عصر جديد في السلامة والراحة والذكاء الاصطناعي

[دبي – الإمارات العربية المتحدة] – تعلن مؤسسة جمعة الماجد، الموزع الحصري لسيارات هيونداي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توصلها لشراكة ناجحة مع قمة أبوظبي للمدينة الذكية لتكون بموجبها الشريك الحصري للسيارات لهذا الحدث الذي أقيم يومي 31 أكتوبر و 1 نوفمبر في فندق كونراد. وعرضت الشركة خلاله أول سيارة أجرة ذكية من نوع "هيونداي سوناتا".

ويأتي إطلاق هذه السيارة في أبوظبي تماشياً مع رؤية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لإنشاء مجمع عالمي رائد لصناعات المركبات الذكية ذاتية القيادة في العاصمة أبوظبي. وتم تجهيز سيارة الأجرة الذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة وخدمات البث لتعزيز السلامة والعمليات وتجربة العملاء. وتتولى الكاميرات المجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل السيارة مراقبة عناصر مختلفة، بما في ذلك تنبيه السائق ووقت رد الفعل ومؤشرات السلامة الأخرى لضمان الحماية للركاب. ويقوم نظام الذكاء الاصطناعي أيضاً بتسجيل كافة رحلات الركاب. وإذا ترك العميل أي متعلقات خلفه بعد الرحلة، تستطيع كاميرات الذكاء الاصطناعي المدمجة اكتشافها على الفور، كما تعمل على إخطار الأطراف المعنية بهذا الأمر. وتعني هذه المواصفات مجتمعة ضمان السلامة، وتوفير رحلات أكثر متعة للركاب مع المزيد من الطمأنينة.

قال سليمان الزبن، رئيس شركة هيونداي الإمارات: "تفتخر هيونداي بارتباطها بعلاقة شراكة حصرية للسيارات مع قمة أبوظبي للمدينة الذكية، حيث تعرض سيارة الأجرة الذكية من سوناتا، ليكون ذلك بمثابة شهادة حقيقية على التزامنا بالريادة في حلول التنقل المبتكرة. وبفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتحسينات التي أدخلت على مواصفات السلامة، والتركيز القوي على تجربة العملاء، فإننا نلتزم برفع مستوى وسائل النقل للسكان في الدولة. وتجسد هذه الشراكة طريقة عمل القطاعين العام والخاص للتعاون معاً من أجل رسم معالم مستقبل مستدام وطموح للجميع".

ويتولى النظام الذكي رصد تصرفات السائقين وسلوكهم بهدف تحليل الأسباب والظروف التي تؤدي إلى الأخطاء، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لتقليل نسبة الحوادث والممارسات الخطرة. وتتيح المعدات التقنية الموجودة داخل السيارة جمع البيانات الحية للمراقبة عن بعد، بهدف اتخاذ التدابير المناسبة في أسرع وقت ممكن.

وتساعد لوحة التحكم على مراقبة طبيعة عمل السائقين، كما تتبع مؤشرات كفاءة التشغيل، وتفادي أي حالات تدل على سوء استخدام المركبة. وتشتمل اللوحة على صور واضحة ومقروءة ومتنوعة تعمل معاً على شاشات متخصصة بشكل فردي ومشترك. وتقدم أيضاً عروضاً توضيحية تفاعلية شاملة للبيانات.

وتشتمل سيارة الأجرة الذكية من هيونداي سوناتا على ميزة المساعدة في العثور على المفقودات، حيث يمكنها التعرف على تلك المتعلقات التي قد ينساها الركاب في السيارة، وبعدها يقوم النظام بإرسال الصور والبيانات إلى مركز التحكم، وتحذير السائق قبل نزول الراكب.

وتعد الشراكة بين مؤسسة جمعة الماجد وقمة أبوظبي للمدينة الذكية علامة فارقة أخرى في الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتوفير حلول التنقل المتقدمة التي تدعم رؤية الإمارات للمستقبل.

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نبذة عن مؤسسة جمعة الماجد:

تم تأسيس مؤسسة جمعة الماجد في عام 1964 من قبل سعادة جمعة الماجد ، رجل الأعمال الإماراتي ذو الرؤية الثاقبة ، وقد تطورت لتصبح احدى أكثر المؤسسات شهرة في الإمارات العربية المتحدة.

توسعات مؤسسة جمعة الماجد في افتتاح صالات عرض جديدة في مواقع الرئيسية تعكس إستراتيجية هيونداي العالمية لتوفير الراحة وجودة الخدمة لعملائها. تقدم هيونداي مجموعة واسعة من سيارات الركاب ، حيث تغطي مجموعة سيارات السيدان وسيارات SUV وسيارات الدفع الرباعي والعلامة التجارية الفاخرة جينيسيس. يتميز القسم التجاري أيضًا بالمركبات الخفيفة والثقيلة المتاحة من خلال معارض مخصصة وبدعم من فرق المبيعات والتسويق المحترفة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

تعتبر المؤسسة الموزع الحصري لعلامة هيونداي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فضلاً عن عدد من العلامات التجارية العالمية البارزة في قطاعات المعدات المكتبية والأجهزة المنزلية والساعات.

تضم مؤسسة جمعة الماجد مجموعة واسعة من صالات العرض وورش العمل ومراكز الخدمة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة, مما اساهم في تعزيز علاقة الشراكة مع هيونداي موتورز و جعلها اكثر من رائعة.

عملت مؤسسة جمعة الماجد على مدار أكثر من ثلاثة عقود على ترويج وبيع وتوزيع سيارات هيونداي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شبكتها المحلية من المعارض ومراكز الخدمة.

بفضل سمعة مؤسسة جمعة الماجد التي لا تضاهى من حيث النزاهة ورضا العملاء والموثوقية ومن خلال جهودها على مر السنين في الترويج لعلامة هيونداي التجارية في الإمارات العربية المتحدة ، وبالإضافة إلى شبكة صالات العرض ومراكز الخدمة في جميع أنحاء البلاد ، أصبحت سيارات هيونداي الآن واحدة من أفضل العلامات التجارية التي يفضلها العملاء في الإمارات العربية المتحدة ، وحصلت مؤسسة جمعة الماجد على لقب أفضل موزع إقليمي لعام 2011 وجائزة أفضل رضا لعام 2014 من شركة هيونداي موتور.