دبي – أعلنت شركة وان للتطوير العقاري عن إسناد عقد الإنشاءات الرئيسي لمشروعها الرائد "لاجونا" إلى Shaanxi Construction Engineering Group (SCEGC) ، إحدى أبرز شركات المقاولات على مستوى العالم.

ويمثل هذا الإعلان محطة محورية في مسيرة المشروع، إذ يؤذن بالانتقال رسميًا إلى مرحلة التنفيذ والإنشاءات على نطاق واسع. ويعكس إسناد العقد نهج الشركة نحو جودة التنفيذ وفق أعلى المعايير الدولية مع الحرص على الالتزام بالجداول الزمنية على المدى الطويل عبر التعاون مع شركاء عالميين يتمتعون بسجل موثوق في إنجاز المشروعات الكبرى.

وتحتل SCEGC المرتبة الثانية عشر عالميًا ضمن قائمة مجلة Engineering News Record الأمريكية لأكبر 250 شركة مقاولات دولية، حيث تتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ مشروعات سكنية ومتعددة الاستخدامات ومشروعات تطوير البنية الأساسية في أسواق عالمية مختلفة. ويأتي اختيارها في إطار إستراتيجية الشركة للمواءمة بين مشروعاتها الرئيسية وشركائها ممن يمتلكون كفاءة تقنية عالية وانضباطًا في التنفيذ.

ويُعد المشروع السكني الأبرز ضمن محفظة وان للتطوير العقاري في دولة الإمارات، وقد جرى تصميمه ليكون أول مجتمع سكني في المنطقة يعتمد بالكامل على أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث تُدمج الحلول الذكية في المنازل وتشغيل المباني وإدارة المرافق وخدمات السكان، وذلك عبر منصة رقمية موحدة ومتكاملة.

ويتكوّن المشروع من برجين سكنيين متصلين بأكبر لاغون على منصة في دولة الإمارات، ضمن بيئة عمرانية متكاملة تجمع بين المساحات المفتوحة والحياة السكنية وأكثر من 40 مرفقًا وخدمة بمعايير عالمية. ويهدف هذا النهج المتكامل إلى تعزيز كفاءة التشغيل وتحسين جودة الحياة اليومية، في حين يعكس برنامج التنفيذ المتسارع تركيز الشركة على الانضباط في التنفيذ دون المساس بجودة البناء.

وجاء إسناد عقد الإنشاءات بعد عملية تقييم شاملة ركزت على الخبرات الفنية ومعايير الحوكمة وإمكانات التنفيذ، إلى جانب مدى التوافق مع رؤية التطوير طويلة المدى لشركة وان للتطوير العقاري. وتمثل الشراكة مع SCEGC تعاونًا إستراتيجيًا طويل الأجل من شأنه أن يعزز الثقة في برنامج البناء وجدول التسليم الخاص بالمشروع.

وفي هذا السياق، صرح علي الجبيلي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة وان للتطوير العقاري، قائلًا: "يمثل إسناد عقد الإنشاءات الرئيسي لمشروع "لاجونا" خطوة رئيسة في مسيرة المشروع. فمنذ البداية، كان تركيزنا منصبًا على الجودة والتنفيذ، مدعومًا بشركاء يتمتعون بخبرة عالمية وقدرة مثبتة على التسليم. ويعكس السجل الدولي والخبرة التقنية SCEGC مستوى الثقة لدينا مع دخول المشروع مراحله الإنشائية."

ومع اكتمال جميع أعمال الأساسات والتهيئة بنسبة 100% وبدء مرحلة التجهيز لأعمال الإنشاء الرئيسة، يواصل "لاجونا" ترسيخ مكانته كمشروع محوري ضمن محفظة وان للتطوير العقاري المتنامية، حيث تم بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل، فيما تجاوزت نسبة مبيعات المرحلة الثالثة 50%، ما يعكس الطلب القوي على المشروع مع تقدّم أعمال التنفيذ.

شركة وان للتطوير العقاري هي رائدة جيل جديد من المطوّرين العقاريين، تتميز برؤية سابقة لعصرها ترسم من خلالها ملامح جديدة للحياة المعاصرة وفرص الاستثمار الجذابة في قطاع العقارات على مستوى الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمملكة العربية السعودية وغيرها. مستمدين قوتنا من الإرث العريق لمجموعة الجبيلي القابضة وخبرتها الواسعة على مدار أكثر من 43 عامًا، فنحن نتمتع بالقدرة على الجمع بين الفكر الإبداعي وروح الابتكار التي تميز الشركات التقنية، والرؤية الثاقبة التي تضعنا في طليعة الشركات الرائدة عالميًا في مجالي العقارات والضيافة. نعمل على دمج الذكاء الاصطناعي والاستدامة وتطبيق رؤية تصميمية تحمل هدفًا ورسالة عبر كافة أعمالنا، فنحن بذلك نُشكّل مجتمعات ذكية، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل ومواكبة تطلعات الجمهور في أسلوب حياتهم وعملهم، ونستثمر في الحاضر، ونرسم ملامح المستقبل.

