دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 نوفمبر 2024: أعلنت شركة "وان للتطوير العقاري"، شركة التطوير العقاري التي تتخذ من أبوظبي ودبي مقراً لها، عن بيع المرحلة الأولى من مشروعها الرائد "لاغونا رزيدنس" بالكامل في أقل من شهر على إطلاقه الرسمي، ما يعكس جاذبية هذا المشروع المبتكر وثقة المستثمرين المحليين والعالميين في السوق العقاري الإماراتي النابض بالحياة.

ويُعد "لاغونا رزيدنس" أول مجمع سكني متكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الدولة، ويقع في قلب "سيتي أوف أرابيا" بدبي. ويضم المشروع أول بحيرة معلقة ومحاطة بالمناظر الطبيعيّة بالمنطقة وسط برجين شاهقين، ما يتيح للسكان الاستمتاع بإطلالات خلابة على الأفق الساحر لمدينة دبي وسط أجواء من الرفاهية والتجدد.

ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المصممة بعناية، تتراوح بين الاستوديوهات والشقق المكونة من ثلاث غرف نوم والدوبلكس و"سكاي هوم"، جميعها مع إطلالات بانورامية على أفق دبي. كما يقدم المشروع أكثر من 40 مرفقاً بصفات عالمية وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والاستدامة، وسيتم طرح المرحلة الثانية من المشروع قريبًا.

وأظهرت بيانات المبيعات إقبالاً كبيراً من المستثمرين من جميع أنحاء العالم، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي يتمتع به مشروع "لاغونا رزيدنس" ويضعه ضمن المشاريع الرائدة في الدولة كونه يجمع بين الابتكار والفرص الاستثمارية الواعدة.

وقال علي الجبيلي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "وان للتطوير العقاري": " يعكس هذا الإنجاز الثقة المتزايدة للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع العقارات في دبي، كما يجسد نجاحنا خلال فترة قصيرة في تعزيز مكانتنا الرائدة في السوق والتزامنا بتطوير مشاريع مبتكرة لحياة حضرية مفعمة بالحياة والرفاهية تدعم تدفق الاستثمارات والنمو الاقتصادي والاجتماعي في إمارة دبي والدولة.

وأضاف الجبيلي: "يشكل مشروع لاغونا رزيدنس مثالاً يحتذى به في التناغم الفريد بين الهندسة المعمارية والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والبيئة الطبيعية لمنح سكان المشروع حياة مليئة بالرفاهية والابتكار والراحة".

وتعمل شركة "وان للتطوير العقاري" على التوسع عالمياً، حيث وقّعت اتفاقية تعاون مع شركة "دوو بروبرتيز" الصينية الرائدة، وذلك في غضون 23 يوماً فقط من إطلاق مشروع "لاغونا رزيدنس"، حيث ستتولى "دوو بروبرتيز" تمثيل "وان للتطوير العقاري" في الصين. ويعكس هذا التعاون التزام "وان للتطوير العقاري" بخططها التوسعية في الأسواق العالمية، لتقديم فرص استثمارية واعدة للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "وان للتطوير العقاري"

تعد شركة وان للتطوير العقاري مطوراً متخصص تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، ولها مكاتب في كل من أبوظبي ودبي، ملتزمة بإنشاء مجتمعات فريدة ومستدامة تربط الناس بالأماكن، كما تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المساحات السكنية التي تعكس تطلعات عملائها لتجارب حياة مميزة وعصرية، وتوفر منظوراً جديداً حول الرفاهية وأسلوب الحياة الحديثة، كما تدمج الذكاء الاصطناعي في مجتمعاتها.

لمزيد من المعلومات حول "وان للتطوير العقاري"، يُرجى التواصل مع:

وائل سري الدين

هاتف 055 1077949

بريد إلكتروني: wael.sarieddine@viola.ae

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