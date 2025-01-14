دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم، عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة وافي العقارية ذ.م.م، لتصبح بموجبها شريكاً حصرياً للتأجير العقاري في وافي سيتي، إحدى أبرز وجهات التسوق والترفيه الرائدة في دبي، وبموجب الإتفاقية سوف تتولى إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط للعقارات التجارية إدارة 100 ألف قدم مربعة من مساحات تجارة التجزئة الفاخرة في وافي سيتي، ما يمنح الشركات فرصة غير مسبوقة لمزاولة الأعمال ضمن مساحات فريدة.

ويشكل وافي سيتي الوجهة الأمثل للعلامات التجارية المرموقة والشركات الناشئة، بدءاً من متاجر تجزئة الأزياء والأجهزة الإلكترونية ووصولاً إلى المطاعم والمقاهي وصالات العرض. كما تمثل مساحات التجزئة خياراً ممتازاً للشركات الراغبة بالاستفادة من شهرة وافي سيتي الواسعة والإقبال اللافت الذي يشهده على مدار العام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أليكس لورينكو، رئيس قسم العقارات التجارية لدى إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط: "يسرنا التعاون مع وافي سيتي بصفتنا الشريك الحصري للتأجير العقاري، ما يعكس التزامنا بتقديم حلول البيع بالتجزئة المخصصة في مواقع مهمة، ونتطلع إلى مساعدة الشركات الطامحة لتحقيق مزيد من النمو في الوصول إلى مساحات تجارية مميزة، بالاستفادة من خبرتنا العالمية وفهمنا لسوق التجزئة في دبي".

وتحظى مساحات التجزئة في وافي سيتي بمجموعة من المزايا، بما في ذلك مرافق متطورة بتصاميم عصرية ومرنة تلبي العديد من متطلبات تجارة التجزئة. كما يستفيد المستأجرون من شروط التأجير القابلة للتخصيص، والتي تم وضعها لتتناسب مع متطلباتهم التجارية الخاصة. ويضمّ المركز التجاري مساحات كبيرة مخصصة لركن السيارات فضلاً عن سهولة الوصول إليه، ما يضمن منتهى الراحة للعملاء والموظفين.

ومن جانبه، قال لورينس ماريه، مدير عام العقارات في شركة وافي العقارية ذ.م.م: "نلتزم في وافي سيتي بتوفير تجربة استثنائية في مجالات التسوق وتناول الطعام والترفيه، وتتيح لنا الشراكة مع إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط تقديم علامات تجزئة عالمية المستوى لزوارنا، وتحسين عروض المطاعم والترفيه لدينا، ولا سيما في ظل ما تتمتع به الشركة من خبرة وانتشار عالمي يجعلها الشريك الأفضل لتحقيق رؤيتنا في توفير تجربة زوار شاملة ومتميزة".

وتختص إنجل آند فولكرز في حلول بيع وتأجير العقارات الفاخرة التي تواكب متطلبات الشركات في مجالات التجزئة والمكاتب والصناعات. وتتمتع الشركة بحضور عالمي وخبرة محلية تخولها تمكين العملاء لتحقيق أهدافهم العقارية والتجارية بسهولة.

ويعد وافي سيتي إحدى أشهر وجهات التسوق والترفيه في دبي، ويوفر مزيجاً من تجارب التسوق بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه، ويمتاز بموقع استراتيجي ويضم علامات تجارية فاخرة، ما يجعله الخيار الأول لتجارب التسوق الراقية.

لمحة حول إنجل آند فولكرز:

تعدّ إنجل آند فولكرز واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات المتخصصة في وساطة العقارات السكنية والتجارية واليخوت والطائرات الفاخرة، حيث وضعت الشركة، على مدار أكثر من 45 عاماً، رغبات واحتياجات عملائها من الأفراد والمؤسسات في صدارة أولوياتها، مما أثمر عن تطوير مجموعة واسعة من الخدمات الشاملة في مجال العقارات. وتضمّ إنجل آند فولكرز أكثر من 16,500 موظف مختص في إنجاز عمليات البيع والإيجار وتقديم الخدمات الاستشارية لفرص الاستثمار المختلفة في قطاع العقارات. وتدير الشركة عملياتها حالياً في أكثر من 35 دولة ضمن خمس قارات. وتعدّ برامج التدريب المكثفة التي تقدمها أكاديمية إنجل آند فولكرز العقارية والقائمة الواسعة من الخدمات عالية الجودة والمنظمة بعناية التي توفرها الشركة من العوامل الرئيسية التي تسهم في دعم نجاحها. كما تحرص إنجل آند فولكرز على تطوير أدوات رقمية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات بشكلٍ مستمر، بهدف مواصلة تقديم أعلى مستوى ممكن من كفاءة الخدمات، حيث تضع الشركة من خلال ذلك معايير جديدة للحلول الرقمية في وساطة العقارات. www.engelvoelkers.com

لمحة حول إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط:

تأسست إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط في عام 2014، وتتخذ من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقراً لمكاتبها، التي تضم أكثر من 200 وكيلاً من الخبراء المتخصصين في العقارات السكنية والتجارية الفاخرة. كما أطلقت الشركة مؤخراً كياناً خاصاً بالعقارات التجارية تحت اسم إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط للعقارات التجارية، والذي يتيح للعملاء الاستفادة من الفرص الاستثنائية الناشئة في سوق العقارات التجارية في دبي، بدءاً من المساحات المكتبية ووصولاً إلى المجمعات الصناعية وغيرها من الخيارات الجذابة. وتضم الشركة أيضاً مكتب إدارة الثروات الخاصة الذي يركز على العملاء من أصحاب الملاءات المالية العالية، ويتيح لهم الوصول إلى العقارات الفاخرة في مختلف أنحاء العالم، مما يجعل إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط وجهة متكاملة لبيع العقارات وشرائها وتأجيرها وتحقيق الطموحات العقارية في المنطقة. www.engelvoelkers.com/ae/en

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