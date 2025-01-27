الإمارات العربية المتحدة: – أعلنت هيرمان ميلر Herman Miller عن إطلاق وحدة المكتب باي وورك بودBay Work Pod، الحل المبتكر الذي يعيد تعريف مساحات العمل الفردية داخل المكاتب، حيث يوفّر بيئة مثالية للعمل المركّز وإجراء مكالمات الفيديو بجودة وراحة استثنائية، مع الحفاظ على الخصوصية والأناقة.

يأتي باي وورك بود Bay Work Pod بحجمين مختلفين، ليناسب احتياجات العمل المتنوّعة، أكان للعمل الفردي الهادئ أو لعقد الاجتماعات الافتراضية التي تبرز المستخدم بأفضل إطلالة. ويجمع التصميم بين الراحة العملية والجمال البصري، إذ تتميز المقصورة الداخلية بتفاصيل مبتكرة مثل الإضاءة المدروسة بعناية، التي تناسب جميع ألوان البشرة، ولون خلفية متوازن يعزّز جودة الصورة أمام الكاميرا، فضلاً عن وجود مروحة مدمجة لضمان تدفّق الهواء وانتعاش الأجواء.

ويُضفي السقف العلوي المفتوح لمسة مشرقة، حيث يسمح بدخول الضوء الطبيعي دون المساس بالخصوصية. كما يمكن تخصيص المقصورة بمقاعد مريحة من مجموعة الأداء من هيرمان ميلر Herman Miller، فيما يوفّر الإصدار الأكبر "Pro" مساحة مناسبة لحركة الكراسي المتحركة، من دون عتبات، لتعزيز سهولة الاستخدام.

ويتميّز التصميم الخارجي لوحدة المكتب باي وورك بود Bay Work Pod بلمسات فريدة تجمع بين الزوايا الدائرية والأقمشة المضلّعة، ما يقلل من الضوضاء داخل وخارج المساحة، ويضفي طابعاً جذّاباً يُكمّل جماليات المكتب. كما يوفر الكشك اختيارات متعدّدة تشمل أبواب زجاجية غير لامعة، ومؤشرات إشغال، وألواح مخصّصة لتوصيل الطاقة بسهولة، مع خيارات إضافية لتركيب أذرع الشاشات وخطافات للحقائب.

وتعليقاً على الإطلاق، قال نواه شوارتز، نائب رئيس تصميم المنتجات في هيرمان ميلرHerman Miller: "مع باي وورك بود Bay Work Pod، حرصنا على إعادة صياغة تجربة العمل في الأكشاك التقليدية التي تفتقر للراحة. فبدلاً من المقاعد غير مريحة، نوفر للمستخدمين حرية اختيار الكرسي الأمثل من مجموعة كراسي الأداء لدينا، لضمان راحة استثنائية طوال اليوم".

ويتوفر باي وورك بود Bay Work Pod بألوان وتنجيدات متعدّدة تتراوح بين الحيادي والجريء، مع خيارات مختلفة لأسطح العمل الداخلية، ما يتيح تخصيص التصميم بما يتماشى مع ديكور المكتب الحالي.

هذا الحلّ المبتكر للعملاء المتعاقدين عبر وكلاء هيرمان ميلر Herman Miller وميلرنولMillerKnoll . لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: Herman Miller

حول هيرمان ميلر Herman Miller

على مدى القرن الماضي، استرشدت هيرمان ميلر بالالتزام بتصميم حلول للمشكلات التي تلهم الأشخاص على تقديم أفضل ما عندهم. وعلى مرّ السنين، شكّلت هيرمان ميلر علاقات هامّة مع أبرع وأذكى المصممين في عصرنا الحالي، من عظماء منتصف القرن مثل جورج نيلسون، ومكتب إيمز، وإيسامو نوغوتشي؛ ووصولاً إلى أصحاب الاتجاهات البحثية التقدّمية مثل روبرت بروبست، وبيل ستومبف، واستوديوهات رائدة مثل "إندستريال فاسيليتي"، واستوديو 7.5. ومن ريادته في ظهور الأثاث المريح، وإلى تصنيع بعض القطع الأكثر شهرة في القرن العشرين، أمضت هيرمان ميلر القرن الماضي في ريادة التصميم الأصلي الخالد الذي يترك أثراً لا يُمحى مع بناء إرث دائم من التصميم والابتكار والأثر الاجتماعي الصالح. هيرمان ميلر هو جزء من ميلرنول MillerKnoll، وهي مجموعة من العلامات التجارية الحيويّة التي تجتمع معاً لتصميم عالمنا حيث نعيش.

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