في أول فاعلية تقام في موقع "صفر تلوث" من نوعها

دبي -أعلنت شركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا المقر الرئيسي، عن خططها المستقبلية في الاستدامة والتنقل الكهربائي، وذلك من خلال فاعلية إعلامية اتسمت بكونها اقيمت بموقع يتميز"صفر تلوث" حيث عقدت في معهد SEE في المدينة المستدامة في دبي، بحضور أعلامي كبير من عدة دول من الشرق الأوسط وافريقيا.

وقد تم خلال الفاعلية استعراض مستقبل التنقل الكهربائي المتمثل بعلامة أيونك IONIQ التي تمثل مجموعة السيارات الكهربائية من هيونداي، وقد تم كذلك كشف النقاب عن طرازي أيونك 5 وأيونك 6 الكهربائية بالكامل، والتي تعتبر من أكثر السيارات الكهربائية بالكامل حصداً للجوائز العالمية المرموقة.

وبهذه المناسبة قال براين بارك رئيس شركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا المقر الرئيسي:" أن التقدم لصالح الإنسانية هو بمثابة الرسالة الموجهة لرؤية المستقبل لدى شركة هيونداي موتور، من خلال علامة أيونك IONIQ الكهربائية، حيث نطور التقنيات الرائدة لتحقيق الاستدامة في إطار من الإنسانية، نفخر اليوم باطلاق استراتجيتنا المستدامة وتوجهنا الواثق نحو التنقل الكهربائي والذي يسير بشكل منسجم مع التطلعات الطموحة وخطط المعلنة الدول في منطقة الشرق الأوسط لبدئ عملية التحول نحو التنقل الخالي من الانبعاثات الضارة".

وقد شملت الفاعلية على تجربة قيادة للضيوف الإعلاميين تمكنو من خلالها من قبادة سيارات أيونك5 وأيونك 6 الكهربائية بالكامل.

هيونداي أيونك 5 الكهربائية الجديدة بالكامل

سيارة أيونك5 " 5IONIQ" متوسطة الحجم CUV هي السيارة الكهربائية التي تعد باكورة انتاج هيونداي من سيارات الكروس أوفر BEV العاملة بالبطارية، لتضع أيونك5 بذلك أساسا لتشكيل مستقبل التنقل الكهربائي بميزات متطورة ومستدامة.

تعتمد أيونك5 على بنية منصة BEV المخصصة لمجموعة هيونداي موتورز، والتي تعرف بالنظام الكهربائي العالمي المعياري (E-GMP)، مما يتيح لها الحصول على أبعاد فريدة على قاعدة عجلات طويلة، حيث تتميز أيونك5 مع هذا النظام بتصميم داخلي مبتكر مصنوع من مواد صديقة للبيئة في العديد الأماكن الظاهرة ويمكن لمسها داخل السيارة، مع أداء قوي مقترن بشحن فائق السرعة وتحميل (V2L) بالإضافة إلى ميزات الاتصال المتقدمة ومساعدة السائق التي من شأنها تقديم أفضل تجربة داخل السيارة تضمن السلامة والراحة وسلاسة القيادة.

تصميم يبشر بعصر جديد للسيارات الكهربائية

تأتي أيونك5 بتصميم جديد يفوق المعايير السابقة في السيارات الكهربائية، حيث توفر منصة BEV الحرية في التصميم، واستلهمت هيونداي لحظات إطلاق سياراتها الأولى بوني- Ponyفي القرن الماضي وما تميزت به هذه اللحظات من جرأة وشجاعة. ويسلط تصميم أيونك5 الخارجي المستوحى من بوني- Pony الضوء على الرحلة الثرية لهيونداي خلال هذه الأعوام التي تمتد لقرابة 45 عامًا منذ إطلاق طرازها الأول، وكيف أصبحت الشركة جزءًا من حياة العملاء، فتخلق أيونك5 بذلك خطا مشتركًا يصل الماضي بالحاضر والمستقبل، وبإعادة إحياء ذكرى طراز بوني الشهير، تتوسع تصميمات أيونك5، كما تنوعت وزادت طرز هيونداي على مدار رحلتها.

يتميز التصميم الخارجي الفريد من نوعه لأيونك5 بقاعدة عجلات يبلغ قطرها 3000 ملم، وأدت قاعدة العجلات الممتدة لشكل أكثر تطورًا في تصميم وأداء السيارة غير مسبوق في مجال المركبات الكهربائية.

وتم تجهيز الجزء الأمامي من السيارة بغطاء صدفي يقلل من فجوات اللوحة للحصول على أفضل ديناميكية هوائية، وجاء تحديد المصد الأمامي من خلال شكل V لافت للنظر يشتمل على مصابيح تشغيل نهارية مميزة (DRLs)، توفر بدورها توقيعًا ضوئيًا فريدا ومميزا لأيونك5، وتظهر هذه المجموعات الصغيرة التي تشبه نقاط "البكسل" أيضًا في الجزء الخلفي من السيارة.

وتوفر مقابض الأبواب ذات التدفق التلقائي-على الجانبين- تصميمًا واضحا للسطح مع كفاءة ديناميكية هوائية معززة. ويندمج الشكلان الأمامي والخلفي للسيارة معًا بانسيابية عند أبوابها، مما يوفر مثالًا آخر على تصميم Parametric Dynamics الديناميكي لهيونداي والذي شوهد لأول مرة في طراز هيونداي توسان الجديدة.

ويمنح شكل العمود C القوي td أيونك5، والمستوحى من مفهوم هيونداي "45" EV، حضورًا قويًا يمكن التعرف عليه بوضوح من مسافة بعيدة. كما تعكس العجلات المُحسَّنة Aero تصميم Parametric Pixel، وتأتي بقطر فائق الحجم يبلغ 20 بوصة، وهي أكبر جنوط تم تركيبها على الإطلاق في طرز هيونداي الكهربائية، إذ تأتي بهذا الحجم لتناسب نظام منصة E-GMP الجديدة.

وعمد تصميم أيونك 5 لتمييزها باعتماد مبدأ المساحة غرف المعيشة في حياتنا اليومية "Living Space"، الواسعة الرحبة في المقصورة وتحل ‘Universal Island’ المطورة حديثًا محل الكونسول الأوسط التقليدي لتكون متحركة بمسافة 144 مم لتعمل بشكل أكثر ديناميكية، وتصبح حجر الزاوية في التجربة المريحة والجديدة في أيونك 5 المتميزة، إلى جانب الأرضية المسطحة حيث تخرن البطارية لمنح المزيد من المساحة والقدرة على الحركة داخل السيارة.

وتم تجهيز أيونك5 أيضًا بمقاعد أمامية قابلة للتعديل إلكترونيًا، بحيث بإمكان المقاعد الثني إلى الزاوية المثلى، مما يمنح الراكب إحساسًا بانعدام الوزن. وخفضت هيونداي سمك المقاعد الأمامية بنسبة 30 %، مما يوفر مساحة أكبر للجلوس في الصف الثاني.

وتستخدم العديد من النقاط الظاهرة الداخلية كالمقاعد، وبطانة السقف، وحواف الأبواب، والأرضية ومسند الذراع - مواد صديقة للبيئة من مصادر مستدامة، مثل زجاجات البولي ايثيلين تيريفثالات المُعاد تدويرها، والخيوط النباتية (بيو PET) وخيوط الصوف الطبيعي، والجلود المُعالجة البيئية مع مستخلصات نباتية، ودهان حيوي بمستخلصات نباتية.

ويمكن للعملاء الاختيار من بين تسعة ألوان خارجية[1]، بما في ذلك خمسة ألوان مستوحاة من الطبيعة حصرية لأيونك5. ويحتوي التصميم الداخلي على ثلاثة خيارات للألوان[2].

أنظمة كهربائية مختلف لتناسب مختلف العملاء

تتوفر أيونك5 بأنظمة طاقة كهربائية (PE) مختلفة لتلائم احتياجات التنقل لمختلف العملاء، مع الاحتفاظ بنفس مستوى الأداء المتطور القوي في كل نظام الأداء.

ويمكن للعملاء الاختيار من بين خيارين لحزمة البطارية، إما 58 كيلو واط / الساعة أو 72.6 كيلو واط / الساعة[3]، وتأتي كذلك مع خياري تصميم للمحرك الكهربائي، إما بمحرك خلفي فقط أو بمحركات أمامية وخلفية، وتوفر جميع أشكال PE نطاقًا رائعًا وتقدم سرعة قصوى تبلغ 185 كم / ساعة.

بالإضافة إلى مجموعة المحركات الكهربائية المختلفة التي تقدمها أيونك 5، يتوفر خيار الدفع الرباعي (AWD) مقترنًا ببطارية 72.6 كيلو واط / الساعة، مما ينتج عنه طاقة تبلغ 225 كيلو واط / الساعة ، مع 605 Nm من عزم الدوران. ويمكن أن ينتقل PE في السيارة من 0 كم / ساعة إلى 100 كم / ساعة في 5.2 ثانية فقط. وفي أيونك5 التي تعمل بدفع ثنائي (2WD) وبطارية 72.6 كيلو وات / الساعة، سيكون الحد الأقصى لمدى القيادة فيها عند شحنة واحدة حوالي 470 ~ 480 كم[4]، وفقًا لمعيار إجراء اختبار المركبات الخفيفة المنسق عالميًا (WLTP).

شحن فائق السرعة للبطارية مع وظيفة مبتكرة لشحن الأجهزة الكهربائية الأخرى (V2L)

يمكن لنظام E-GMP من لأيونك5 الجديدة دعم البنية التحتية للشحن 400-V و800-V. إذ توفر المنصة قدرة شحن 800-V بشكل قياسي، إلى جانب شحن 400-V، دون الحاجة إلى مكونات أو محولات إضافية. ويعد نظام الشحن المتعدد أول تقنية حاصلة على براءة اختراع في العالم تعمل على تشغيل المحرك والعاكس لزيادة 400 فولت إلى 800 فولت من أجل توافق شحن مستقر.

ويمكن شحن أيونك5- مع شاحن بقوة 350 كيلو واط - من 10 % إلى 80 % في 18 دقيقة فقط. ويحتاج مستخدمو أيونك5 فقط لشحن السيارة لمدة خمس دقائق للحصول على 100 كيلومتر من المدى، وفقًا لـ WLTP.

وتقدم سيارة أيونك5 من خلال وظيفة الشحن V2L المبتكرة، للعملاء إمكانية شحن أي أجهزة كهربائية بسلاسة، مثل الدراجات الكهربائية أو الدراجات البخارية أو معدات التخييم، لتكون بمثابة الشاحن على إطارات.

ويمكن لــنظام الشحن الجديد توفير ما يصل إلى 3.6 كيلو واط من الطاقة، كما يوجد منفذ شحن V2L أسفل مقاعد الصف الثاني بالسيارة، ويمكن تنشيطه عند تشغيل أيونك5، ويوجد منفذ آخر للشجن على الجزء الخارجي للسيارة. وبمقدور العملاء - باستخدام المحول- شحن المعدات الكهربائية عالية الطاقة، ويوفر المنفذ الخارجي الطاقة أيضاً حتى عند إيقاف تشغيل السيارة.

اتصال مبتكر ومساعدة السائق من أجل السلامة والراحة

تتسم أيونك5 بدمج التقنيات المتطورة لتقديم تجربة رقمية سلسة محسنة، وتتميز قمرة القيادة المزدوجة العريضة والقابلة للتهيئة بشاشة لمس بالكامل بمقاس 12 بوصة معلومات ترفيهية ومجموعة عدادات رقمية يمكن تخصيصها لتلبية احتياجات العملاء المختلفة.

ولأول مرة في هيونداي؛ تأتي أيونك5 بشاشة عرض الواقع المعزز (AR HUD) بحيث يتحول الزجاج الأمامي إلى شاشة عرض.

وتم تجهيز أيونك5 أيضًا بالمستوى التالي من نظام SmartSense لهيونداي لمساعدة السائق، مما يضمن أعلى مستويات السلامة والراحة على الطريق. كما تعد أيونك5 أول طراز من هيونداي يقدم مساعد القيادة على الطرق السريعة (HDA 2). وتشمل أنظمة مساعدة القيادة الأخرى نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)، ومساعد تجنب الاصطدام في النقطة العمياء (BCA)، ومساعد تحديد السرعة الذكي (ISLA)، وتحذير انتباه السائق (DAW)، ومساعد الشعاع العالي (HBA) وغير ذلك الكثير. وسيتوفر طراز أيونك5 في أسواق مناطق محددة بدءًا من النصف الأول من العام الحالي.

هيونداي أيونك 6: "المنسابة الكهربائية" بمدى ممتد ومساحة شخصية مبتكرة

أطلقت شركة هيونداي موتور سيارة أيونك 6 IONIQ “المنسابة الكهربائية" Electrified Streamliner كنموذج جديد في العلامة التجارية أيونك IONIQ الكهربائية بالكامل، فإن مجموعة "المنسابة الكهربائية" من التقنيات المتقدمة، والمساحة والميزات المخصصة، ومدى المسير الممتد تعيد تعريف حدود التنقل الكهربائي.

توفر أيونك IONIQ 6 مدى مسير كهربائي يزيد عن 610 كم، وفقًا لمعيار إجراء اختبار مدى المسير المركبات الخفيفة المنسق عالميًا (WLTP)، بالإضافة إلى إمكانية الشحن المتعدد فائقة السرعة 400-V / 800-V التي أصبحت ممكنة بواسطة النظام الكهربائي العالمي المعياري لمجموعة هيونداي موتور (E-GMP). كما أنه يحتوي على أكثر تصميم ديناميكي هوائي لهيونداي حتى الآن ومجموعة من الميزات التمكينية، مثل الإضاءة المحيطة ثنائية اللون، وإضاءة مزامنة السرعة، وضبط أداء EV، وتصميم الصوت النشط الكهربائي (e-ASD)، مما يعزز تجربة القيادة والتنقل الكهربائية.

مساحة داخلية مخصصة مصممة ليسهل التعايش معها

تستفيد "المنسابة الكهربائية" من نظام E-GMP لتوفير قاعدة عجلات طويلة للغاية يبلغ قطرها 2950 مم، مدعومة بعجلات باختيار مقاس 20 بوصة أو 18 بوصة. بطول إجمالي مثير للإعجاب يبلغ 4855 ملم، وعرض يبلغ 1880 ملم وارتفاع 1495 ملم تمتاز أيونك 6 IONIQ بمظهر أنيق وعصري وسط بحر من المركبات الكهربائية الشبيهة.

تم تطوير التصميم الداخلي لأيونك 6 IONIQ بشكل خاص ليكون بمثابة ملاذ مريح وشخصي. تسمح الإضاءة المحيطة ثنائية اللون للسائق بتخصيص شكل ومظهر المقصورة الداخلية من خلال الاختيار من بين مجموعة من 64 لونًا وستة موضوعات محددة مسبقًا. يضيف وضع Speed Sync Lighting العاطفة إلى تجربة القيادة من خلال تغيير سطوع الإضاءة الداخلية في الصف الأول بناءً على سرعة السيارة.

تعزز مقاعد الاسترخاء المريحة الاختيارية في الصف الأول من الراحة عن طريق تعديل زاوية المقعد. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيع جميع مقاعدها خصيصًا للطرازات الكهربائية بالكامل، وهي أرق بنسبة 30 بالمائة تقريبًا من تلك الموجودة في الطرز التقليدية الأخرى، مما يوفر مساحة أكبر للركاب. تتوفر أربعة منافذ USB من النوع C، وواحد من النوع A لتحسين راحة العملاء.

تم تحسين تجربة القيادة المخصصة لأيونك IONIQ 6 بشكل أكبر من خلال نظام EV Performance Tune-up، والذي يسمح للسائق بضبط جهد التوجيه، وقوة المحرك، وحساسية دواسة الوقود، ووضع خط القيادة بحرية. يمكن للسائقين إنشاء مجموعة متنوعة من المجموعات المختلفة بنقرات قليلة على الأزرار لتلبية احتياجاتهم الفردية.

تمتاز أيونكIONIQ 6 بتقنية e-ASD، وهي تقنية تجعل المركبات الكهربائية أكثر إثارة وملاءمة للناس. تمت إضافة الصوت المثالي الذي يشبه سفينة الفضاء إلى المقصورة، ويتغير نسيج الصوت بناءً على حالة قيادة السيارة.

توفير قوة وطاقة وافرة

تتوفر أيونك IONIQ 6 مع مجموعة من محركات الدفع وحزم البطاريات لتناسب احتياجات كل عميل. يمكن دمج البطارية طويلة المدى ذات قوة 77.4 كيلووات في الساعة مع خيارين للمحركات الكهربائية، إما بالدفع الخلفي (RWD) أو الدفع الرباعي (AWD). يعد المحرك المزدوج الأفضل في فئته هو خيار الدفع بجميع العجلات (AWD) الذي ينتج طاقة مجمعة تبلغ 239 كيلو واط و 605 نيوتن متر من عزم الدوران. يمكن أن ينتقل أيونك 6 IONIQ من 0 كم / ساعة إلى 100 كم / ساعة في 5.1 ثانية.

تمتاز أيونك IONIQ 6 بمعدل استهلاك طاقة مذهل. يُقدر استهلاك الطاقة للبطارية القياسية بقدرة 53 كيلو وات في الساعة مع إطار 18 بوصة وخيار محرك الدفع الخلفي بأقل من 14 كيلو وات في الساعة / 100 كم، ذلك وفقًا لمعيار WLTP. وهذا يجعل أيونكIONIQ 6 واحدة من أكثر السيارات كفاءة في استخدام الطاقة في السوق.

يمكن أن تدعم بنية E-GMP من أيونك IONIQ 6 كلاً من البنية التحتية للشحن 400-V و800-V، مع شحن 800-V كمعيار؛ يمكن أن تستوعب شحن 400 فولت دون الحاجة إلى مكونات أو محولات إضافية. مع شاحن بقوة 350 كيلو واط، يمكن شحن IONIQ 6 من 10 بالمائة إلى 80 بالمائة في 18 دقيقة فقط.

توفر أيونك IONIQ 6، مثل أيونكIONIQ 5 قبلها، وظيفة مبتكرة لتحميل المركبة (V2L) التي تتيح للعملاء شحن أي أجهزة كهربائية - مثالية لتشغيل الضروريات أثناء انقطاع التيار الكهربائي، أو التخييم، أو المشاريع الخارجية. يتم تمكين V2L باستخدام محول ملحق متاح ويدخل في منفذ الشحن الخارجي. بالإضافة إلى منفذ الطاقة الخارجي، يوجد منفذ ثانٍ أسفل مقعد الصف الخلفي لشحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والأجهزة الأخرى.

تمكين التكنولوجيا والميزات الهادفة

تدمج لوحة القيادة المعيارية التي تعمل باللمس من أيونك6 IONIQ شاشة عرض معلوماتية تعمل باللمس بالكامل مقاس 12 بوصة، ومجموعة رقمية مقاس 12 بوصة تضم تقنيات متقدمة لتجربة مستخدم رقمية محسّنة يمكن تخصيصها لتلبية احتياجاتهم.

يوفر نظام المعلومات والترفيه في أيونك 6 IONIQ خرائط الوصول للشحن في الوقت الفعلي بناءً على حالة الشحن الحالية. تساعد خدمات السيارة المتصلة بالنظام أيضًا في البحث والتخطيط لأفضل مسار لتضمين محطة شحن على طول الطريق.

وتظهر تطبيقات الهواتف الذكية Apple CarPlay وAndroid Auto بشكل رائع على هذه الشاشة العريضة. يتوفر دعم الاتصال Bluetooth متعدد التوصيلات، بحيث يمكن إقران جهازين في نفس الوقت - أحدهما للمكالمات الهاتفية والآخر لبث الموسيقى. تم وضع مكبرات الصوت الثمانية لنظام الصوت Bose المتميز، بما في ذلك مضخم الصوت، بشكل استراتيجي في جميع أنحاء السيارة للحصول على تجربة استماع عالية الجودة. يأتي نظام الملاحة مع تحديثات Bluelink® Infotainment/ Map..

أنظمة مساعدة السائق المتطورة ترتقي بمستويات السلامة

تأتي أيونك 6 مع الجيل التالي من أنظمة هيونداي سمارت سينس SmartSense المتطورة لمساعدة السائق، والتي تضمن السلاlة والراحة على الطريق.

وتشمل هذه الأنظمة نظام المساعدة على القيادة في الطرق السريعة Highway Driving Assist 2 (HDA 2) والذي يساعد السائق في إبقاء المسافة والسرعة المثبتتين مسبقا بين المركبة والمركبة التي أمامها على الطريق السريع، ويساعد أيضا على الإبقاء ضمن المسرب أو الحارة حتى على المنعطفات، ويراقب هذا النظام أيضا المسافة الجانبية بين المركبة واي مركبة تسير بجانبها ويقوم ذاتيا بتعديل توجيه المركبة للإبقاء على مسافة آمنة، ويقوم هذا النظام كذلك بتغيير المسرب أو الحارة ذاتيا عند تشغيل مؤشر الاتجاه مع شرط إبقاء الأيدي على المقود.

أما نظام تثبيت السرعة الذكي Smart Cruise Control (SCC) فيساعد النظام كما هو معروف على تثبيت السرعة وإبقاء المسافة المحددة بين المركبة والمركبة التي أمامها، ويتميز هذا النظام المحدث بقيامه قبل تفعيله بقراءة أسلوب قيادة السائق وتسجيله، بحيث يقوم بعد تشغيله باتباع نفس أسلوب القيادة الخاص بالسائق آلياً.

ونظام المساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) ، يساعد على تجنب الاصطدامات مع الاجسام في مقدمة المركبة، ففي حال تباطأت مركبة تسير في الأمام أو توقفت تماماً، أو تم رصد جسم متحرك مثل شخصٍ من المشاة مثلاً، يقوم النظام بإصدار تحذير، ومن ثم إن لم يقوم السائق بالتجاوب الفوري، وبقي خطر الاصطدام وارداً، يتدخل النظام آليا ويقوم بتوقيف المركبة، وخلال القيادة اذا لاح خطر الاصطدام بدراجة هوائية يسير في الأمام مثلاً أو مع مركبة تسير بالاتجاه المعاكس على تقاطع طرق، يتدخل النظام بالإيقاف الطارئ الفوري.

وتتوفر في فئتي SEL وLimited مجموعة من الوظائف المتطورة مثل مراقبة التقاطعات والمساعدة على تغيير المسرب أمامياً وجانبياً مع تعزيز التوجيه، فخلال الدخول في تقاطع وعند وجود احتمال للاصطدام مع مركبة في أي اتجاه، يتم تفعيل الإيقاف الذاتي الطارئ.

وخلال تغيير المسرب أو الحارة أثناء القيادة، وعند وجود احتمال الاصطدام بمركبة في المسرب الجانبي أو مركبة قادمة من الاتجاه المعاكس، يتم تفعيل تعديل التوجيه الفوري، وعند وجود احتمال صدم شخص من المشاة موجود في المسرب المنوي الدخول به، يتم تفعيل تعديل التوجيه الفوري.

ومن الأنظمة الأخرى المتوفرة والتي تصنف ضمن أنظمة القيادة شبه الذاتية، نظام ضبط السرعة القصوى الذكي Intelligent Speed Limit Assist (ISLA)، والذي يعدل سرعة المركبة لتتناسب مع السرعة القصوى المفروضة حسب القانون، أما نظام مساعدة الإضاءة العالية High Beam Assist (HBA) والذي يتحكم بمستوى الإضاءة ويقوم برصد وجود أي مركبة في الاتجاه المعاكس.

تتوفر أيونك 6 مع عدة مستويات من الوظائف المتعلقة بالحفاظ على يقظة السائق، مثل نظام التحذير لانتباه السائقDriver Attention Warning (DAW) والذي يقوم بتحليل معايير يقظة وانتباه السائق ويقوم بالتحذير عند الحاجة عند استشعار وجود علامات عدم الانتباه عند السائق، فيقوم النظام باقتراح الراحة، وفي حال التوقف يقوم النظام بتنبيه السائق في حال تحرك المركبة التي أمامه.

وتعمل عدة أنظمة بالتوازي للعمل على تجنب الاصطدامات خلال القيادة في وضعيات مختلفة، مثل نظام تجنب الاصطدام في النقطة العمياء Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) والذي يساعد المركبة في تجنب الاصطدام مع مركبة أخرى تسير بالجانب الخلفي للمركبة، ويمكن للنظام اصدار تحذير وحتى تفعيل الكبح الطارئ آليا في حال احتمال الاصطدام بمركبة عند الخروج من موقف جانبي.

أما نظام مشاهدة النقطة العمياء Blind-Spot View Monitor (BVM) فيقوم بعرض مشاهد فيديو حية لمنطقة النقطة العمياء لتوفير فرصة تغيير المسرب الآمنة، ويعمل هذا النظام كذلك عند تشغيل مؤشر الاتجاه، فيقوم بعرض المنطقة الجانبية التي تم اختيارها.

وتضمن ايونك 6 سلامة ركاب المقاعد الخلفية أيضاً من خلال نظام تحذي الخروج الآمن Safe Exit Warning (SEW) والذي يقوم بإصدار تحذير في حال رصد مركبة متحركة من الخلف عند القيام بفتح الباب للترجل والخروج من المركبة.

وتتوفر عدة وظائف تهدف لتسهيل الوقوف والركن، ومنها نظام مساعدة التوقف عن بعد Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2) والذي يعمل على الوقوف والركن آلياً، ويعمل أيضا على اخراج المركبة من المواقف بشكل ذاتي وعن بعد، وهذا النظام يعمل في المواقف الطولية والعرضية والمتوازية على حد سواء.

نظام الرؤية المحيطية Surround View Monitor (SVM) يعرض مشاهد متكاملة لمحيط المركبة لتسهيل الوقوف، بينما يعمل نظام تجنب الاصطدامات الأمامية/ الجانبية/ الخلفية عند الركن Parking Collision-Avoidance Assist (PCA) على تجنب صدم المشاة أو الأجسام في محيط المركبة خلال عملية التوقف والركن أو عند الخروج من المواقف، وهو يبدأ عمله بالتحذير ومن ثم وفي حال استمرار الخطر يقوم بالكبح الذاتي الطارئ. وبشكل مماثل يعمل نظام تجنب الاصطدمات الخلفية العابرة Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) على تجنب الاصطدام بالمركبات المتحركة العابرة خلف المركبة من الاتجاهين خلال رجوعها للخلف، ويقوم النظام كذلك بإصدار التحذير أولاُ ومن ثم وإن استمر وجود خطر الاصطدام، فيقوم بالكبح الذاتي الطارئ.

تحديث البرمجيات المباشر OTA

تعتبر ايونك 6 أول سيارات هيونداي التي تتيح ميزة التحديث للبرمجيات المباشر عبر الهواء Over-the-Air (OTA)، والذي يحدث البرامج اللازمة لتشغيل العديد من الأنظمة، وتتيح هذه التقنية للسائق التحديث والارتقاء بالنسخ البرمجية للعديد من التجهيزات الكهربائية، وأنظمة القيادة الذاتية، والبطارية وغيرها، وذلك لتوفير تجربة قيادة أكثر سهولة وأماناً. ويمكن للسائق من خلال هذه التقنية تحديث الخرائط وملفات الوسائط المتعددة.

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