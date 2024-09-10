هونج كونج: شاركت وزارة السياحة، في المؤتمر الدولي للاستثمار في الضيافة "IHIF Asia" في هونغ كونغ، حيث استعرضت خلال مشاركتها الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتوفر في قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية أمام المستثمرين الدوليين المشاركين في المؤتمر.

وسلطت الوزارة خلال مشاركتها في المؤتمر الضوء على التقدّم الكبير الذي حققه القطاع السياحي في المملكة خلال الفترة الأخيرة، حيث استقبلت خلال العام الماضي 2023م، أكثر من 109 مليون سائح منهم 27 مليون سائح وافد من الخارج، منهم أكثر من 20.9 مليون سائح من آسيا، قاموا بإنفاق 96.6 مليار ريال سعودي (25.7 مليار دولار أمريكي)، مما يؤكد على الثقة المتزايدة التي تتمتع بها الأسواق الآسيوية في المملكة، والفرص الاستثمارية المُشجعة التي توفرها للمستثمرين، كما يُبرهن النمو المتواصل للقطاع السياحي جاذبية المملكة للسيّاح الآسيويين.

وشارك المدير العام لتخطيط الاستثمار والجذب في وزارة السياحة الأستاذ طارق الشغرود، في حلقة نقاش بعنوان "الاستثمار والتمكين والازدهار: تمكين الوجهات السياحية"، حيث استعرض خلالها النهج الاستراتيجي للمملكة لتطوير نظام بيئي سياحي متنوع على مستوى عالمي، مؤكداً التزام المملكة بتوفير مجموعة واسعة من التجارب السياحية، واستمرارها في تقديم الحوافز والدعم للمستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع السياحة.

وأوضح الشغرود، أن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي (TIEP)؛ الذي أطلقته الوزارة يوفر فرصة متعددة للاستثمار في قطاع السياحة الواعد، مبيناً أن مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة (HIE)، التي تأتي ضمن البرنامج تشمل على فرص متعددة للمستثمرين للاستثمار في مرافق الضيافة في المملكة، حيث أنها تهدف لتعزيز القدرة الاستيعابية للسكن بشكل كبير في المناطق السياحية الرئيسية، ودفع الاستثمارات الخاصة إلى 42 مليار ريال سعودي (11 مليار دولار أمريكي)، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمقدار 16 مليار ريال سعودي (4.3 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030م، كما تهدف المبادرة إلى خلق 120,000 فرصة عمل جديدة، بما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي الأوسع نطاقاً في المملكة العربية السعودية، كما تقدم عدداً من الحوافز الرئيسية مثل: الإعفاءات الضريبية للشركات، وتخفيضات ضريبة القيمة المضافة، والوصول إلى الأراضي المملوكة للحكومة بشروط مُناسبة، مما يجعل دخول المستثمرين إلى السوق أسهل وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

وقدمت وزارة السياحة، الدعوة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم المشاركين في المؤتمر، لاغتنام الفرصة المُتاحة ليكونوا جُزءاً من هذا التطور الكبير الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة، في ظل ما تمتلكه المملكة من مقومات وإمكانيات سياحية تتمثل البنية التحتية القوية، والموقع الاستراتيجي، والتزامها الثابت بالنمو المُستدام.

يذكر أن القطاع السياحي كان حقق قفزات وإنجازات كبيرة خلال العام الماضي 2023م، حيثُ احتلت المرتبة الـ 14 عالمياً في عدد الوافدين الدوليين - أي بزيادة قدرها 11 مركزاً منذ عام 2019م - ، كما احتلت المملكة المرتبة الـ 12 عالمياً في إيرادات قطاع السياحة الدولية، وارتفعت 15 مركزاً مقارنة بعام 2019م، ووفقاً لمقياس السياحة الصادر عن الأمم المتحدة (مايو 2024م)، وأصبحت الأولى بين أفضل الوجهات السياحية الكبيرة أداءً من حيث معدل نمو السياح الوافدين الدوليين، وعائدات قطاع السياحة مقارنةً بمستويات ما قبل جائحة كورونا.

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