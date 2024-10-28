دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت أمس شركة وان للتطوير العقاري، وهي شركة تطوير عقاري محلية تتخذ من أبوظبي ودبي مقراً لها، عن تفاصيل مشروعها الرائد ”لاغونا رزيدنس" الأول من نوعه في المنطقة، المتكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي في "سيتي أوف أرابيا" بدبي بكلفة 2 مليار درهم إماراتي، والذي يهدف إلى تلبية تطلعات المستمرين والباحثين عن التميّز من خلال مواصفاته ومرافقه المبتكرة وتصميمه الفريد وموقعه الاستراتيجي.

وقد تم الكشف عن” لاغونا رزيدنس“رسمياً في حفل استثنائي تم تنظيمه في صالة كوكا كولا أرينا بدبي، بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم النجم العالمي عمرو دياب، ونجمة بوليوود كارينا كابور والنجم المصري أمير كرارة، كما شارك في الحفل كل من المذيعة العالمية ريا أبي راشد والنجم المصري شريف منير، واستمتع الحضور بتجارب رائعة جمعت بين الترفيه والتكنولوجيا مما يعكس رؤية شركة وان للتطوير العقاري وجهودها للارتقاء في بالقطاع العقاري ووضع مستوى جديد للجودة والرفاهية.

ويُعد ”لاغونا رزيدنس“ أول مشروع سكني متكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يمكّن السكان من التفاعل مع مجمعهم السكني ومنزلهم بكل سهولة وفعالية بواسطة الذكاء الاصطناعي. كما يتفرد المشروع الذي يضم برجين شاهقين بميزة استثنائية، حيث يضم أكبر بحيرة معلقة في مجمع سكني بالمنطقة، وهو ما يوفر للمقيمين ملاذاً حصرياً ومساحات سكنية عالية الجودة والتقنية تتمتع بإطلالات خلابة تكشف أفق دبي بالكامل. ويقدم هذا المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تتنوع بين الاستوديوهات والشقق المكونة من 3 غرف نوم والدوبلكس والبنتهاوس، وكل ذلك مع أنظمة سداد مرنة تتناسب مع تطلعات العملاء والمستثمرين.

ويتصل البرجان ببعضهما من خلال مركز حيوي يضم مرافق اجتماعية وصحية وترفيهية وطبيعية، مع أكثر من 40 مرفقا وميزات مبتكرة تم اختيارها بعناية لتواكب متطلبات الحياة العصرية، حيث تجمع بين الصحة والرفاهية والابتكار.

ويشمل ذلك المساحات الترفيهية، والصالات الرياضية، والمناطق الاجتماعية، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يمنح السكان تجربة معيشية تفاعلية تعزز التواصل الاجتماعي بينهم وتوفر لهم جودة حياة عالية.

وفي حديثه خلال حفل الإطلاق، أعرب علي الجبيلي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة وان للتطوير العقاري، عن دعم الشركة لمسيرة التنمية في دبي وتطوير مشهدها العقاري، قائلاً ”لاغونا رزيدنس هو مشروع فريد من نوعه يقدم أول مجمع سكني متكامل قائم على الذكاء الاصطناعي بكل تفاصيله في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوفر للسكان نمط حياة استثنائي يتلائم مع حياتهم اليومية وتطلعاتهم وخصوصيتهم عبر خدمات وحلول مبتكرة مستوحاة من مجتمعنا المبني على الترابط بين الناس ومحيطهم. هدفنا هو إعادة تعريف المجمعات السكنية ,وقطاع التطوير العقاري من خلال الارتقاء بالحياة اليومية إلى مستويات جديدة من الجودة والرفاهية. كما نعمل على إنشاء مجتمع يدمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار والاستدامة والحلول الصديقة للبيئة في جميع مكوناته".

"وتابع قائلاً: "بصفتنا مطوراً عقارياً بدأنا مسيرتنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، تكمن مهمتنا في عكس التطلعات الفريدة ونمط الحياة الذي يتطلع إليه عملاؤنا في الدولة. نعمل على تقديم مشاريع مميزة وعالية الجودة، تتماشى مع الطموحات الاستراتيجية والمسيرة التنموية لدولة الإمارات ورؤية قيادتها الحكيمة في جذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. كما نسعى إلى وضع معايير جديدة في قطاع العقارات، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية رائدة".

ويشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً متسارعاً يجذب المستثمرين من مختلف الجنسيات، سواء من داخل الدولة أو من خارجها. ويعد مشروع” لاغونا رزيدنس“ فرصة استثمارية مميزة تمنح المستثمرين عوائد مربحة كونه أول مجمع سكني متكامل قائم على الذكاء الاصطناعي ويضم أكبر بحيرة معلقة في المنطقة، بما يتماشى مع استراتيجية دبي العقارية 2033، التي تهدف إلى زيادة قيمة الصفقات العقارية في دبي إلى تريليون درهم إماراتي (272 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2033.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الأسواق العقارية جذباً في العالم حالياً، حيث اكتسبت مدن مثل دبي سمعة عالمية رائدة في توفير أرقى مستويات الرفاهية، مما جعلها الوجهة المفضلة لأصحاب الثروات الراغبين في الاستثمار في قطاع العقارات. وحققت أسواق دبي وأبوظبي إنجازات كبيرة مؤخراً في مجالات الشفافية والخدمات الرقمية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، مما جعل عملية شراء الوحدات السكنية أبسط من أي وقت مضى.

نبذة عن "وان للتطوير العقاري"

تعد شركة وان للتطوير العقاري مطوراً متخصص تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، ولها مكاتب في كل من أبوظبي ودبي، ملتزمة بإنشاء مجتمعات فريدة ومستدامة تربط الناس بالأماكن، كما تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المساحات السكنية التي تعكس تطلعات عملائها لتجارب حياة مميزة وعصرية، وتوفر منظوراً جديداً حول الرفاهية وأسلوب الحياة الحديثة، كما تدمج الذكاء الاصطناعي في مجتمعاتها.

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