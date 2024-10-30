تتعاون شركة في إف إس جلوبال مع وزارة الخارجية الفنلندية منذ عام 2010، وبموجب الاتفاقية الجديدة ستواصل تقديم خدمات تأشيرة شينغن قصيرة الأجل وخدمات تصاريح الإقامة بما في ذلك التسجيل البيومتري في 32 دولة عبر 10 مناطق.

وقالت وزارة الخارجية الفنلندية: "نتوقع تعاوناً سلسًا ومهنياً مع شركة في إف إس جلوبال. سلطنا الضوء بشكل خاص في المناقصة على التغطية العالمية للخدمات الخارجية، وجودة البيانات الحيوية والقدرة الفنية، ومراقبة الجودة، وإدارة المخاطر وخدمة العملاء. يقوم مزود الخدمة الخارجي باستلام الطلبات ويجمع البيانات الحيوية ورسوم الطلب ويرسلها إلى المهمات والبعثات الدبلوماسية، ولكنه لا يتخذ القرار في إصدار التأشيرة. تظل القرارات المتعلقة بإصدار التأشيرة من مسؤولية مسؤولي وزارة الخارجية ".

وقال جيتان فياس، الرئيس التنفيذي للتجارة ورئيس تطوير الأعمال لدى شركة في إف إس جلوبال: "يسر شركة في إف إس جلوبال أن تستمر في خدمة حكومة فنلندا باعتبارنا مزود الخدمة المعتمد. نتمتع بشراكة قوية مع وزارة الخارجية الفنلندية ونرحب بفرصة تجديد خدماتنا. نتطلع إلى تقديم أفضل حلول التأشيرة في فئتها لمقدمي طلبات التأشيرة، وعملية تقديم طلبات سلسة عبر 10 مناطق حول العالم".

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

«في إف إس جلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا، وتتبنى الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 69 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 3400 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 153 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من 297 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة بدعم من شركة بلاكستون مالك حصة الأغلبية، إلى جانب Kuoni and Hugentobler Foundation و EQT. تلتزم شركة «في إف إس جلوبال» بتوفير قيمة لجميع الشركاء والريادة في الحلول المسؤولة والمبتكرة التي تجعل الخدمات الحكومية أكثر فعالية وكفاءة.

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