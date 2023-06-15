الرياض، المملكة العربية السعودية: زار معالي المهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، مقر شركة موبايلي في مدينة مكة المكرمة للوقوف على استعدادات موبايلي لموسم الحج لهذا العام. وكان في استقباله المهندس سلمان البدران، الرئيس التنفيذي لموبايلي.

تحدث المهندس سلمان البدران عن الخدمات التي ستقدمها موبايلي لخدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة للاستعدادات التي قامت بها الشركة والتي شملت زيادة نسبة تغطية الجيل الخامس عن العام الماضي بنسبة 85٪، وإضافة أربع مواقع جديدة لزيادة مساحة التغطية، وزيادة نسبة سعة البيانات الأساسية بنسبة 20٪، وزيادة نسبة تغطية الألياف بنسبة 120٪.

في هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي، المهندس سلمان البدران "نفخر باستمرار تعاوننا وشراكتنا مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة ضيوف الرحمن، وندرك أهمية قطاع الاتصالات في تقديم الخدمات اللازمة للحجاج ".

وحرصًا على تحسين تجربة الحجاج والذي من المتوقع أن تكون أعدادهم أكبر من السنوات الماضية، قامت موبايلي بتطوير شبكتها في مواقع المشاعر المقدسة، وتحسين عدة خدمات من ضمنها مركز التميز التشغيلي في مدينة مكة المكرمة والذي يتم تطويره بشكل سنوي لضمان سرعة استجابة عالية للأعطال أو معطيات الشبكة مما يجعل المركز جاهزًا لخدمة حجاج بيت الله.

وأثناء الجولة التعريفية، أوضح علاء مالكي، الرئيس التنفيذي للتقنية في موبايلي، بأن الشركة ستوفر طاقم ذا خبرة مهنية عالية من جميع الأقسام التقنية، للتعامل مع جميع ما يختص بأجزاء الشبكة بمنطقة الحرم والمشاعر المقدسة بشكل خاص، ومكة المكرمة بشكل عام. وسيقوم الطاقم بمراقبة مؤشرات الشبكة ومؤشرات الجودة معتمدين على أحدث عمليات الأتمتة والذكاء الاصطناعي للتحليل والتوصية بالتغييرات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقليل الازدحام وتحقيق التوازن في حركة المرور في المناطق شديدة الازدحام لضمان تقديم خدمات متكاملة وعلى أعلى المستويات للحجاج.

وفي ختام الزيارة، جددت شركة موبايلي التزامها بتقديم أفضل الخدمات لزوار المناطق المقدسة، من حجاج ومعتمرين، والعمل بشكل دائم على تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لضمان تقديم خدمات متميزة ومتطورة لهم في كل عام.

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نبذة حول إتحاد إتصالات (موبايلي):

اتحاد اتصالات (موبايلي) هي شركة سعودية تم إطلاقها تجاريًا في مايو 2005. تقدم موبايلي خدمات متكاملة لثلاثة قطاعات رئيسية هي الأفراد والشركات والمشغلين. تمتلك الشركة واحدة من أكبر الشبكات اللاسلكية من حيث التغطية في المملكة العربية السعودية وكذلك في المنطقة، وواحدة من أكبر شبكات FTTH، بالإضافة إلى واحدة من أكبر أنظمة مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم.

لتواصل الإعلاميين:

عبدالخالق المبارك

موبايلي

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