ضرورة مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات مع تحقيق قفزة هائلة في الاستثمار في مصادرها

الآن الفرصة الأنسب لوصول المملكة إلى المستقبل المستدام ويجب العمل بسرعة لأن كل ثانية لها أهميتها

الرياض، تعمل المملكة العربية السعودية منذ الإعلان عن رؤية السعودية 2030، أحد أكبر برامج التحول الوطني عالمياً، على تعزيز وتطوير بيئة الأعمال فيها وإعادة هيكلة مدنها، بما في ذلك تشييد المدن الاقتصادية، ما يمكّن البلاد من الانفتاح بشكل أكبر على العالم. وقد تبنت المملكة العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق التوازن بين مختلف القطاعات. كما تكرّس جهودها لترسيخ الاستدامة في جميع جوانب الحياة بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وقد دعت شركة وارتسيلا صانعي السياسات وصناعة الطاقة في المملكة العربية السعودية إلى ضرورة المسارعة لاتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق طموحات المملكة في التحول بنجاح نحو إزالة الكربون والوصول إلى أهدافها للحياد الصفري، وذلك من خلال التعرف إلى متطلبات أنظمة الطاقة والنظرة المستقبلية الأمثل لتحقيق رؤية السعودية 2030، بحيث يتطابق تطوير وتركيب محطات توليد القدرة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية مع محطات دواليب موازنة الشبكة وتخزين الطاقة لضمان إنتاج مزيج الطاقة الأمثل والأقل تكلفة، وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الطاقة وإدارات التخطيط والشركات المختصة لتحديد احتياجات المرونة في البلاد، مؤكدة ضرورة مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات مع تحقيق قفزة هائلة في مستوى الاستثمار في مصادر إنتاج الطاقة المتجددة.

طريق جديد

وأكدت الشركة، في دراسة لها، أن المملكة العربية السعودية تسير على طريق جديد لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060م، مشيرة إلى أهمية تطوير وتحديث بعض المجالات الأساسية التي حددتها قيادة المملكة في هذا الخصوص، والتي تتمثل في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن نظام الطاقة المحلي الحالي تمهيداً لإزاحة الكربون منه بشكل نهائي، حيث تخطط المملكة، ومن خلال مبادرة مزيج الطاقة المحلي، لإضافة 58 جيجاواط من قدرات الطاقة المتجددة المتغيرة لتوفير 50% من احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2030م.

وأضافت: «يبلغ معدل استخدام مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة في البلاد حالياً أقل من %5، ما يعني وجود فرصة كبيرة للتطوير. كما تعمل المملكة على برنامج إزاحة الوقود السائل واستبداله بمصادر حرارية، حيث تقوم الحكومة بالتخلص تدريجياً من الوقود السائل في بعض محطات إنتاج الطاقة، واستبداله إما بالغاز الطبيعي أو بالتوصيل مع شبكة الكهرباء، إذ يُعدّ الغاز الطبيعي وقوداً انتقالياً أنظف يمكن استخدامه على نطاق واسع. ولضمان موثوقية نظام الطاقة، سيكون من المهم أيضاً استبدال مصادره القديمة التقليدية، إذ إن بعض محطات توليد الطاقة القادرة على توليد 18 جيجاواط (ما يمثل 20% فقط من إجمالي قدرات منشآت توليد الكهرباء) قد تجاوز عمرها أكثر من 20 عاماً ، الأمر الذي يستدعي استبدالها في القريب العاجل. وبالتوازي مع انتشار الطاقة المتجددة الجديدة، فإن المملكة تستثمر في تطوير وتحسين البنية التحتية للشبكة الوطنية اللازمة لنقل الطاقة وتعزيز قدراتها، بما في ذلك الاستثمار في الخطوط الجديدة لنقل القدرة الكهربائية والبنية التحتية لعدادات القياس والمحطات الفرعية ومحولات الجهد».

ونوهت الشركة إلى أن الاكتفاء بمجرد إضافة مصادر الطاقة المتجددة وحدها لا يكفي لتحقيق التغيير المأمول، لأنه ولتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث سيزدهر توليد الطاقة من مصادر الرياح والطاقة الشمسية، ستظهر الحاجة الماسة لبناء أنظمة مرنة للطاقة تكون ذات موثوقية عالية وأسعار في متناول اليد.

نقطة الذروة

أفادت الشركة بأنه لتحقيق الأهداف المناخية، نحتاج إلى السيطرة على نقطة الذروة للانبعاثات الكربونية عام 2025م وألا تتجاوز المعدلات، على أن تنخفض تلك الانبعاثات إلى النصف بحلول نهاية العقد الحالي في 2030م.

وأضافت: «شكّل عام 2022م العام الأفضل على الإطلاق، حيث تم استثمار 500 مليار دولار أمريكي في الطاقة المتجددة، لكن هذا المبلغ يقل عن ثلث ما هو مطلوب للإنجاز وفقاً للمستهدفات العالمية؛ لأننا إذا أردنا أن نقترب من تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ بشأن خفض درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، فيجب أن يصل استثمارنا الإجمالي في تقنيات تحول الطاقة وحلولها إلى 5.7 تريليون دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030م».

وعلى الرغم من أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتمد على الوقود الأحفوري، إلا أن المملكة تسير متجاوزةً هذا التقليد السائد وتتوجه نحو مستقبل جديد للطاقة من خلال استثمارها في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة، مدفوعة برؤية السعودية 2030، وهي عملية التحول التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتعد الاستدامة ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030، وتسعى المملكة جاهدة نحو مستقبل يضمن الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060، ومع الالتزام بالطاقة النظيفة والاستدامة تتجه المملكة بخطوات واثقة نحو مواجهة تحديات الطاقة وتغيرات المناخ، من خلال حلول مبتكرة تشمل الاقتصاد الدائري للكربون، وتنويع مصادر الطاقة، حيث تطمح لأن تمثل الطاقة المتجددة 50% من استخداماتها بحلول عام 2030.

ظروف طبيعية مواتية

تطرقت شركة وارتسيلا جلوبال في دراسة أجرتها إلى أن المملكة العربية السعودية قد حباها رب العالمين بوجود مناطق شاسعة ذات ظروف طبيعية مواتية ليس فقط للطاقة الشمسية ولكن أيضاً لطاقة الرياحِ. ولحسن تسخير هذه الموارد وخدمة البلاد بشكل أفضل، تعد الاستثمارات في البنية التحتية الأساسية لشبكات الكهرباء أمراً حيوياً يسهم بفاعلية في تمكين توزيع الطاقة المتجددة لجميع مناطق المملكة.

لذلك، يتحتم الجمع بين بناء مصادر الطاقة المتجددة مع تحقيق زيادة كبيرة في قدرات التوليد المرنة، مثل استخدام محطات دواليب الموازنة وتخزين الطاقة في نظام الشبكة التي لديها القدرة والمرونة في التعامل مع الارتفاع والانخفاض الصادر من الطاقة المتجددة، ما يضمن المحافظة على أداء الشبكات المحلية وموثوقيتها.

وقد قامت شركة وارتسيلا بدراسة وتصميم النماذج لأكثر من 190 نظاماً للطاقة حول العالم، مستخدمةً برمجيات محاكاة الطاقة، ووجدت أن النهج الأكثر فاعلية من حيث التكلفة للوصول إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100% في أي مكان في العالم هو الجمع بين الطاقة المتجددة والمرونة في استخدام محطات دواليب الموازنة وتخزين الطاقة في نظام الشبكة. وتوفر هذه الحلول مستويات عالية من إمكانات وقدرات التوزيع التي يمكن رفع معدلات أدائها وخفضها بسرعة تحت أي ظرف. إن مثل هذه الإعدادات توفر مصادر للطاقة متجددة وموثوقة وبتكلفة منخفضة للكهرباء، مما يجعل الطاقة النظيفة في متناول الجميع.

واختتمت الدراسة بالقول: «لقد بدأت فرصنا لتقليل الانبعاثات والمحافظة على كوكبنا صالحاً للسكنى في النفاد. لكننا اليوم، نمتلك التقنيات والخبرة والتمويل المتاح لخلق مستقبل أفضل وأكثر خضرة، وعلينا المبادرة فوراً لاستغلالها لأن كل ثانية لها أهميتها».

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نبذة عن "وارتسيلا جلوبال"

أظهرت "وارتسيلا جلوبال"، الشركة الفنلندية الرائدة المدرجة في بورصة ناسداك هلسنكي، مرونة عالية وحققت نمواً قوياً على مدارالسنوات الماضية في مجال التقنيات المبتكرة والحلول الخاصة بالقطاع البحري وقطاع الطاقة. وتسعى الشركة إلى الاستثمار والعمل مع رواد الابتكار والصناعة لتقديم أفضل الخدمات لمساعدة المتعاملين على تعزيز بيئات العمل بشكل مستدام. ويعمل لدى الشركة الرائدة ما يزيد على 17500 خبير ومتخصص في أكثر من 240 موقعاً في 79 دولة حول العالم. وتعتمد الشركة عملياتها استراتيجية طويلة الأمد تعكس رؤيتها الفذة في تمكين المجتمعات المستدامة عبر الابتكار والتقنيات الحديثة، وخفض البصمة الكربونية والتحول إلى صافي انبعاثات "صفر". وفي عام 2022 بلغ صافي مبيعات وارتسيلا جلوبال ما يقرب من 5.8 مليارات يورو.

يُذكر أن شركة وارتسيلا تأسست في عام 1834، ومنذ نشأتها كانت في طليعة شركات الابتكار الهندسي، إذ ركزت الشركة طوال تلك الفترة على الدمج بين التصميم الهندسي المبتكر والخبرة الهندسية الطويلة، الأمر الذي يمكنها من القيام بدور محوري في تطوير الابتكارات والقدرات الصناعية وتطبيق منتجات عالية الدقة حول العالم.

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https://www.wrtsila.com