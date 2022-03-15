محطّة العمل المستمدّة من خمس محطّات في واحدة تلبّي احتياجات المؤسسات في مواجهة تغيّرات بيئة العمل

الإمارات العربية المتحدة- تطلق هيرمان ميلر هذا الشهر نظام باين Byne System™، وهو عبارة عن محطّة عمل قابلة لتخصيص الإعدادات بدرجة عالية تدعم أيّ تغيير في بيئة العمل فور حدوثه.

ونظام باين™ هو استجابتنا لواقع مكان العمل الحديث، وكذلك احتياجات الشركات التي تتعامل مع التغيير. فمن خلال دمج خمسة منتجات في منتج واحد، فإنّ نظام باين ™هو محطّة عمل قابلة للإعداد بدرجة عالية توفّر فرص تخصيص لا حصر لها. حيث يجمع هذا النظام بين أفضل العناصر من أربع من أنجح محطّات العمل التي صممّتها هيرمان ميلر وهي: آراس Arras®، ولي آوتLayout ، وأوبتيميسOptimis ، وإيماجينImagine ، مع طراز الأرجل الخشبية الجديد، سيلفان Sylvain.

وفي هذا الصدد، قالت ستايسي ستيوارت، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيرمان ميلر: "من خلال أبحاثنا، أدركت هيرمان ميلر قيمة أثاث المكاتب القابل للتكيّف مع تغيّرات قواعد وشروط احتياجات السلامة في بيئة العمل، فضلاً عن تقلّب احتياجات المشروع والفريق. كما وجدنا تزايداً في الطلب على التخصيص من عملائنا، ونعتقد أن نظام باين يجلب هذه الحرية والمرونة إلى مساحة العمل."

ويبدأ نظام باين ™بإطار عمل أساسي قوي، مع عوارض بمقاييس عالمية تدعم الهيكل السفلي. ويمكن للمستخدمين البناء على هذه القاعدة مع أحد خيارات الأرجل الخمسة، من بساطة أوبتيميس Optimis ، وإلى أناقة سيلفانSylvain . ومن ثمّ، يمكن للمستخدمين اختيار سطح طاولة العمل، والجمع بين أرجل لي آوت Layout مع سطح عمل آراس Arras®، على سبيل المثال، أو يمكنهم الجمع بين ارجل المكتب أوبتيميس Optimis مع سطح العمل لي آوت Layout، وغيرها من الخيارات.

ومن خلال منح المؤسسات حرية اختيار العناصر كافّة، من الأرجل، وإلى سطح العمل، ووصولاً إلى المواد، والتشطيبات، وأنواع الشاشات، وإعدادات سطح المكتب، يوفّر نظام باين ™ أقصى قدر من الحرية في ما يتعلّق بالتخطيط والأنشطة المكتبية على حدّ سواء. ما يجعله بالتالي مثاليّاً لأنواع مختلفة من التصامم المكتبية، من المكاتب التقليدية، وإلى المساحات التعاونية ذات المخطط المفتوح، ووصولاً إلى المساحات شبه المفتوحة، والمؤسسات على اختلاف أحجامها ومساحاتها.

ويمكن تخصيص نظام باين ™بإعدادات وأساليب متعدّدة في مساحة العمل نفسها. فمن خلال الجمع بين خيارات الأرجل والطاولة المختلفة ومطابقتها، يمكن تصميم نظام باين ™ لدعم مجموعة من الأنشطة المختلفة في مكان العمل، تتراوح من العمل المتمحور حول النشاط الفردي، وإلى الإعدادات التفاعلية المصمّمة لتعزيز التعاون والإبداع الجماعي.

كما يوفّر شريط الأدوات مزيداً من المرونة، وهو متوافق مع جميع منتجات نظام باين™. ونظراً لارتفاعه فوق سطح طاولة العمل، يحافظ شريط الأدوات على نظافة أسطح المكتب، بينما يدعم الشاشات، والملحقات، والهواتف الذكية، وغيرها. كما يلبّي نظام باين الاحتياجات الحالية والمستقبلية للطاقة ، مع وضع أماكن قنوات ومقابس الطاقة بعناية، وتخصيص مساحة كبيرة للكابلات الإضافية.

وبالإضافة إلى الاستجابة للحاجة إلى أثاث مرن وقابل للتخصيص، صُمِّم نظام باين™ استجابة لحاجة تنظيمية أخرى، ألا وهي الحلول المكتبية السريعة التي تتكيّف مع التغيير في مكان العمل وتدعمه فور حدوثه. فاستناداً إلى الأنظمة الموجودة، والوحدات النمطية بطبيعتها، يلبّي نظام باين هذه الحاجة من خلال تبسيط عملية التخصيص وتحديدها، ناهيك عن كونه سهل التجميع وسريع التثبيت. حيث أن محطّة العمل المستمدّة من عناصر خمس محطّات في واحدة، هي مرنة بطبيعتها، وهي الخيار الأمثل للمؤسسات التي تتعامل مع ظروف السوق المتغيّرة بسرعة.

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حول هيرمان ميلر Herman Miller

هيرمان ميلر هي شركة عالمية رائدة في مجال التصميم. منذ إنشائها في عام 1905، أسهمت تصاميم ومفروشات الشركة المبتكرة في تقديم حلول لتحسين حياة الناس، حيث تستند شركة هيرمان ميلر إلى تراث عريق ومستمرّ من التصميم والابتكار والصالح الاجتماعي. وفي عام 2021، أنشأ هيرمان ميلر Herman Miller وكنول Knoll مبادرة ميلركنول MillerKnoll ، وهي مجموعة من العلامات التجارية الحيوية مخصّصة لتصميم العالم الذي نعيش فيه.

حول ميلركنول MillerKnoll

ميلركنول MillerKnoll ، وهي مجموعة من العلامات التجارية الحيوية مخصّصة لتصميم العالم الذي نعيش فيه. تدعم ميلركنول MillerKnoll العلامات التجارية الأكثر ديناميكية في العالم، وتضمّ هيرمان ميلر Herman Miller وكنول Knoll ، بالإضافة إلى كولبروك بوسّون سوندرز Colebrook Bosson Saunders وديتس وايزر Dates Weiser وديزاين إنسايد ريتش Design Inside Reach وإيدلمان لذر Edelman Leather وفولي Fully وجيجر Geiger وهايHAY وهولي هانت Holly Hunt وكنول إكسترا KnollExtra وكنول استديو KnollStudio وكنول تكستايل KnollTextiles ومارس ليفينغ والز Maars Living Walls وماهارام Maharam وموتو Muuto ونوتون naughtone وسبينيبك | فيلزفلت Spinneybeck | FilzFelt. وقد اجتمعنا معاً لنعيد تعريف التصميم الحديث للقرن الحادي والعشرين ونحسّن العالم تحت اسم ميلر كنولMillerKnoll ، ولنشكّل منصّة لا مثيل لها يمكن من خلالها تخيّل عالم أكثر استدامة ورعاية وجمالاً للجميع.