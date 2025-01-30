ستعمل مدينة برجيل الطبية المنشأة الرائد للمجموعة بتقديم برنامج تدريب شامل لتعزيز خبرة المتخصصين في الرعاية الصحية في مصر والمنطقة

دبي، الإمارات: في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، أبرمت وزارة الصحة المصرية وبرجيل القابضة، المزود الرائد للخدمات الطبية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مذكرة تفاهم خلال معرض الصحة العربي 2025، تمهد الاتفاقية الطريق لشراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى رعاية الأورام المتقدمة في جميع أنحاء إفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على تطوير برنامج شامل لزراعة نخاع العظام، وستتولى مدينة برجيل الطبية، المنشأة الرائدة لبرجيل القابضة، قيادة هذه الاتفاقية، بالتعاون مع معهد برجيل للأورام، أكبر شبكة متكاملة لرعاية مرضى السرطان في الإمارات العربية المتحدة.

وقع الاتفاقية د. مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية التخصصية، في وزارة الصحة المصرية، وجون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، بحضور معالي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان في مصر والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، إلى جانب عمران الخوري، عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، وسفير أحمد، الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة.

التركيز على عمليات زراعة نخاع العظم

كجزء من الالتزام بتحسين نتائج المرضى، سيعمل التعاون على تطوير استراتيجية مخصصة لتنظيم مرضى زراعة نخاع العظام في مصر، وضمان الوصول في الوقت المناسب إلى الإجراءات المنقذة للحياة، وبموجب هذه المبادرة، ستستفيد برجيل القابضة من خبرتها من برنامج زراعة نخاع العظام في مدينة برجيل الطبية لإنشاء وحدة زراعة من الطراز العالمي في مصر، وسيعمل البرنامج على دمج البروتوكولات المثبتة ومنهجيات العلاج المتقدمة والأساليب السريرية متعددة التخصصات لتعزيز رعاية المرضى وتحسين معدلات نجاح عمليات الزرع.

سيتم توفير تدريب شامل لبرامج زراعة نخاع العظام للبالغين والأطفال، وتمكين الأطباء والممرضات وفنيي المختبرات والخدمات الداعمة في مصر، وسيتضمن التدريب خبرة عملية في تقنيات الزرع المتطورة، والرعاية بعد الزرع، وإدارة المرضى، مما يضمن تزويد المهنيين الطبيين المحليين بأحدث التطورات في زراعة نخاع العظام.

علاوة على ذلك، تمهد مذكرة التفاهم الطريق لشراكة بحثية بين وزارة الصحة ومدينة برجيل الطبية، مع التركيز على علاجات السرطان الرائدة مثل علاج الخلايا التائية CAR-T لتعزيز قدرات مصر في حلول الأورام من الجيل التالي والعلاجات المبتكرة.

وصرح سعادة خالد عبد الغفار، "تؤكد هذه الشراكة مع برجيل القابضة التزامنا بتعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والابتكار في مصر، من خلال الاستفادة من خبرتهم في رعاية الأورام وبرنامج زراعة نخاع العظام، والتدريب الطبي، وتقديم أعلى معايير علاج السرطان لمرضانا".

تدريب ممرضي الأورام، تكامل التكنولوجيا

بالإضافة إلى تدريب زراعة نخاع العظام، ستوسع الشراكة التدريب المتخصص لموظفي علاج الأورام بالإشعاع على التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الجراحة الإشعاعية التجسيمية (SRS) والعلاج الإشعاعي للجسم التجسيمي (SBRT) باستخدام نظام BrainLab المتطور، وذلك لتعزيز قدرات الطب التشخيصي والدقيق، كما سيتلقى الموظفون أيضًا تدريبًا في تقنيات المختبر الجزيئي وعلم الأمراض الجزيئي وعلم الأمراض الرقمي، بالتعاون مع أونكوهيلكس.

كما سيتم إطلاق برنامج تدريب تمريض الأورام المتخصص لمدة عام واحد، مما يعزز خبرة المتخصصين في الرعاية الصحية في مصر والمنطقة، وستدعم المبادرة أيضًا توظيف الممرضات المدربات على الأورام وتسهيل اعتماد الهيئات، وتعزيز التعاون طويل الأمد في رعاية مرضى السرطان.

وقال الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، "يشرفنا التعاون مع وزارة الصحة في مصر ودفع التغييرات التحويلية في رعاية الأورام، من خلال المبادرات الاستراتيجية في التدريب والبحث والوصول إلى المرضى، حيث نتطلع إلى إحداث تأثير مفيد في علاج السرطان في جميع أنحاء مصر".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء إطار للسياحة الطبية بين وزارة الصحة والوكلاء المعينين ومدينة برجيل الطبية لتعزيز إمكانية الوصول إلى رعاية الأورام للمرضى في جميع أنحاء إفريقيا، حيث تتماشى هذه المبادرة مع أهداف تحول الرعاية الصحية في مصر، وضمان النمو المستدام، وتعزيز الشراكات، والوصول الموسع إلى رعاية الأورام المتخصصة.

وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة مهمة في تقدم الرعاية الصحية في مصر، من خلال دمج الخبرة والتكنولوجيا المتطورة وبرامج التدريب ذات المستوى العالمي، حيث من المقرر أن يعيد هذا التعاون بين وزارة الصحة وبرجيل القابضة تعريف رعاية السرطان في المنطقة.

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