الدوحة: يُنظّم قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر مؤتمر استكشاف الروابط المشتركة بين الصحة والمناخ والبيئة 2025 بمشاركة محلية ودولية، وذلك يومي 25 و26 أكتوبر 2025. وسينال المشاركون فيه ساعات الاعتماد من إدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية، ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة الأميركية.

ويأتي تنظيم المؤتمر وسط اهتمام متنامٍ بالدور المؤثر لتغيّر المناخ وتدهور البيئة في الصحة العامة وما يمثلانه من تحدّيين حرجَيْن يستلزمان تدابير عالمية ملحّة. ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة لمتخصصين وباحثين وواضعي سياسات وخبراء في مجال الرعاية الصحية من حول العالم بهدف استكشاف إستراتيجيات قائمة على الأدلة للحدّ من آثار التغيّرات المناخية على الصحة العامة.

ويشمل المؤتمر جلسات عامة وجلسات نقاشية على مستوى الخبراء وحلقات عمل تفاعلية، وسيصوغ المشاركون توصيات لحلول عملية في مجالات مثل الرعاية الصحية المستدامة، ورعاية المرضى المبتكرة، وتصميم المناطق الحضرية. وسيتبادل المشاركون رؤاهم المتعمقة ذات التطبيقات العملية بشأن سبل تعزيز المرونة وترسيخ إدماج المناخ والصحة بشكل متكامل في الدراسات والسياسات والممارسات.

يمثّل المشاركون مؤسسات دولية وقطرية عدة من أبرزها مستشفى هيوستن ميثوديست في تكساس، وايل كورنيل للطب، جامعة كيس ويسترن ريزيرف، كلية طب جامعة هارفرد، مستشفى ماساتشوستس العام، جامعة تكساس أيه أند إم، كلية تي إتش تشان للصحة العامة بجامعة هارفرد، المركز الطبي الجامعي في جامعة يوهانس غوتنبرغ ماينز بألمانيا، جامعة كاليفورنيا سان دييغو، كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك، جامعة كولورادو، مؤسسة قطر، مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، وغيرها.

نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، سدرة للطب، مؤسسة الرعاية الصحية، ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

