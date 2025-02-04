تجارب فندقية مبتكرة تدمج بين الذكاء الإصطناعي والموسيقى والالهام والصحة في دول المنطقة والعالم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "وان للتطوير العقاري"، شركة التطوير العقاري العالمية والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، والتي تتخذ من أبوظبي ودبي مقراً لها، عن إبرام اتفاقية شراكة مع النجم العالمي "عمرو دياب" أسست بموجبها شركة "ONE/AD "، المبتكرة التي تهدف إلى إحداث ثورة في قطاع الضيافة عبر سلسلة فنادق وشقق فندقية فاخرة تحت اسم "دو بوتيك هوتيلز"، الأول من نوعه في العالم والذي يتميز بمزج التصاميم الهندسية الملهمة مع الموسيقى، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، لتوفير أعلى درجات الرفاهية.

ويشهد قطاع السفر والسياحة العالمي نمواً ملحوظاً في جميع المجالات، مع تسجيل العديد من الوجهات أرقاماً قياسية في أعداد الزوار الذين يتطلعون إلى تجارب مبتكرة تعزز من جودة حياتهم.

وتهدف شركة "ONE/AD" إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 في دولة الإمارات والاسراتيجية الوطنية للسياحة في دول المنطقة والعالم، عبر المساهمة في تطوير القطاع السياحي محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في الدولة والأسواق المستهدفة.

وقال علي الجبيلي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "وان للتطوير العقاري: "تمثل شراكتنا مع النجم العالمي عمرو دياب خطوة مبتكرة ورائدة للارتقاء في جودة وتجارب قطاع الضيافة.. كما ستقدم سلسلة فنادق "دو بوتيك هوتيلز" مفهوماً جديداً للضيافة في دول العالم بما يمنح الزوار تجارب فندقية فاخرة تمزج بين الموسيقى والتصاميم العصرية المبتكرة والذكاء الاصطناعي والاهتمام بالصحة وجودة الحياة لمنح الزوار إقامة مليئة بالرفاهية والإلهام".

وأضاف الجبيلي قائلاً: "الموسيقى لغة عالمية تجمع جميع الثقافات، ونعمل من خلال "دو بوتيك هوتيلز"، على دمج الثقافات ووضع معايير جديدة للضيافة من خلال تطوير تصاميم هندسية رائدة وإنشاء تجارب ضيافة فريدة مستوحاة من الموسيقى، تمكّن الزوار من التفاعل مع إيقاع حياة إبداعي."

وستقدم "دو بوتيك هوتيلز" من خلال الإلهام الفريد للنجم عمرو دياب، فنادق فاخرة مصممة بعناية تقدم الراحة، والرفاهية، والخدمات الذكية وبما يعزز روابط الذات والعقل والروح ويمنح الطمأنينة والسعادة للزوار.

من جهته، قال الفنان عمرو دياب: "لطالما كانت الموسيقى وسيلتي للتواصل مع الناس، واليوم تمتد هذه الرؤية إلى قطاع الضيافة حيث ستوفر "دو بوتيك هوتيلز" مساحات ملهمة يمتزج فيها الابتكار، والثقافة، والرفاهية لتقدم للزوار التفرد والإبداع والروابط الإنسانية العميقة التي يبحثون عنها".

وتحت شعار "عيشها بإيقاع" تقدم فنادق"دو بوتيك هوتيلز" تجربة حياة ملهمة يستطيع الضيوف من خلالها خوض تجربة استثنائية، حيث الوجهة النابضة بالإبداع والتواصل.

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