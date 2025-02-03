فريق الرعاية في مستشفى هيلث بوينت يتطوع بوقته وجهده لدعم الفريق الطبي التطوعي متعدد التخصصات لمؤسسة "عملية الابتسامة" الإماراتية لإجراء عمليات جراحية على 19 مريض بأعمار تتراوح بين 6 أشهر و43 عاماً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: قدم مستشفى هيلث بوينت، جزء من مجموعة M42، دعمه إلى مؤسسة "عملية الابتسامة" الإماراتية (اوبريشن سمايل) لإجراء 19 جراحة لمرضى بأعمار تتراوح بين 6 أشهر و43 عاماً مصابين بحالات الشفة الأرنبية والحنك المشقوق سعياً لتغيير حياتهم نحو الأفضل. وجاء ذلك ضمن البرنامج الجراحي السابع بالتعاون مع المؤسسة، في حين يواصل مستشفى هيلث بونيت تقديم دعمه في إطار شراكته المستمرة مع المؤسسة الخيرية، تماشياً مع التزامه بتحسين صحة وحياة أفراد المجتمع وإعادة البسمة إلى وجوه المصابين بهذه الحالات الصحية.

وتحدث حالات الشفة الأرنبية والحنك المشقوق نتيجة انفصال في الشفة العليا والفم أثناء نمو الجنين في الرحم، ما يسبب للطفل صعوبة تناول الطعام والكلام والسمع، وفي بعض الحالات، قد تقود لمشاكل في الأسنان. ويولد نحو طفل واحد من بين نحو 700 طفل مع هذه الإصابات حول العالم، وفقاً لبيانات مؤسسة اوبريشن سمايل. وتقدر المؤسسة الخيرية وجود 5 ملايين شخص مصاب بهذه الحالات في الدول التي تعمل فيها. ولعب مستشفى "هيلث بوينت" دوراً رئيسياً كشريك موثوق لمؤسسة "عملية الابتسامة" الإماراتية منذ عام 2020، بما مكَّن أكثر من 95 مريض مصاب بحالات الشفة الأرنبية والحنك المشقوق من تلقي العلاج ضمن مرافق متطورة.

وفي هذا السياق، قال عمر النقبي الرئيس التنفيذي لمستشفى هيلث بوينت: "تؤكد الشراكة الراسخة بين مستشفى هيلث بوينت ومؤسسة ’عملية الابتسامة‘ الإماراتية على التزامنا بالارتقاء بمخرجات الرعاية الصحية في المنطقة. ونحن فخورون بتولي دور فاعل لتحسين حياة المرضى المصابين بحالات الشفة الأرنبية والحنك المشقوق وإعادة البسمة إلى وجوههم عبر تيسير سبل وصولهم لمرافقنا عالمية المستوى وخبراتنا الطبية الرفيعة".

واستفاد العديد من المرضى من مختلف الجنسيات مثل أوزبكستان والفلبين، من البرنامج السابع، حيث تم تقييم حالتهم من قبل فريق طبي متعدد التخصصات من متطوعي مؤسسة "عملية الابتسامة" الإماراتية، بما يضم جراحي التجميل، وأطباء الأطفال والتخدير والأسنان والمتخصصون في علاج النطق، وذلك ضمن مرافق مستشفى هيلث بوينت عالمية المستوى.

وتلقى المرضى المؤهلون للجراحة العلاج في مستشفى هيلث بوينت الذي وفر ثلاث غرف عمليات، وأجنحة مخصصة لمرحلة ما قبل العمل الجراحي وبعده، إلى جانب مجموعة واسعة من خدمات الدعم الضرورية، ضماناً لحصول المرضى على أرقى معايير الرعاية ضمن رحلة علاجية متميزة.

من جانبها قالت موراج كرومي هوك، المدير التنفيذي لمؤسسة "عملية الابتسامة" الإماراتية: "ممتنون للدعم المتواصل الذي يوفره مستشفى هيلث بوينت لمساعدتنا على تغيير حياة المرضى المصابين بحالات الشفة الأرنبية والحنك المشقوق والارتقاء بحياة أسرهم. وتتيح لنا هذه الشراكة تقديم عمليات جراحية متميزة ورعاية شاملة إلى جانب تثقيف المرضى. ونحن مدينون بالفضل أيضاً لدائرة الصحة – أبوظبي التي قدمت دعمها لمؤسسة ’عملية الابتسامة‘ الإماراتية منذ تأسيسها في عام 2011".

ويساهم هذا التعاون البنّاء في تغيير حياة متلقي الجراحات ويدعم رسالة M42 الأوسع والمتمثلة بتعزيز سبل الوصول للرعاية الصحية وتحسين صحة المجتمع في دولة الإمارات والمناطق المحيطة بها.

حول "M42"

M42 شركة رعاية صحية عالمية، مقرها أبوظبي، قائمة على التقنيات الحديثة؛ وتعمل في صدارة المساهمين في التقدُّم الطبي؛ وتسعى لإحداث تحوُّل في حياة المرضى بحلول سريرية مبتكرة قادرة على حلِّ أصعب التحديات التشخيصية والصحية الحرجة في العالم. وبتسخير الحلول المبتكرة والتقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، تقوم M42 بإحداث تحوُّل جذري في منظومة الرعاية الصحية التقليدية وتقدم أعلى مستوى من الرعاية الدقيقة والوقائية التي محورها المريض.

لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 27 دولة حول العالم؛ وقد تأسست عام 2022 باندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبحM42 شركة رعاية صحية متكاملة، هي الأولى من نوعها، تجمع بين التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات وأحدث المرافق الطبية لتقديم رعاية عالمية المستوى.

نبذة عن مستشفى هيلث بوينت

يقع مستشفى هيلث بوينت في إمارة أبوظبي، وهو إحدى شركات M42. يتضمن المستشفى نطاقًا واسعًا من خدمات الرعاية الأولية والمتخصصة، وأربعة مراكز تميز وهي: جراحة السمنة وإنقاص الوزن، وطب الأسنان، وطب وجراحة العظام، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. يقدم هيلث بوينت خدمات الرعاية الطبية الشاملة التي تتمحور حول المريض أولاً، باستخدام نموذج وحدة الممارسة المتكاملة (IPU).

ويلتزم هيلث بوينت بالارتقاء بمستوى الرعاية المقدَّمة إلى أعلى المعايير. وقد حصد المستشفى العديد من الجوائز والاعتمادات من جهات عالمية مرموقة بما في ذلك لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل الدولية، واللجنة المشتركة الدولية، واعتماد المجلس الاسترالي للمعايير الصحية الدولية، ومؤسسة التقييم الجراحي الأمريكية.

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