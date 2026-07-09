مجموعة هيونداي موتور تعلن عن توسيع برنامج تدريب مهني بالشراكة مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" ليشمل 10 طلاب وخريجين سعوديين ضمن مسار "مهارات مسك "

المشاركون سينضمون لبرنامج تدريبي عملي مدته 8 أسابيع في مقر المجموعة الرئيسي للمشاركة في مشاريع ضمن قطاعات استراتيجية رئيسية

المبادرة تأتي كجزء من تعاون أوسع وطويل الأمد مع مؤسسة "مسك".. ويؤكد التزام المجموعة بتعزيز العلاقات الكورية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة هيونداي موتور (المجموعة) اليوم عن إطلاق برنامجها التدريبي المشترك والموسع، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك".

وقد جرى اختيار 10 من الطلاب والخريجين السعوديين الموهوبين للمشاركة في برنامج مكثف يمتد لثمانية أسابيع في المقر الرئيسي العالمي للمجموعة في سيول، وقد انطلق البرنامج في 6 يوليو. وتمثل هذه المبادرة خطوة بارزة في سياق التزام المجموعة برعاية المواهب المستقبلية وتعميق شراكتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، قال هوكيون تشونغ، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية المستقبلية في مجموعة هيونداي موتور: "تعد المملكة العربية السعودية سوقاً استراتيجياً رئيسياً وشريكاً مهماً في الرؤية طويلة الأجل لمجموعة هيونداي موتور. ويسعدنا التعاون مع مؤسسة مسك واستقبال الشباب السعودي الموهوب في مجموعة هيونداي موتور من خلال هذا البرنامج التدريبي. إن هذه التجربة ستزود المشاركين بمهارات قيّمة وفرصة للاطلاع المباشر على طبيعة أعمالنا وابتكاراتنا ورؤيتنا المستقبلية. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستسهم في رعاية مواهب المستقبل، ومواصلة تعزيز الشراكة بين كوريا والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن تعزيز التعاون بصورة أعمق خلال السنوات المقبلة".

من جانبها قالت أسماء الجاسر، المدير العام لمسار مهارات مسك في مؤسسة محمد بن سلمان: "أثبت نجاح الدفعة الأولى القيمة الحقيقية لهذه الشراكة والأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحققه للشباب السعودي. ويعكس توسيع تعاوننا مع مجموعة هيونداي موتور هذا العام التزامنا المشترك بتطوير الكفاءات المستقبلية من خلال تجارب تعليمية عالمية تؤهل الشباب لمتطلبات سوق العمل المتغيرة. وفي مسار مهارات مسك، نفخر بمواصلة توفير الفرص التي تمكّن الجيل القادم من اكتساب الخبرة العملية، والاستفادة من الرؤى العالمية، وتعزيز الثقة التي تؤهله لقيادة المستقبل".

كيف تطور برنامج التدريب المهني؟

بعد النجاح الذي حققته المرحلة التجريبية للبرنامج في عام 2025 بمشاركة متدربين اثنين فقط، جرى توسيع نطاق البرنامج ليشمل مختلف قطاعات مجموعة هيونداي موتور في عام 2026. ويأتي هذا التوسع الكبير نتيجة لتعزيز التزام المجموعة الراسخ والممتد تجاه المنطقة، واستنادًا إلى اللقاءات التي عُقدت في أكتوبر 2025 بين إيويسون تشونغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور، والدكتور بدر حمود البدر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك.

وحظى برنامج هذا العام بإقبال واسع من الشباب السعودي، إذ استقطب أكثر من 2,500 متقدم، وهو ما يعكس الجاذبية القوية لرؤية المجموعة والفرصة المهمة التي يوفرها البرنامج. وجرى اختيار 10 متدربين بعد عملية تقييم دقيقة استناداً إلى كفاءاتهم المهنية، ومهاراتهم في التواصل على المستوى العالمي، وإمكاناتهم للنمو والتطور.

ما هي المكاسب التي سيحصل عليها المتدربون خلال البرنامج؟

صُمم برنامج التدريب العملي المكثف، الذي يمتد ثمانية أسابيع، لتزويد المشاركين بخبرة عملية متعمقة داخل شركة عالمية لتصنيع المعدات الأصلية، ومن خلال تدريبهم بالإدارات الرئيسية والوظائف الاستراتيجية في المجموعة، سيحظى المتدربون بفرصة اكتساب خبرات متنوعة في المجالات المرتبطة بأولويات المجموعة، بما في ذلك الاستراتيجية العالمية، والتصميم، والعمليات التجارية.

كما يتيح البرنامج للمشاركين الاطلاع بشكل أوسع على آليات عمل شركة عالمية، إلى جانب الاطلاع على أحدث تقنياتها، وأولوياتها الاستراتيجية، ومبادراتها المستقبلية، بما يدعم تطويرهم المهني ويعزز رؤيتهم العالمية. وسيشارك المتدربون أيضًا في مشروعات وأبحاث تطبيقية تركز على أسواق المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، مع اكتساب خبرات عملية وبناء شبكة علاقات مهنية.

ما الخطوات المقبلة في الشراكة بين مجموعة هيونداي موتور ومؤسسة مسك؟

يمثل برنامج التدريب العملي الموسع ركيزة أساسية ضمن شراكة متنامية ومتعددة الجوانب بين مجموعة هيونداي موتور ومؤسسة مسك. واستنادًا إلى هذه الشراكة، ستواصل المجموعة مشاركتها في منتدى مسك العالمي خلال شهر نوفمبر عبر مبادرات نوعية، من بينها ورشة المدن الذكية[1] ضمن فعاليات المنتدى، والتي ستنظمها المجموعة للعام الثاني على التوالي، إلى جانب مبادرات الرعاية المختلفة.

وتعتزم المجموعة خلال المرحلة المقبلة تعميق تعاونها مع مؤسسة مسك، وتوسيع الجهود المشتركة لتعزيز التبادل البشري بين المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية، ودعم آفاق أوسع للتعاون بين مختلف الصناعات والقطاعات ذات الصلة.

وتعكس هذه المبادرات مجتمعة التزامًا مشتركًا من مجموعة هيونداي موتور ومؤسسة مسك بتنمية الكفاءات المستقبلية وتعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية.

نبذة عن مجموعة هيونداي موتور

نجحت مجموعة هيونداي موتور، في تحقيق سلسلة القيمة التي تعتمد على خدمات النقل والصلب والفولاذ والإنشاءات، فضلاً عن الخدمات اللوجستية والمالية وتكنولوجيا المعلومات. وتضم الشركة حوالي 250000 ألف موظف حول العالم. وتشمل العلامات التجارية الخاصة بقطاع وحول التنقل التابعة للمجموعة هيونداي وكيا وجينيسيس. وتتميز المجموعة بالتفكير الإبداعي والاتصال التعاوني والإرادة لمواجهة التحديات والصعوبات، ونسعى جاهدين لتوفير مستقبل أفضل للجميع.

للمزيد من المعلومات عن مجموعة هيونداي موتور يرجى زيارة www.hyundaimotorgroup.com أو Newsroom: Media Hub by Hyundai, Kia Global Media Center (kianewscenter.com), Genesis Newsroom

للتواصل الإعلامي:

جايا سيانسي

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E.gaia.cianci@ogilvy.com

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