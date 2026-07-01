المنامة – جامعة الخليج العربي: استقبل معالي رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، وفدًا أكاديميًا من جامعة ظفار العُمانية، في إطار جهود تعزيز الشراكات الأكاديمية والإقليمية وتطوير برامج التعليم الطبي، بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك بين كلية الطب بجامعة ظفار وكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي.

ورحّب الدكتور آل فهيد بالوفد الزائر، الذي ضمّ الأستاذة الدكتورة منى آل سعدون، عميدة كلية الطب بجامعة ظفار، والأستاذ الدكتور مصباح تنيرة، مستشار نائب رئيس جامعة ظفار لبرنامج الدكتور في الطب، حيث اطّلع الوفد على تطوّر التعليم الطبي في مرافق الجامعة، وتعرّف على خبرة الكلية في دعم وتطوير المناهج التعليمية المعزّزة بالتقنية الرقمية، بما يخدم الارتقاء بجودة التعليم والتدريب الطبي.

وقال الدكتور آل فهيد: "تعتز جامعة الخليج العربي بالتعاون الوثيق مع الجامعات الخليجية ومؤسسات البحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، موضحًا، في الوقت ذاته، أنّ الجامعة تضع طلبتها في صميم أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة ومحفّزة، تُعزّز من قدراتهم العلمية والمهنية.

ومن جانبه، استعرض عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي، الأستاذ الدكتور محمد مددين، أهمّ وأحدث البرامج الأكاديمية ذات الطابع الابتكاري والإبداعي التي تطرحها كلية الطب والعلوم الصحية على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب الدبلومات الاحترافية، مشيرًا إلى أنّ مخرجات الجامعة التي ترفد القطاع الطبي في جميع دول الخليج تضع بصمتها في وقت قياسي، وتنضم سريعًا إلى قائمة خيرة الأطباء المحترفين؛ وذلك لأن الجامعة وضعتهم منذ السنة الأولى على الطريق الصحيح، ومكّنتهم بثقة من التعامل مع مختلف الحالات المرضية بلا صعوبات وبلا مخاطر.

وخلال الزيارة، أكدت الأستاذة الدكتورة منى آل سعدون، أهمية هذه اللقاءات الرامية إلى تعميق أواصر التعاون مع جامعة الخليج العربي، وتطوير مجالات الشراكة التعليمية معها، مشيرةً إلى أنّ هذه الزيارة تمثّل خطوة مهمة نحو بناء شراكة إستراتيجية طويلة الأمد بين المؤسستين، بما يُعزّز تبادل الخبرات ويسهم في تطوير التعليم الطبي على مستوى المنطقة.

من جهته، عبّر الأستاذ الدكتور مصباح تنيرة ، عن إعجابه بمستوى تطوّر التعليم ومخرجات كلية الطب والعلوم الصحية، وبالإمكانات المتقدمة التي توفّرها الجامعة في مركز المحاكاة والمهارات الطبية ومتحف التشريح الغني بالمواد العلمية المتصلة بكافة التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أنّ هذا التطوّر في التعليم الطبي هو الذي يجعل جامعة الخليج العربي جامعة رائدة في التعليم الطبي، ولها سمعتها العلمية التنافسية على مستوى دول المنطقة.

هذا، وعقد الوفد الزائر عددًا من اللقاءات مع القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، تعرّفوا خلالها على منهجيات التعليم والتقييم المعتمدة على المحاكاة، وبحثوا مجالات التعاون المستقبلية، بما يشمل تطوير المناهج الدراسية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز التعاون في البحث العلمي، وإتاحة فرص لتبادل الطلبة.

ويأتي هذا التوجه في سياق حرص جامعة ظفار على توسيع شبكة تعاونها الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية الرائدة، بما ينعكس إيجابًا على جودة برامجها الأكاديمية ومخرجاتها التعليمية والبحثية.

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