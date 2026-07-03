أبوظبي، أبرمت وحدة خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في مجموعة "إي آند" شراكة استراتيجية مع "لينوفو كونيكت" (Lenovo Connect) لتقديم حلول متطورة في مجال إنترنت الأشياء (IoT) والمركبات المتصلة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية.

وتجمع هذه الشراكة بين الانتشار الدولي لـ "إي آند" وقدراتها المتطورة في شبكات الجيل الخامس (5G) وخبرتها التنظيمية العميقة وبين القدرات التقنية لشركة "لينوفو كونيكت" مما يتيح اتصالاً سلساً وآمناً وقابلاً للتوسع للمركبات الكهربائية والسيارات المتصلة والجيل القادم من حلول التنقل.

يعزز هذا التعاون مكانة وحدة خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في مجموعة "إي آند"، كمزود عالمي لخدمات الاتصال، كما يمكّن شركة "لينوفو كونيكت " من تبسيط عمليات النشر العالمية، وتسريع وصولها إلى الأسواق وتحسين تجارب العملاء من خلال خدمات اتصال موثوقة ومطابقة للمعايير وعالية الأداء. وسيتيح هذا التعاون للعملاء الاستفادة من اتصال سلس عبر الحدود، ومرونة للتوسع وكفاءات تشغيلية أعلى وحلول رقمية مبتكرة تدعم تطور منظومات التنقل الذكي والأنظمة المتصلة.

وقال نبيل بَكّوش، الرئيس التنفيذي لوحدة خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في مجموعة "إي آند": «تعكس هذه الشراكة مع "لينوفو كونيكت" التزامنا بتطوير حلول التنقل المتصل والابتكار في مجال إنترنت الأشياء على مستوى العالم. ومن خلال الجمع بين ريادة "لينوفو كونيكت" التقنية مع التواجد العالمي لمجموعة إي آند وقدراتها المتطورة في مجال الاتصال، نسعى إلى تقديم حلول مبتكرة تمكّن الشركات من توسيع نطاق خدماتها المتصلة بثقة في الأسواق الدولية.»

بدوره قال تشارلي جاو، الرئيس التنفيذي للنمو في "لينوفو كونيكت": «تضاعفت أهمية الاتصال العالمي الموثوق به مع التنامي المستمر في الطلب على حلول التنقل المتصل وإنترنت الأشياء، وشراكتنا مع وحدة خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في إي آند تمكننا من تزويد العملاء بحلول اتصال سلسة وآمنة وقابلة للتطوير بما يدعم الابتكار والكفاءة التشغيلية والنمو المستقبلي لتحقيق نتائج مثمرة ونجاح مشترك لجميع الأطراف.»

وتدعم هذه الاتفاقية أهداف التحول الرقمي على نطاق أوسع مما يساهم في تطوير البنية التحتية الذكية والتنقل الذكي ومبادرات الاقتصاد الرقمي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.