الكويت، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مسيرته نحو الريادة والابتكار وتحقيق نمو مستدام، أعلن بنك وربة عن إجراء هيكلة إدارية شاملة على مستوى الإدارة التنفيذية العليا، في خطوة تتماشى مع رؤيته المستقبلية لبناء بنك يقدم حلولاً مصرفية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويساهم بفاعلية في دعم وتنمية الاقتصاد الكويتي.

وأوضح البنك أن الهيكلة الجديدة تقسم مهام الإشراف المباشر على قطاعين رئيسيين: الأول للخزانة والاستثمار، والثاني لقيادة التحوّل الرقمي والعمليات وتطوير الأعمال، في توجه يعكس حرص البنك على دمج القوة الاستثمارية مع الكفاءة التشغيلية، بما يعزز قدرته على تقديم حلول مصرفية مبتكرة ويرفع من تنافسيته في السوق المحلي والاقليمي.

وفي هذا الإطار، أعلن بنك وربة عن تعيين كل من السيد/ أنور بدر الغيث نائباً للرئيس التنفيذي لقطاع التحوّل الرقمي والعمليات، والسيد/ ثويني خالد الثويني نائباً للرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والخزانة بالتكليف لحين استكمال الموافقات الرقابية، ليكونا ضمن قيادة المرحلة القادمة للبنك.

نمو قوي وتحول رقمي متسارع

وتأتي هذه الخطوة مدعومة بالأداء المالي القوي الذي حققه البنك، حيث شهدت أرباحه خلال عام 2025 نمواً لافتاً وتضاعفاً مقارنة بالسنوات السابقة، في انعكاس مباشر لنجاح استراتيجيته التشغيلية والتوسعية. كما يواصل البنك الاستثمار بشكل مكثف في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية، إدراكاً منه بأن مستقبل القطاع المصرفي يرتكز على الابتكار الرقمي، وتقديم خدمات ذكية وسريعة تلبي تطلعات العملاء في عالم يشهد تسارعاً غير مسبوق في التطورات التقنية.

رؤية استراتيجية لمرحلة مفصلية

وفي تعليقه على هذه الهيكلة، صرح رئيس مجلس إدارة بنك وربة، السيد/ حمد مساعد الساير: "تمثل هذه الهيكلة محطة محورية في مسيرة بنك وربة، حيث نؤسس لمرحلة جديدة من النمو الطموح، ترتكز على الكفاءة والمرونة والابتكار، بما يعزز من قدرتنا على تقديم قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا، ويدعم دورنا في الاقتصاد الكويتي."

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي، السيد/ شاهين حمد الغانم، إن "هذه التغييرات تعكس جاهزية البنك للمرحلة القادمة، خاصة في ظل التوسع الاستراتيجي والتوجه نحو التكامل والاندماج، حيث ستساهم الهيكلة الجديدة في تسريع وتيرة اتخاذ القرار، وتعزيز التكامل بين القطاعات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي."

قيادات بخبرات نوعية

ويتمتع كل من الغيث والثويني بخبرات مصرفية واستثمارية واسعة، حيث أسهما خلال مسيرتهما في قيادة مبادرات نوعية وتطوير أعمال البنك، وكان لهما دور ملموس في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنمية الأنشطة الاستثمارية، بما يدعم توجهات البنك الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

تمكين المرحلة القادمة وتعزيز التكامل

وتأتي هذه الهيكلة في توقيت استراتيجي يدعم توجه البنك نحو مرحلة أكثر توسعاً وتكاملاً، حيث من المتوقع أن تسهم في تسهيل وتسريع تنفيذ الخطط المستقبلية، وتعزيز التكامل المؤسسي، ورفع جاهزية البنك للاستفادة من الفرص الجديدة على مستوى السوقين المحلي والإقليمي.

مسيرة نمو … من بنك ناشئ إلى لاعب مؤثر

وعلى مدار 15 عاماً، نجح بنك وربة في تحقيق نمو متسارع وتحولات نوعية، مدعوماً بثقة مساهميه وعملائه، وهو ما تجسد في النجاح الكبير لزيادة رأس المال الأخيرة خلال عام 2025، والتي تزامنت مع خطوات استراتيجية عززت من متانة مركزه المالي وفتحت آفاقاً أوسع للنمو والتوسع.

ويواصل البنك ترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية في الكويت، من خلال تبني الابتكار، وتطوير خدماته الرقمية، وتقديم حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

-انتهى-

