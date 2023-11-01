الرياض، المملكة العربية السعودية : وقعت وزارة الصحة السعودية مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" اتفاقية ومذكرة تفاهم على هامش ملتقى الصحة العالمي المقام في الرياض؛ وذلك لتعزيز فرص التعاون في مجالات الصحة الرقمية والتقنية الحيوية ورفع جودة الرعاية الصحية في المملكة، بالإضافة إلى تطوير وتشغيل الخدمات المدارة في المختبرات، ويهدف هذا التعاون إلى تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030 الرامية إلى تسهيل الوصول للخدمات الصحية والرفع من جودتها.

ويسهم هذا التعاون المشترك في تطوير الخدمات الصحية الإلكترونية من خلال تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين موبايلي ووزارة الصحة. ويتمثل ذلك في إطلاق المبادرات والخدمات المستدامة، وتوفير البرامج والخدمات المتعلقة بالصحة الإلكترونية والتقنية البيولوجية والمختبرات. مما يساهم في دعم القطاع الصحي، وتحسين مستوى الكفاءة والجودة في تقديم الرعاية الصحية داخل المملكة.

وصرح المهندس ماجد بن عبد العزيز العتيبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي "تعد هذه الاتفاقية ومذكرة التفاهم اللتان وقعتهما موبايلي مع وزارة الصحة خطوة هامة نحو رفع كفاءة أداء الخدمات الصحية بالقطاع الصحي في المملكة، حيث ستساعد هذه الشراكة على تعزيز الصحة العامة والتشخيص الدقيق والرعاية الفعالة للمرضى نظراً للدور الكبير الذي تلعبه التقنية في تطوير الخدمات الصحية وتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى.

وأضاف: “نسعى في موبايلي إلى المساهمة في تعزيز القطاع الصحي في المملكة من خلال التعاون مع وزارة الصحة لتقديم الخدمات والبرامج في مجال الصحة الرقمية والتقنية الحيوية وإطلاق المشاريع والخدمات المستدامة".

وبين أن الاتفاقية ستسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الممارسين الصحيين، مما يساعد في تقديم خدمات متطورة ومستدامة للمواطنين والمقيمين في المملكة؛ سعياً لتقديم حلول رقمية للتحديات الصحية؛ لتسهم بدورها في رفع جودة ونمط حياة المواطنين تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وتسعى وزارة الصحة وموبايلي من خلال الاتفاقية ومذكرة التفاهم إلى دفع عجلة الابتكار وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والمساهمة في الرفاهية العامة للمواطنين بهدف تطوير القطاع الصحي في المملكة عبر الاستفادة من الحلول الرقمية المتطورة في هذا المجال.

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نبذة حول إتحاد إتصالات (موبايلي):

اتحاد اتصالات (موبايلي) هي شركة سعودية تم إطلاقها تجاريًا في مايو 2005. تقدم موبايلي خدمات متكاملة لثلاثة قطاعات رئيسية هي الأفراد والشركات والمشغلين. تمتلك الشركة واحدة من أكبر الشبكات اللاسلكية من حيث التغطية في المملكة العربية السعودية وكذلك في المنطقة، وواحدة من أكبر شبكات FTTH، بالإضافة إلى واحدة من أكبر أنظمة مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم.