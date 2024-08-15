ازاحت الستار شركة هيونداى العالمية للاجهزة المنزلية عن تعاقدها و بدء تعاونها مع شركة اى تى سى (اليفين للاليكترونيات) بدءا من العام الحالى 2024 و ذلك فى فندق فيرمونت نايل سيتى,و قد حضر المؤتمر الصحفى لفيف من الاعلاميين المهتمين بالاقتصاد و مجال الاعمال و بعض رجال المال و الاعمال من مصر و بحضور السيد (كيم) مدير عام المكتب الاقليمى للعلامة التجارية هيونداى.



جدير بالذكر ان العلامة التجارية العالمية "هيونداى" منتشرة فى جميع الدول العربية وتحقق نجاحا و انتشارا واسعا خاصة انها تجمع بين الجودة العالية فى الانتاج و التكنولوجيا المتقدمة و تحافظ فى نفس الوقت على اسعار تنافسية فى ظل منافسة شرسة مع كبار المصنعين العالميين فى مجال الاجهزة المنزلية و الاليكترونية.



و فى ذات السياق صرح الاستاذ مصطفى عويضة رئيس القطاع التجارى بشركة (اى تى سى ) الوكيل الوحيد و الحصرى للعلامة التجارية "هيونداى" فى مصر, ان الشركة ستقوم بطرح الشاشة بجميع مقاساتها و يليها التكييف الحائطى "سبليت" ثم السخان الكهربائى, كما اكد على ان المنتجات ستطرح فى بعض الاسواق الكبرى ثم بعد ذلك لدى شبكة الموزعين و التجار.



و قد اشار الرئيس التنفيذى الاستاذ احمد ابو كرم على ان سياسة الشركة البيعية و التسويقية معدة بشكل دقيق بما يليق بالعلامة التجارية الكبرى كما اكد على ان فرص تصنيع بعض الاجهزة الكهربائية و الاليكترونية تتزايد فى ظل سياسة الدولة لدفع المشاريع الصناعية من اجل العمل على دفع عجلة الانتاج و تشغيل الشباب و الحد من الاستيراد.

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