أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة أعلنت وتش هاوس عن افتتاح أول وجهة دائمة لها في أبوظبي، لتنقل معها فلسفتها الشهيرة في عالم القهوة ومفهوم "الهاوس" الذي تشتهر به العلامة عالمياً. يقع الفرع الجديد في ذا أركيدز في الخيل سكوير ضمن نادي أبوظبي للفروسية، وقد تم تنفيذه بالتعاون مع مصممة الديكور الداخلي ديدرا هودجسون، ليقدم وجهة متكاملة للقهوة العصرية وتجارب الطعام المتميزة طوال اليوم.

تنقل وتش هاوس مفهومها الذي ولد في لندن إلى نادي أبوظبي للفروسية من خلال وجهة تجمع بين القهوة العصرية والضيافة المدروسة في بيئة صممت لتناسب مختلف أنماط الزيارة. وتضم المساحة ركناً مخصصاً للقهوة، وطاولات مشتركة، ومناطق جلوس أكثر خصوصية، مما يخلق أجواء ترحيبية تلائم الجميع، سواء للراغبين في تناول القهوة السريعة أو قضاء وقت أطول للاستمتاع بالأجواء الهادئة.

التصميم

تؤمن وتش هاوس أن لكل وجهة هويتها المتفردة، لذلك لا تتشابه أي وجهتين ضمن العلامة، ويتم تصميم كل مساحة بعناية لتعبر عن خصوصية المكان الذي تحتضنه، وطابعه المعماري، والمجتمع المحيط به. وفي أبوظبي، تجسد الوجهة الجديدة هذه الرؤية من خلال قصة تصميمية مستوحاة من الإرث البصري الغني لثقافة الفروسية والطابع الفريد لنادي أبوظبي للفروسية.

وقد تم تطوير التصميم بالتعاون مع مصممة الديكور الداخلي ديدرا هودجسون، حيث يستمد التصميم إلهامه من الإرث الفروسي للموقع والعمارة ذات الطابع الإسباني، مع إدخال تفاصيل دقيقة مستوحاة من صناعة معدات الفروسية، والإسطبلات، ليخلق مساحة تجمع بين الحداثة والارتباط الأصيل بالمكان.

وعن هذا التعاون، قالت هودجسون: "لقد استخدمنا بلاط التيراكوتا المعالج يدوياً، والألوان الغنية، والأرضيات الحجرية التي تعكس دفء الطبيعة لتربط المساحة الداخلية بروح الهواء الطلق. كما صممنا خيارات متنوعة للجلوس، بما في ذلك الركن الرخامي المخصص لتقديم القهوة العصرية بحبوب مختارة بعناية من مختلف أنحاء العالم، ليكون مساحة تجمع الناس وتعزز الروابط الاجتماعية في المشهد المتطور لنمط الحياة في أبوظبي."

القائمة

تشكل القهوة جوهر التجربة في وتش هاوس، من خلال برنامج يرتكز على حبوب مختارة بعناية، وأساليب تحضير دقيقة، وقائمة تتجدد مع المواسم، بما يعكس التزام العلامة بالجودة والاهتمام بأدق التفاصيل في كل كوب، ويمكن للضيوف استكشاف تشكيلة من أنواع القهوة الخاصة ب "وتش هاوس" إلى جانب أنواع مختارة من القهوة أحادية المنشأ التي تتجدد مع المواسم، ويعدها فريق الباريستا المتخصصين بعناية باستخدام أساليب تحضير متنوعة.

ولعشاق القهوة العصرية الراغبين في استكشاف تجارب أكثر تميزاً، يقدم ركن "راريتيز" تجربة تذوق استثنائية تضم مجموعة من أندر أنواع القهوة وأكثرها تميزاً على مستوى العالم. ويتم الحصول على هذه الأنواع من مزارع حائزة على جوائز ومنتجين رواد في هذا المجال، لتبرز أصنافاً مميزة وأساليب معالجة مبتكرة ونكهات غنية ومتنوعة، فيما يرافق فريق العمل الضيوف للتعرف على قصة كل قهوة وخصائصها الفريدة.

إلى جانب القهوة، تقدم وتش هاوس قائمة طعام متاحة طوال اليوم تضم أطباقاً موسمية تناسب مختلف المناسبات، من وجبات الإفطار الهادئة والاجتماعات غير الرسمية إلى وجبات الغداء وجلسات القهوة بعد الظهر. ومن أبرز الأطباق المقدمة البيض التركي، فطائر الذرة الحلوة والبولينتا، و البريسكت ساندوتش.

كما تشمل القائمة تشكيلة يومية من المخبوزات والحلويات، من بينها تشيزكيك بسكويت الكراميل، وكوكيز الماتشا بالفستق، وخبز الموز، ولفائف القرفة.

ويأتي افتتاح وجهة أبوظبي استكمالاً للنجاح الذي حققته العلامة عند ظهورها الأول في المنطقة عبر متجر مؤقت في مرسى بوليفارد في دبي، حيث قدمت لأول مرة مفهوم القهوة العصرية إلى المجتمع المحلي.

ليكون موقع ذا أركيدز في الخيل سكوير بمثابة المنزل الدائم الجديد للعلامة في المنطقة وخطوة فارقة في استراتيجية نموها على المدى الطويل.

الموقع: ذا أركيدز، الخيل سكوير، شارع الكرامة، أبوظبي.

أوقات العمل:

أيام الأسبوع: 9 صباحاً - 10 مساءً

عطلة نهاية الأسبوع: 9 صباحاً - منتصف الليل.

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نبذة عن وتش هاوس (WatchHouse)

تعد وتش هاوس علامة قهوة عصرية اسسها رولاند هورن داخل مبنى تاريخي كان يعرف في القرن التاسع عشر بـ “بيت الساعات” في شارع بيرموندسي الشهير في لندن. ومنذ انطلاقتها عام 2014، واصلت العلامة توسعها بشكل تدريجي فرعاً تلو الاخر، لتصبح اليوم علامة عالمية تمتد مواقعها بين وسط لندن ونيويورك ودولة الامارات العربية المتحدة. تنطلق وتش هاوس من فلسفة القهوة العصرية، القائمة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل منتجاً استثنائياً، وتصميماً مدروساً، وتجربة ضيافة ترتقي بتوقعات الضيوف. ومن القهوة المختصة الرائدة في القطاع الى الاطعمة المحضرة داخل الفروع، وصولاً الى المساحات ذات الطابع المعماري المميز، تتكامل عناصر التجربة ضمن رؤية واحدة تهدف الى دفع القهوة ومن يتذوقها الى مستويات اكثر تقدماً.

نبذة عن الخيل سكوير( Al Khail Square)

يمثل "الخيل سكوير" فصلاً جديداً في مسيرة التطوير العمراني في أبوظبي. وهو مشروع متكامل ضمن نادي أبوظبي للفروسية، صُمم لتعزيز قطاع الفروسية والاحتفاء بتراثه العريق في بيئة حضرية عصرية، وأُطلق في ديسمبر 2025.

يقع المشروع ضمن المساحات المحيطة بنادي أبوظبي للفروسية، ويضم ممشى مخصصاً للمشاة، ومساحات خضراء واسعة، ومناطق مفتوحة في الهواء الطلق تجمع بين أصالة التراث ومتطلبات الحياة العصرية.

وتعود سباقات الخيل في الموقع إلى عام 1980، فيما أعيدت تسمية الوجهة رسمياً إلى مضمار أبوظبي للسباق في أكتوبر 2024، في خطوة عززت حضورها الدولي ومكانتها على الساحة العالمية، ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 200فدان، ويضم مضمار سباقات بمواصفات عالمية، ومرافق ضيافة، ومسارات تدريب احترافية، وتجارب متنوعة.

ويعد "ذا أركيدز" الوجهة الرئيسية فيه لتناول الطعام، والرفاهية، والمتاجر المتخصصة، والأنشطة الثقافية.