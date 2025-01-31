القاهرة، مصر: أعلنت "هيلتون" عن افتتاح فندق "هيلتون النيل المعادي" كأحدث منشآتها المنتظرة في مصر والذي يتميز بإطلالات رائعة على نهر النيل وبموقع استثنائي في قلب حي المعادي الراقي، وعلى مقربة من المتحف القومى للحضارة المصرية. يضم الفندق 255 غرفة وجناحًا بتصاميم تجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية مع مرافق عصرية تلبي احتياجات المسافرين من رجال الأعمال والسياح، ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من خيارات الطعام، والمرافق الترفيهية، وقاعات الاجتماعات.

وتعليقًا على ذلك، قال غاي هاتشينسون، رئيس هيلتون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نعتز بإرث هيلتون الممتد في مصر منذ أكثر من 60 عامًا. ولا شك أن افتتاح فندق ’هيلتون النيل المعادي‘ يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق خطتنا لمضاعفة تواجدنا في مصر ثلاث مرات. ولتميز الفندق بموقعه المثالي في حي المعادي - إحدى المناطق الراقية في القاهرة، فإنه سيصبح الوجهة المثالية للضيوف القادمين لأغراض العمل والراغبين في استكشاف الثقافة والتاريخ الغني للعاصمة".

يضم الفندق أربعة مطاعم ومنافذ للمشروبات تأخذ الضيوف في رحلة من النكهات المحلية والعالمية. يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة طعام فريدة في مطعم "أو نيل" بإطلالة خلابة على النيل وتشكيلة متنوعة من أشهر الأطباق العالمية. كما يمكنهم تذوّق أشهى النكهات الشامية الراقية في مطعم "دايما"، حيث تلتقي التقاليد بالمأكولات الراقية مع أطباق أصيلة ومقدمة بأناقة. ويوفر "بار ومطعم تونيك" للضيوف ملاذًا هادئًا بجانب المسبح للاسترخاء والاستمتاع بقائمة مغرية من الوجبات الخفيفة والكوكتيلات المنعشة، بينما يوفر "اللوبي لاونج" ملاذًا أنيقًا ومرحباً لكل مناسبة، مع مقاعد مريحة وأجواء هادئة.

ومن جانبه قال هيثم نصار، المدير العام لفندق هيلتون النيل المعادي: "نفخر بالإعلان عن افتتاح أحدث منشآت الضيافة التي تحمل علامة هيلتون المرموقة ’ هيلتون النيل المعادي‘، وندعو الزوار إلى تجربة الخدمات الموثوقة التي نقدمها بكل ترحاب والاستمتاع بالمرافق الحديثة وخيارات الطعام المميزة والإطلالة الخلابة. ونتطلع قدماً إلى استقبال الضيوف لإقامة لا تُنسى في فندقنا المتميز وتجربة كل ما تقدمه المدينة من خيارات مدهشة".

يضم الفندق ست قاعات اجتماعات تستوعب ما يصل إلى 500 ضيف، مما يجعله المكان المثالي لكل الاحتفالات والفعاليات. تم تصميم قاعات الاجتماعات وتجهيزها بأحدث التقنيات، لتوفير بيئة مثالية للإبداع والإنتاجية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام المنطقة المحيطة بقاعات الاجتماعات للتجمعات غير الرسمية.

يضم الفندق أيضًا سبا "إيفوريا"، الأول من نوعه في مصر، حيث يمكن للضيوف الاسترخاء وتجديد النشاط مع مجموعة واسعة من العلاجات المصممة للاسترخاء والراحة. كما يضم مركز لياقة بدنية متطور بإطلالات مباشرة على نهر النيل، ومسبحًا خارجيًا، ومسبحًا للأطفال.

يمكن لضيوف جميع فنادق هيلتون الاستفادة من برنامج الولاء الحائز على جوائز "هيلتون أونرز"، الذي يتيح لأكثر من 200 مليون عضو حجز إقامتهم مباشرة مع هيلتون وكسب النقاط للإقامات الفندقية. يمكن لأعضاء هيلتون أونرز أيضًا الاستمتاع بمكافآت وفوائد فورية، مثل تسجيل الوصول بدون تلامس مع اختيار الغرفة وخصومات حصرية للأعضاء.

تم تطوير فندق النيل هيلتون المعادي القاهرة بواسطة الشركة السعودية المصرية للتطوير العقاري (SED)، ويعكس تركيز الشركة على الجودة والابتكار.

تدير هيلتون حاليًا 14 فندقًا في مصر، وتخطط لزيادة محفظتها إلى أكثر من 40 فندقًا في السنوات القادمة، بما في ذلك منتجع شامل في مرسى علم تحت علامة هيلتون للفنادق والمنتجعات.

لمزيد من المعلومات أو للحجز، يُرجى زيارة هيلتون النيل المعادي القاهرة أو الاتصال على 20221227666+

نبذة عن هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 24 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها أكثر من 8,000فندق ومنتجع وما يقرب من1.25 مليون غرفة حول 138 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وقد ضمنت بذلك مكانتها الرفيعة في قائمة Fortune’s 100 لأفضل أماكن العمل، وحصلت على لقب كواحدة من أفضل الشركات العالمية في مؤشرات داو جونز للاستدامة لسبع سنوات على التوالي. أدخلت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك برنامج (Digital Key Share) والترقيات المجانية المؤتمتة للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 200 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. ويمكن للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع stories.hilton.com، والتواصل مع شركة هيلتون على فيسبوك، تويتر، لينكد إن، إنستجرام ويوتيوب.

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