة المركبة بكفاءة أعلى بكثير من محطتي توليد الطاقة ذات الدورة المركبة 3 و4 بالشركة. وعند الانتهاء من مشروع توسعة مجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، ستزداد الطاقة الإنتاجية لمحطة الطاقة 5 من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات.

ومن المقرر أن تتولي مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكو 3 مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل بمجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، والذي من المتوقع أن تبدأ عملياته التشغيلية التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024.

آلية التظلم الخارجي

يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي لشركة البا على رابط خط البا للنزاهة – وهو خط إبلاغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواءً باستخدام خط الهاتف المجاني أو الإنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

استجابة البا لجائحة كوفيد-19

جاءت استراتيجية الاستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ يناير 2020 مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وتمكنت الشركة من الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية خلال العام 2021 بفضل مرونة القوى العاملة لديها من موظفين وعمال المقاولين.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

هاتف: 5100 1783 (973+)

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

تابعونا على: http://www.twitter.com/Alba4World http://www.facebook.com/Alba4World http://www.instagram.com/Alba4World bahrain-http://www.linkedin.com/company/aluminium p://www.youtube.com/Alba4Worldhtt