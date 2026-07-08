الدوحة – عقد قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر ورشة عبر الإنترنت بعنوان "التقييم في تعليم الطب القائم على الكفاءة: برنامج تطوير هيئة التدريس". وقد أدارت الورشة وتحدثت فيها السيدة ديمة الشيخلي، المحاضِرة في تعليم الطب ومديرة التعليم الطبي والتعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر.

وعُقدت الورشة على مدار يومين حيث زوّدت المشاركين بفهم أدق وأعمق لدور تعليم الطب القائم على الكفاءة، ومدّتهم بالأدوات اللازمة للتقييمات والتعقيبات الفعّالة، ومكّنتهم من تطبيق هذه التقنيات لتحسين الملاحظة المباشرة. وتطوّع أطباء مقيمون في قسم الطب الباطني من مؤسسة حمد الطبية بوقتهم للمشاركة كممثلين في تمرين لتقمّص الأدوار بشأن تقديم التعقيبات الفعّالة.

ومن المتحدثين والميسّرين الآخرين من وايل كورنيل للطب - قطر: الدكتورة مي محمود، الأستاذ المشارك لتدريس الطب والعميد المساعد لشؤون أعضاء هيئة التدريس، والدكتور أمين ركاب، الأستاذ المساعد للطب الإكلينيكي والعميد المساعد لشؤون للتعلم الإكلينيكي، والدكتورة سمية زاهروفيتش، الأستاذ المساعد في الطب.

يُعدّ التقييم القائم على الكفاءة جوهر برامج الدراسات العليا في الطب، وقد طُوّر في الولايات المتحدة قبل نحو عقدين. ويُطلب من الأطباء المقيمين تحقيق سلسلة من المعالم القائمة على النتائج بإظهار أداء متميز في 6 مجالات كفاءة أساسية، وهي: رعاية المرضى، والمعرفة الطبية، والمهنية، ومهارات التواصل والتفاعل، والتعلّم والتحسين القائم على الممارسة، والممارسة القائمة على الأنظمة. ولذلك، تُعدّ القدرة على تقييم تحقيق هذه الكفاءات بدقة، كما حددها مجلس اعتماد التعليم الطبي العالي (ACGME) بالولايات المتحدة، مهارة أساسية لأصحاب المهن الصحية في مجال التعليم الطبي.

واستهدفت الورشة مديري برامج الإقامة والزمالة، ومديري البرامج المشاركين، وأعضاء هيئة التدريس المسؤولين بصفة أساسية عن تقييم الأطباء المقيمين والمتدربين. وشمل المشاركون متخصصين من مؤسسات قطرية مثل سبيتار ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب، بالإضافة إلى مشاركين من الإمارات العربية المتحدة ولبنان وفلسطين والسودان.

وتستند الورشة إلى برنامج مركز تطوير أعضاء هيئة التدريس التابع لمجلس اعتماد التعليم الطبي العالي بالولايات المتحدة، وقد نالت اعتماد إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة القطرية واعتماد مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر بالولايات المتحدة.

نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، سدرة للطب، مؤسسة الرعاية الصحية، ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

http://qatar-weill.cornell.edu/

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حنان اللقيس

مدير إداري مشارك للإعلام والنشر

وايل كورنيل للطب – قطر

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