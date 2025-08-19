دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم أهداف إمارة دبي ورؤيتها في تعزيز فرص التملّك السكني، أعلنت مجموعة وصل، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في الإمارة، عن إطلاق مرحلة جديدة من مشروعها السكني "ساوث غاردن" ضمن منطقة وصل غيت في جبل علي، مع تخصيص عدد من وحدات مباني D وE للمشترين المؤهلين ضمن برنامج تملّك العقار الأول.

وتمثل هذه المبادرة مساهمة رائدة من مجموعة ’وصل‘ في البرنامج، لترسيخ دورها كطرف مساهم في تنفيذ استراتيجية قطاع العقارات في دبي 2033، والتي تهدف إلى توسيع قاعدة التملك العقاري وضمان نمو متوازن وشامل للسوق.

استجابة للطلب، وتعزيز للفرص

بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع في عام 2024 والتي بيعت بالكامل خلال 48 ساعة، تأتي المرحلة الجديدة من ساوث غاردن لتوفر مزيجًا مدروسًا من الاستوديوهات والشقق المؤلفة من غرفة، غرفتين، وثلاث غرف نوم، ضمن بيئة عمرانية متكاملة تجمع بين الراحة والاتصال الحيوي في قلب منطقة وصل غيت في جبل علي.

ويمتاز المشروع بموقع استراتيجي بمحاذاة محطة المترو وقربه من فستيفال بلازا مول، إلى جانب مرافق خاصة مثل حديقة زن خاصة تُضفي بُعدًا جديدًا للهدوء والخصوصية. وتأتي هذه المرحلة لتعكس التزام شركة وصل بتطوير مجتمعات سكنية عالية الجودة، تجمع بين الراحة، والقيمة المستدامة للسكان والمستثمرين على حد سواء.

فرصة استثنائية للمشترين لأول مرة

ضمن إطار الشراكة مع الجهات الحكومية، سيحصل المشترون المؤهلون ضمن برنامج تملّك العقار الأول على أولوية الاطلاع على الوحدات السكنية في المشروع الجديد، إلى جانب حوافز تفضيلية مثل أسعار مخفضة.

ومع توفر تخصيص معين من الوحدات لعامة الجمهور وسجل مبيعات قوي في المراحل السابقة، من المتوقع أن تستقطب هذه الخطوة اهتمامًا واسعًا من المشترين، وخاصة الباحثين عن فرصة تملّك حقيقية في واحدة من أكثر مجتمعات التملّك الحرّ الواعدة في دبي.

ثقة تُبنى، ومجتمعات تُصنع

وقال محمد البحر، مدير إدارة الأعمال في مجموعة وصل: "الإقبال الكبير من المشترين لبدء رحلة التملّك عبر مشاريع وصل هو انعكاس للثقة التي نعتز بها، والحرص على تقديم مجتمعات سكنية تجمع بين الجودة والحياة المتكاملة." وأضاف: "ما نقوم به اليوم يتجاوز حدود التطوير العقاري؛ نحن نُسهم في تجسيد رؤية دبي في تمكين الأفراد، وتعزيز فرصهم في بناء مستقبل مستقر ضمن بيئة سكنية تليق بطموحاتهم. مشاريعنا تعكس التزامنا بالمشاركة الفاعلة في تنمية المدينة، ودعم رحلة التملّك لأول مرة ضمن أُطر عصرية ومستدامة."

نبذة عن مجموعة وصل

تُعد مجموعة وصل من كبرى شركات التطوير والإدارة العقارية في دبي، وقد تأسست من قبل مؤسسة دبي العقارية (DREC) للإشراف على أصولها وتنمية محفظتها العقارية.

تمتلك المجموعة محفظة متنوعة تشمل العقارات السكنية، والتجارية، والضيافة، والصناعية، مما يجعلها تلعب دورًا محوريًا في تشكيل المشهد العمراني لإمارة دبي.

تضم محفظة وصل أكثر من 55,000 وحدة سكنية وتجارية، وما يزيد عن 1,000 مبنى و5,500 قطعة أرض متعددة الاستخدامات، ما يجعلها من الأعمدة الرئيسية في القطاع العقاري بالإمارة.

تلتزم المجموعة بدعم رؤية دبي طويلة المدى من خلال مشاريع تطويرية مستدامة، وابتكارات ترتقي بجودة الحياة، وتسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة أولى للعيش والعمل والاستثمار.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

www.wasl.ae

-انتهى-

#بياناتشركات