الدوحة: نظّم قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر ورشة عبر الإنترنت عُقدت على مدار ثلاثة أيام عن البحوث المختلطة الطرق بعنوان "التعلُّم وتطبيق أساسيات البحوث المختلطة الطرائق".

وقد اعتمدت الورشة نهجاً تعليمياً تفاعلياً تشاركياً حيث تعرّف المشاركون فيها على السمات الرئيسة للدراسات المتكاملة القائمة على البحوث المختلطة الطرق، وتعلموا كيفية تحديدها وتطبيقها في بحوثهم، واستجابوا بشكل فعّال لتعقيبات استعراضات الزملاء والأقران.

وتدمج البحوث المختلطة الطرق البيانات النوعية والكمية للتوصل إلى فهم شامل للظواهر المعقدة، ما يجعلها مهمة وقيّمة في بحوث الرعاية الصحية. وحضر حلقة العمل المهتمون من الأطباء والعاملين في المهن الطبية المسانِدة وأطباء الأسنان والممرضين والصيادلة والباحثين والأكاديميين وطلاب الطب والأطباء المتدربين.

وعقد حلقة العمل وأدارها كل من الدكتور تيموثي غوتيرمان الأستاذ المساعد والمدير المشارك لبرنامج بحوث الطرق المختلطة في جامعة ميشيغان، والدكتورة أمل خضر الأستاذ المشارك لطب الأطفال ونائب رئيس لجنة مراجعة البحوث (IRB) في وايل كورنيل للطب - قطر. وانضّم إليهما الخبيران الدكتور سيرجي فابريجيز الأستاذ المشارك للطب النفسي والتعليم في جامعة أوبيرتا دي كاتالونيا في إسبانيا وعضو هيئة التدريس في برنامج بحوث الطرق المختلطة في جامعة ميشيغان، والدكتور مشاري الوشمي العضو المشارك في برنامج بحوث الطرق المختلطة في جامعة ميشيغان.

وتولت مهمة تيسير انعقاد حلقة العمل الدكتورة مها النشار مديرة مركز التوعية الثقافية في الرعاية الصحية في قسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب - قطر، ومعها السيدة هدى عبد الرحيم اخصائية أولى في مركز التوعية الثقافية في الرعاية الصحية، والدكتورة فيليس نافتي المدير المساعد للتعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر.

وتحدثت الدكتورة أمل خضر عن أهمية الورشة وتأثيرها قائلة: "أتيحت للمشاركين فرصة قلّ نظيرها لتعلّم مفاهيم وتصاميم البحوث المختلطة الطرق وتطبيق بعض المفاهيم في تمارين تطبيقية، واكتسب المشاركون فهماً أساسياً وتجربة عملية في آنٍ معاً. وسعدنا بالتعقيبات الإيجابية للمشاركين التي تؤكد القيمة والأهمية الكبيرتين لمثل هذا التدريب، ونتطلع إلى عقد حلقات عمل مماثلة في المستقبل".

وأكدت الدكتورة خضر على أهمية بحوث الطرق المتعددة في بحوث الرعاية الصحية الحديثة، مشيرة إلى أن إدماج الأساليب النوعية والكمية يتيح تحقيق فهم أدق وأشمل لنتائج البحوث، وهو ما يسهّل في نهاية المطاف التوصل إلى حلول أكثر فعالية في مجال الرعاية الصحية.

نالت الورشة الاعتماد من قسم الاعتماد في إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة القطرية ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة الأميركية.

نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، مؤسسة الرعاية الصحية، مركز الأم والجنين وسدرة للطب. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

http://qatar-weill.cornell.edu/

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حنان اللقيس

مدير إداري مشارك للإعلام والنشر

وايل كورنيل للطب – قطر

hyl2004@qatar-med.cornell.edu

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