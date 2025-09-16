استضافت جامعة حمدان بن محمد الذكية، أول جامعة ذكية معتمدة في دولة الإمارات ورائدة عالمياً في التعليم المبتكر، بالتعاون مع "إنجاز الإمارات"، ورشة عمل افتراضية بعنوان "أثْر رحلتك".

وقد أُقيمت الجلسة التفاعلية عبر منصة "زووم"، ووفّرت للمتعلمين أدوات عملية لتعزيز الثقة بالنفس، وتطوير مهارات التواصل، وتحقيق التوازن الصحي بين الحياة الأكاديمية والشخصية. وركّزت الورشة على تنمية الوعي الذاتي، وإدارة الضغوط، وحل المشكلات بفعالية، بما يعكس التزام الجامعة بتمكين المتعلمين بالمعارف والمهارات والقيم اللازمة للنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية الجامعة في ترسيخ مفهوم التعلّم مدى الحياة، ودعم رؤية دولة الإمارات للتنمية المستدامة القائمة على الابتكار.

وأكدت عذبة الكمادة، نائب رئيس الجامعة لتنمية المتعلمين: "في جامعة حمدان بن محمد الذكية، نضع المتعلمين في صميم استراتيجيتنا، ونحرص على تزويدهم بالمهارات المستقبلية التي تتجاوز حدود القاعة الدراسية. وتجسد هذه الورشة التزامنا ببناء قادة واثقين ومؤهلين للمستقبل، قادرين على التميز في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية والشخصية".

