أبوظبي/دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "وان للتطوير العقاري"، شركة التطوير العقاري العالمية التي تتخذ من أبوظبي ودبي مقراً لها عن تعاونها مع النجم العالمي عمرو دياب "الهضبة" ليكون سفيراً لعلامتها التجارية التي تعكس الابتكار ومعايير العيش العصرية الملهمة، ولمدة عامين.

ويجسد التعاون التزام "وان للتطوير العقاري" بتطوير مجمعات سكنية متفردة تلبي تطلعات المستثمرين العقاريين المحليين والعالميين، كما يمثل اختيار عمرو دياب القيم المشتركة بين الطرفين؛ حيث يعد الهضبة رمزاً للتميّز وتناغم الحضارات بالفن ما يشكل امتداداً لرسالة الشركة الطموحة في تقديم مشاريع عقارية تمزج بين الحداثة والتميّز والرفاهيّة.

وقال علي الجبيلي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "وان للتطوير العقاري": "عمرو دياب أيقونة عالمية وتعاوننا معه خطوة استراتيجية تعزز مكانتنا في الأسواق المحلية والعالمية؛ فمسيرته الفنية الحافلة تجعله الأمثل في التعبير عن رؤيتنا الملهمة".

وأضاف الجبيلي: "نهدف من خلال هذا التعاون مع الفنان دياب إلى توسيع أفق إلهامنا وابداعاتنا في تطوير مجمعات سكنية تمنح السكان أسلوب حياة متفرد ينبض بالابتكار والحداثة من خلال مشاريعنا المصممة بعناية لتلبية احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء".

من جانبه، أعرب عمرو دياب عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: "أنا سعيد للغاية بالتعاون مع "وان للتطوير العقاري"، فهي شركة تحمل رؤية جريئة تجمع بين الابتكار والالهام والمسؤولية لتطوير مجمعات سكنية استثنائية تتعدّى المباني العمرانية لتقدّم اسلوب حياة متكامل يمنح الرفاهية ويعزز من الروابط الاجتماعية ويلبي تطلعات الأفراد والعائلات والمستثمرين بمختلف ثقافاتهم".

وأضاف دياب: "أنا فخور بأن أكون جزءاً من مسيرة الشركة التي تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم العيش الحديث بما يعكس التطلعات المستقبلية والتميز في المشاريع العقارية."

وانطلاقاً من هذا التعاون، سيمثل عمرو دياب "وان للتطوير العقاري" في حملات تسويقية رائدة، ومشاريع بارزة، وفعاليات حصرية، حيث سيقدم مشاريع الشركة مثل "لاغونا رزيدنس" الذي يعد أول مجمّع سكني متكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمثل التعاون بداية فصل جديد في مسيرة "وان للتطوير العقاري"، التي تستعد للكشف عن مشاريع رائدة وشراكات عالمية في الأشهر المقبلة، وتُواصل "وان للتطوير العقاري" دورها الريادي في وضع معايير جديدة للمشاريع العقاريّة، وتعزيز مكانتها العالميّة، واستقطاب المستثمرين ليكونوا جزءاً من هذه الرحلة الاستثنائية.

-انتهى-

#بياناتشركات