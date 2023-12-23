الدوحة: قدّم الدكتور محمد يوسف أستاذ الفيزياء في وايل كورنيل للطب - قطر دعماً لفريق طلاب المرحلة الثانوية الذي مثّل قطر في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين الذي أقيم مؤخراً في بانكوك – تايلاند بمشاركة فرق من أكثر من 50 بلداً من كافة أنحاء العالم. وقد فاز الفريق القطري بالمرتبة الثالثة وحاز الميدالية البرونزية في تحدّي الفرق فيما حاز طالبان الميدالية البرونزية أيضاً في مسابقة الأفراد.

وقد قدّم الدكتور يوسف عشر جلسات تدريس للطلاب المشاركين تناولت المبادئ الأساسية لعلوم الفيزياء، من بينها الجلسة الختامية التي عُقدت في مختبر تدريس الفيزياء في وايل كورنيل للطب - قطر لثمانية طلاب متأهلين للتصفيات النهائية والذين تلقوا تدريبات مختبرية مكثفة لإعدادهم بالشكل الأمثل للأولمبياد الدولي. وقد شارك في التدريب العملي كل من الدكتور برانيسلاف أليكسيتش اختصاصي تدريس الفيزياء والسيدة حنان سابا منسقة مختبر الفيزياء والفسيولوجيا.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور يوسف: "سعدنا كثيراً في وايل كورنيل للطب - قطر بتقديم الدعم لهذه المجموعة المتفوقة والمتحمسة من العلماء الناشئين قبل مشاركتهم في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين. وقد أظهر كل منهم شغفاً لافتاً بالعلوم وتفانياً رائعاً في مهمتهم، واستحقوا بكلّ جدارة الفوز بميداليتين برونزيتين".

وقُدّم الدعم لطلاب الفريق في إطار تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومكتب التواصل الطلابي والتطوير التعليمي في وايل كورنيل للطب - قطر. ويجسّد هذا التعاون التزام وايل كورنيل للطب - قطر تجاه تعليم وتمكين الأجيال الشابة في قطر، وتقديم كل دعم ممكن للجهود الوطنية المبذولة للنهوض بالقدرات المحلية في مختلف مجالات العلوم.

يُذكر أن أولمبياد العلوم الدولي للناشئين هو مسابقة علمية للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً أو أقلّ، ويهدف إلى تعزيز الاهتمام بالعلوم، وإثراء المهارات الأساسية مثل حلّ المشكلات والتفكير بطريقة نقدية والتجريب، ونشر الصداقة في أوساط الناشئين من خلفيات وجنسيات مختلفة. وتشمل المسابقات الأكاديمية للأولمبياد اختبارات صعبة في مواضيع علمية متنوعة وتنقسم الاختبارات إلى أسئلة نظرية ومهامّ عملية.

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نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، مؤسسة الرعاية الصحية، مركز الأم والجنين وسدرة للطب. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.