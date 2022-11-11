· الاتفاقية الجديدة تهدف إلى تعزيز جهود الأمن الغذائي عبر دول المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

دبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلن وادي تكنولوجيا الغذاء، المشروع الذي تطوره مجموعة وصل لإدارة الأصول، والذي يركز على الغذاء والابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والاستدامة، عن توقيع اتفاقية مع الجمعية الإسلامية العالمية لتصنيع الأغذية، لتوفير الدعم لكيانها، المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والعمل على تكثيف جهود الأمن الغذائي وتحقيق مستقبل زراعي مستدام.

وتم توقيع الاتفاقية خلال معرض "جلفود للتصنيع 2022" من قبل كل من أحمد الشيباني، مدير مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، وسعادة ييرلان بايدوليت، رئيس مجلس إدارة الجمعية الإسلامية العالمية لتصنيع الأغذية.

وفي إطار هذه الاتفاقية، سيعمل وادي تكنولوجيا الغذاء على تمكين أعضاء الجمعية من خلال تقديم أفضل ممارسات التكنولوجيا الزراعية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتميز التشغيلي اعتماداً على توفير التدريب الصناعي وتنظيم المؤتمرات والفعاليات. ومن شأن هذا التعاون أن يتيح للجمعية مواصلة تعزيز العلاقات القوية بين الشركات الزراعية عبر الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وتشجيع التعاون بين الشركات في مختلف القطاعات الخاصة لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وتعليقاً على الاتفاقية الجديدة، قال متحدث رسمي من وادي تكنولوجيا الغذاء: "يسعدنا الدخول في شراكة استراتيجية مع الجمعية الإسلامية العالمية لتصنيع الأغذية لدعم مهمتها الرامية لمساعدة أعضائها في توزيع المنتجات الغذائية الزراعية والترويج لها، إلى جانب دعم الشركات الكبرى في أسواق منظمة التعاون الإسلامي . وستسهم الاتفاقية أيضاً في تسهيل الاتصالات التجارية وإبرام الشراكات الإستراتيجية في مجالات معالجة الأغذية وسلسلة الإمداد الغذائي على نطاق أوسع. وتتمثل مهمتنا في مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء في إنشاء شبكة قائمة على التعاون لقيادة التحول الإقليمي وتصدير المعرفة من أجل التأسيس لنظام غذائي مستدام".

وقال سعادة ييرلان بيدوليت: "تعتبر الجمعية الإسلامية الدولية لتصنيع الأغذية التابعة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، مؤسسة خاصة قادرة على تقديم المساعدة لتمكين الأمن الغذائي لدول منظمة التعاون الإسلامي. ومن خلال التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، ستساعد الجمعية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تعزيز قدرات تصنيع الأغذية وتوسيع الفرص التجارية. ومع انتقال الجمعية إلى الإمارات، واتخاذها دبي مقراً رئيسياً لها، فقد أصبحت تتمتع الآن بموقع جيوستراتيجي لتستفيد من البنية التحتية المتطورة والسجل الثري بالإنجازات لتحفيز تحسين سلسلة قيمة تصنيع الأغذية في دول منظمة التعاون الإسلامي. وبناء على ذلك، تأتي مذكرة التفاهم الجديدة مع وادي تكنولوجيا الغذاء، إلى جانب تعاوننا الوثيق مع معرض "جلفود للتصنيع" في إطار خطواتنا الأولى التي نتطلع من خلالها لتحقيق الأمن الغذائي لدول منظمة التعاون الإسلامي".

يشار إلى أن الجمعية الإسلامية الدولية لتصنيع الأغذية تأسست تحت رعاية المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مركز أستانا المالي الدولي. وتتمثل مهمتها في تمكين وتعزيز التجارة البينية لدول منظمة التعاون الإسلامي، والاستثمار بين شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الأغذية الزراعية عبر المنظومة الكاملة وسلسلة الإمداد الغذائي، بدءاً من بحوث الجينات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي/ المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

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