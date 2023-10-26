دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الجهة المنظمة لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك عن عقدها شراكة مع نتورك إنترناشيونال، الشركة الرائدة في تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كشريك رسمي لبوابات الدفع في البطولة، وذلك عبر اتفاقية متعددة السنوات.

تعد بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التي انطلقت في عام 1989، أطول بطولة جولف مُقامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأصبحت واحدة من أشهر فعاليات الجولف عالمياً بفضل جذبها لبعض من أبرز نجوم الجولف العالميين. كما تعد البطولة، إلى جانب تركيزها على تجسيد ثراث مدينة دبي ورؤيتها، رائدة في مجال الابتكار والاستدامة وتطوير رياضة الجولف في المنطقة.

وفي تعليقه عن هذه الشراكة، قال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: "تعد نتورك إنترناشيونال، كما هو الحال بالنسبة لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، شركة نشأت في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تعمل في الدولة منذ ثلاثين عاماً تقريباً وتشغل عملياتها الآن في خمسين دولة في معظم أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونتطلع للعمل مع نتورك إنترناشيونال موحدين قيمنا وتاريخنا المشترك عبر هذه الشراكة".

ومن جانبه، قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشيونال": "سعداء بأن نكون الشريك الرسمي لبوابات الدفع لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك المعروفة بكونها واحدة من أبرز بطولات الجولف في المنطقة، والتي تجذب أمهر اللاعبين على مستوى العالم. وكوننا علامة محلية، نفخر بتقديم الدعم لإثراء المشهد الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونؤكد حرصنا على توفير أنجح حلول وتقنيات الدفع ضماناً لنجاح هذه البطولة".

تُقدم شركة نتورك إنترناشيونال مجموعة شاملة من حلول الدفع القائمة على التكنولوجيا والتي تلبي احتياجات الشركات التجارية والمؤسسات المالية بجميع أنواعها، كما تُمكّن الشركات من الازدهار في مجال التجارة الرقمية عبر طرح طيف واسع من حلول المدفوعات بما فيها الاكتساب والمعالجة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متطورة من الخدمات ذات القيمة المضافة.

وقد تمكّنت نتورك إنترناشيونال خلال الأعوام الثلاثين الماضية من مساعدة عملائها على زيادة إيراداتهم وأرباحهم بشكل فعال، الأمر الذي أسهم في ازدهار الأعمال التجارية لتلك الشركات ومختلف الاقتصادات على حد سواء. وبفضل ذلك، غدت "نتورك إنترناشيونال" أكبر مستحوذ في دولة الإمارات العربية المتحدة والرائدة الأولى في تمكين التجارة الرقمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من خلال هذه الشراكة طويلة الأمد، ستعمل بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك ونتورك إنترناشيونال على توحيد التزاماتهم المشتركة نحو ترسيخ إرث ورؤية دبي، مع تبنّي الطموحات المستقبلية للدولة من خلال الابتكار والاستدامة. كما يهدف الطرفان لإثراء تجربة منافسات رياضة الجولف للاعبين والمشاهدين على حد سواء، وجعل بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك حدثاً لا يُنسى.

ستشهد النسخة الخامسة والثلاثون من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التي تُقام في الفترة من 18 إلى 21 يناير 2024، عودة النجم العالمي روري ماكلروي، الفائز بنسخة عام 2023، إلى نادي الإمارات للجولف ساعياً للفوز بالبطولة للمرة الرابعة خلال مسيرته الرياضية.

يذكر أن تذاكر حضور منافسات بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك متاحة الآن، مع عروض حصرية ومحدودة على الحجوزات المبكرة لباقات الضيافة في شرفات صالة الدلة، بالإضافة إلى تذاكر الدخول العام المجانية المُتاحة على الموقع الإلكتروني www.dubaidesertclassic.com.

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نبذة عن بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك

انطلقت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في عام 1989، كأول بطولة ضمن جولة دي بي وورلد تُستضاف في منطقة الخليج، وتعد الحدث الأول والوحيد الحائز على تصديق من جي أي أو (GEO) في الشرق الأوسط. تعتبر البطولة إحدى أبرز فعاليات جولة دي بي وورلد، وجزء من سلسلة رولكس، ويعود الفضل إليها في جذب لعبة الجولف إلى الشرق الأوسط، فضلاً عن ضمها مجموعة من أروع المنافسات التاريخية خلال نسخها.

تعود ملكية البطولة وترخيص إدارتها لشركة فالكون وشركائها، وتقام على أرض ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف، ويُشار إليها بكونها "الحدث الأكبر في الشرق الأوسط" نظراً لإرثها العريق وجذبها لأبرز لاعبي الجولف العالميين في كل عام.

تحظى البطولة بدعم من شركة هيرو موتوكورب كراعي رئيسي، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الشريك المؤسس لبطولة دبي ديزرت كلاسيك.

تُقام النسخة القادمة من البطولة في الفترة من 18 إلى 21 يناير 2024، ولمزيد من المعلومات حول البطولة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dubaidesertclassic.com، ومتابعة صفحات التواصل الاجتماعي: تويتر – إنتسغرام – تيكتوك - فيسبوك (@dubaifcgolf)، أو تحميل تطبيق البطولة الجديد (Desert Classic) للاطلاع على آخر أخبار البطولة وشراء التذاكر مباشرة.

مجموعة نتورك إنترناشيونال

نتورك إنترناشيونال هي مجموعة من الشركات، وتعتبر الرائدة في تمكين التجارة الرقمية في كافة انحاء الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة المينا. توفر باقة شاملة ومتكاملة من حلول الدفع المدعومة بالتقنيات الحديثة للتجار والمؤسسات المالية من جميع الأنواع والاحجام يما في ذلك خدمات الاكتساب والمعالجة بالإضافة الى تشكيلة شاملة ومتنامية من الخدمات ذات القيمة المضافة.

تعد نتورك إنترناشيونال القابضة – هي الشركة القابضة ل "نتورك إنترناشيونال" ومجموعة شركاتها ومن ضمنها مجموعة "دي بي أو" .