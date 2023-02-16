تحت رعاية دولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

معالي وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل: "تطوير البنية التحتية للكهرباء وتحقيق أمن الطاقة أولوية وسنستمر بالعمل مع جنرال إلكتريك لتحقيق هذه الأهداف"

عمل فريق جنرال إلكتريك مع وزارة الكهرباء وشركات القطاع الخاص لإضافة ما يصل إلى 19 جيجاوات من القدرة الإنتاجية الجديدة خلال أكثر من عقد بقليل، وتخفيف ازدحام شبكة الطاقة وتعزيز استقرارها

بغداد، العراق: تحت رعاية دولة رئيس الوزراء العراقي، المهندس محمد شياع السوداني، وقعت كل من وزارة الكهرباء العراقية وشركة جنرال إلكتريك (رمزها في بورصة نيويورك GE) وثيقة مبادئ لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة وتوسيع الجهود للتحول نحو طاقة كهربائية أكثر استدامة وملاءمة للبيئة وتعزيز القدرات وبناء الكفاءات المحلية.

وتأتي المبادرة في إطار التزام الطرفين لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في العراق، وتهدف إلى استكشاف فرص جديدة لزيادة الإنتاج عبر إنشاء محطات توليد جديدة وتوسيع قدرات المحطات القائمة، وصيانة البنية التحتية لتوليد ونقل الطاقة وإعادة تأهيلها لضمان استقرار الإمدادات، وإنشاء محطات فرعية جديدة لتحسين كفاءة شبكة الكهرباء في مختلف المحافظات، وتعزيز الربط بين الشبكتين الأردنية والعراقية، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن قطاع الطاقة في البلاد، بالإضافة إلى العمل المشترك لتعزيز القدرات وتطوير الكفاءات المحلية من خلال إنشاء مركزٍ للتميز مع وحدة مراقبة وتشخيص للوحدات التوليدية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريب لموظفيها.

وقّع على وثيقة مبادئ التعاون معالي المهندس زياد علي فاضل، وزير الكهرباء العراقي؛ وجوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا؛ وذلك بحضور سعادة السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوفسكي.

وبهذه المناسبة، قال معالي المهندس زياد علي فاضل: "تطوير البنية التحتية للكهرباء وتحقيق أمن الطاقة أولويات رئيسية للوزارة، ونعمل بشكل حثيث على سد النقص الحالي في إمدادات الكهرباء في جميع أنحاء العراق، وتلبية الاحتياجات المتزايدة لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، وفي هذا السياق، تستند الوثيقة الجديدة إلى تعاوننا السابق مع جنرال إلكتريك والنتائج التي تم تحقيقها، وتشمل أيضاً تعزيز القدرات وتطوير الكفاءات ووتوفير طاقة مستدامة عالية الموثوقية بتكلفة منخفضة".

وقال جوزيف أنيس: "تشكل الوثيقة امتداداً لتعاوننا المستمر مع وزارة الكهرباء، وتعكس رؤيتها لحفز التغيير الإيجابي من خلال تطوير بنية تحتية مستدامة عالية الموثوقية لقطاع الطاقة، وخصوصاً أن تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة العراقي لا يسهم في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة فحسب، بل يشكل أيضاً نقطة انطلاق لتحقيق النمو الاقتصادي" وأكد أن "جنرال إلكتريك دعمت مساعي الشعب العراقي في تطوير قطاع الطاقة على مدى أكثر من 50 عاماً. وأضفنا ما يصل إلى 19 جيجاوات من القدرة الإنتاجية في البلاد خلال أكثر من عقد بقليل، وكنا من أوائل الشركات التي أعادت تأهيل محطات توليد الطاقة في المناطق المحررة، وساعدنا الحكومة العراقية في تأمين ما يزيد على 2.4 مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة منذ عام 2015. وتؤكد وثيقة مبادئ التعاون الجديدة التزامنا المستمر بتقديم نتائج فعّالة تدفع عجلة التقدم في مختلف مناطق العراق، وتساعد في بناء قدراته المحلية".

وفي عام 2021، أعلنت جنرال إلكتريك عن خطة شاملة لتحول الطاقة في العراق، وتضم الخطة عدة مبادرات استراتيجية مقترحة لدعم الانتقال إلى استخدام مصادر طاقة أنظف، ومواصلة تعزيز قدرات العاملين في مجال الطاقة من العراقيين. وتشمل المبادرات استخدام الغاز المصاحب لإنتاج النفط في توليد الكهرباء وتحويل محطات الطاقة الحالية التي تعمل بنظام الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، مما يسهم في تعزيز كفاءتها وتحقيق وفورات كبيرة في الوقود، وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى تنفيذ حلول احتجاز الكربون واستخدام الهيدروجين وقوداً لمحطات الطاقة وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي على المدى الطويل. ويؤمن تنفيذ هذه المبادرات الطاقة المستقرة والمستدامة للمزيد من المناطق ويخلق آلاف الوظائف للشعب العراقي ويحفز نمو الاقتصاد المحلي بفتح الفرص واسعة للشركات والموردين المحليين.

وبالإضافة إلى جهودها لتطوير البنية التحتية الوطنية الحيوية، تركز جنرال إلكتريك بشكل مستمر على مشاريع التنمية المجتمعية في العراق، حيث تعاونت الشركة خلال الفترة الماضية مع "كابيتا" لدعم ما يصل إلى 50 شركة متناهية الصغر تعود ملكيتها لمواطنين عراقيين عبر تقديم المنح والدورات التدريبية على التسويق ومزاولة الأعمال. وقدمت الشركة منحاً دراسية لطلاب كلية بغداد للأعمال. وتصل نسبة المواطنين العراقيين العاملين لدى الشركة في العراق إلى حوالي 95%.

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