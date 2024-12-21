أبوظبي: أعلنت شركة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لعلامة "هيونداي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسليم وتشغيل أول حافلتين تعملان بطاقة الهيدروجين النظيف ضمن شبكة النقل العام في العاصمة أبوظبي.

يأتي هذا الإنجاز لاحقاً للإعلان الذي تم في نوفمبر الماضي عن خطط لتسلّم أولى الحافلات الهيدروجينية. وتشارك حافلات هيونداي من طرازيّ "إليك سيتي إف سي" و"يونيفيرس إف سي" ضمن برنامج الحافلات الخضراء الذي أطلقه مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقّل)، والذي يستمر حتى نهاية 2025. ويشمل البرنامج تشغيل حافلات كهربائية وهيدروجينية على المسارات الداخلية والإقليمية، حيث تعمل حافلة هيونداي "إليك سيتي إف سي" على المسار رقم 65 داخل المدينة، وحافلة هيونداي "يونيفيرس إف سي" عل المسار الإقليمي رقم 160.

رحلة نوعية نحو تنقّل مستدام

وفي هذا الصدد، قال سليمان الزبن، رئيس هيونداي الإمارات: " نفخر بشراكتنا مع مركز النقل المتكامل في هذه الرحلة النوعية نحو حلول تنقل مبتكرة ومستدامة. يمثّل تسليم هذه الحافلات المتطورة التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية علامةً فارقةً جديدة في مسيرتنا المتواصلة نحو تعزيز تبنّي تقنيات الطاقة النظيفة الرائدة في المنطقة. إن هذا التعاون المدعوم بالرؤية الاستشرافية لمجموعة جمعة الماجد يؤكد التزامنا المشترك بخلق مستقبل أكثر خضرة واستدامة يلبي احتياجات سكان أبوظبي وزوارها. كلنا ثقة، في هيونداي، بالآفاق الواعدة لهذه الشراكة، ونتطلع إلى تحقيق طموحاتنا المشتركة لقيادة التحوّل إلى تنقّل خالٍ من الانبعاثات في دولة الإمارات".

برنامج الحافلات الخضراء في أبوظبي

يُعَدُّ برنامج الحافلات الخضراء في أبوظبي خطة عمل شاملة لتقييم وتشغيل حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي. ويهدف هذا البرنامج إلى دراسة واختيار أفضل التقنيات والحلول في مجالي الطاقة الهيدروجينية والكهربائية، وتوفيرها لسكان وزوار إمارة أبوظبي ومستخدمي المواصلات العامة عبر التعاون مع الهيئات الحكومية الدولية وشركات تصنيع الحافلات، بحيث تكون تلك الحلول ملائمة للبيئة المحلية. ولا يقتصر البرنامج على تحسين البنية التحتية وحسب، بل يشمل أيضاً تطوير مهارات الكوادر الإماراتية من خلال برامج تدريب متخصصة في مجال الحافلات الهيدروجينية والكهربائية، إضافة إلى توفير فرص لإجراء تدريب عملي خارج الدولة، ما يسهم في بناء خبرات وطنية تدعم الانتقال إلى مستقبل مستدام.

تواصل هيونداي الإمارات ريادتها في تقديم حلول نقل مستدامة. وبدءاً بإطلاق سياراتها الأولى التي تعمل بخلايا طاقة الهيدروجين، وصولاً إلى تحقيق هذه الإنجازات الحديثة في الإمارات، تبقى هيونداي ملتزمة بدفع عجلة الابتكار وبناء اقتصاد قائم على الهيدروجين في المنطقة.

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