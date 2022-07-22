سيعمل نظام HVDC Light للتيار المباشر عالي الجهد على ربط مزرعة رياح "هورنسيا 3"، لتوفير طاقة متجددة لأكثر من ثلاثة ملايين منزل

دبي : أعلنت "هيتاشي إنرجي"، الشركة الرائدة عالمياً في أسواق وتكنولوجيا شبكات الطاقة، اليوم، عن فوزها بطلبية كبرى من "أورستد" Orsted، شركة الطاقة المتجددة الرائدة عالمياً، لتوفير نظامين للتيار المباشر عالي الجهد HVDC لنقل الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية من مزرعة طاقة الرياح "هورنسيا 3" Hornsea Three، التي تقع على بعد 120 كم قبالة الساحل الشرقي للملكة المتحدة.

وستتمتع مزرعة الرياح بالقدرة على توليد ما لا يقل عن 2.85 جيجاوات على الأقل من الطاقة الكهربائية المتجددة، ما يكفي لتزويد أكثر من ثلاثة ملايين منزل في بريطانيا بالكهرباء. ومع تركيب أكثر من 200 توربين رياح تمتد على مساحة 700 كم مربع تقريباً، فإن هذه المزرعة ستكون من أكبر مزارع طاقة الرياح البحرية على مستوى العالم. ويشكل هذا المشروع خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق استراتيجية أمن الطاقة لبريطانيا الهادفة إلى توفير ما يصل إلى 50 جيجاوات من الكهرباء من طاقة الرياح البحرية بحلول العام 2030.

وكانت "هيتاشي إنرجي" قد وفرت الدعم لشركة "أورستد" من خلال ربط مشروعي "هورنسيا 1" و"هورنسيا 2" لطاقة الرياح البحرية بالشبكة البرية الرئيسية، في حين سيكون "هورنسيا 3" أول مشروع ضمن تجمع "هورنسيا" يستخدم نظام نقل التيار المباشر عالي الجهد HVDC من "هيتاشي إنرجي".

ويتم تسليم نظام التيار المباشر عالي الجهد HVDC بأكمله، بما في ذلك المنصة البحرية، بالشراكة مع "أيبل" Aibel. إذ ستقوم "هيتاشي إنرجي" بتوريد اثنين من أنظمة التحويل للتيار المباشر عالي الجهد HVDC Light، فيما ستعمل "أيبل" على تسليم منصتي تحويل بحريتين للتيار المباشر عالي الجهد. وتعتمد المنصة على نظام التيار المباشر عالي الجهد النموذجي من "هيتاشي إنرجي"، إلى جانب نظام الرصد والحماية المتطور الخاص بها "ماتش" MACH. وفي ظل نمو سوق تحويل طاقة الرياح البحرية إلى تيار مباشر عالي الجهد وتزايد تعقيداته، ستواصل "هيتاشي إنرجي" تطوير حلول مع عملائها وشركائها لتمكين شبكة طاقة رياح بحرية أكثر مرونة في المستقبل.

وبهذه المناسبة، قال "نيكلاس بيرسون"، العضو المنتدب لأعمال دمج الشبكات في "هيتاشي إنرجي": "تشكل طاقة الرياح البحرية جزءاً بالغ الأهمية من عملية التحول نحو الطاقة النظيفة فيما تعد تكنولوجيا التيار المباشر عالي الجهدHVDC الخاصة بنا عنصراً حيوياً للنقل الفعّال للكهرباء إلى شبكة الطاقة البرية. ولمواكبة النمو المتسارع لسوق طاقة الرياح البحرية، فإن عقد الشراكات وتعزيز أوجه التعاون تعد من العوامل الرئيسية لتوفير الخدمات بالسرعة والحجم المطلوبين من أجل الوصول إلى أهدافنا المتعلقة بإزالة الكربون وتحقيق أمن الطاقة".

وبدوره، قال "باتريك هارنت"، نائب رئيس البرامج لدى "أورستد" بالمملكة المتحدة: "تتمثل رؤية أورستد ببناء عالم يعتمد بالكامل على الطاقة الخضراء، وفي هذا السياق، تمثل مشاريع هورنسيا خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف في المملكة المتحدة"، وأضاف: "بالتعاون مع هيتاشي إنرجي، فإننا نثبت بأن مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح البحرية تؤدي دوراً رئيسياً في رحلة العالم نحو الاستدامة. إن مشروع هورنسيا 3 لن يوفر تكلفة مخفضة وطاقة نظيفة لملايين المنازل في المملكة المتحدة فحسب، وإنما أيضاً سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل النوعية وفرص استثمارية بمليارات الباوندات ضمن سلسلة توريد طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة وخارجها".

وتورّد "هيتاشي إنرجي" أربع محطات تحويل HVDC، وذلك لتحويل التيار المتناوب إلى تيار مباشر لنقله عبر كابلات في قاع البحر، ومن ثم إعادة تحويله إلى تيار متناوب لدمجه في شبكة الطاقة البرية. وسيتم تركيب اثنتين من محطات التحويل على منصات بحرية واثنتين أخريين لتوصيل الطاقة بالشبكة البرية.

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ملاحظات للمحررين

يجمع نظام التيار المباشر عالي الجهد من "هيتاشي إنرجي" بين الخبرة رفيعة المستوى في مجال صمامات تحويل التيار المباشر عالي الجهد، ومحولات الطاقة لمنصة التحكم الرقمية MACH ومفتاح التحويل عالي الجهد، إلى جانب الدراسات الخاصة بالنظم، والتصميم والهندسة، والتوريد، والإشراف على عمليات التركيب والتشغيل.

وتعد HVDC Light بمثابة تكنولوجيا لتحويل مصدر الجهد ابتكرتها "هيتاشي إنرجي"، وهي التكنولوجيا المفضلة للعديد من التطبيقات الخاصة بشبكات الطاقة، التي تشمل الربط بين شبكات الطاقة الوطنية، ودمج حقول طاقة الرياح البحرية مع أنظمة النقل البرية. وتشتمل السمات المميزة لتكنولوجيا HVDC Light على محطات تحويل طاقة مدمجة على نحو فريد، وضمان تخفيض الفاقد الكهربائي بشكل استثنائي.

جدير بالذكر أن "هيتاشي إنرجي" ابتكرت تكنولوجيا التيار المباشر عالي الجهد HVDC التجارية قبل نحو 70 عاماً وقامت بتسليم أكثر من نصف مشاريع التيار المباشر عالي الجهد حول العالم.

نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من

140 دولة. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ولديها حوالي 38000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة (TSE: 6501) ، ومقرها في طوكيو باليابان ، في مجتمع مستدام يتمتع بجودة حياة أعلى من خلال دفع الابتكار من خلال البيانات والتكنولوجيا باعتبارها أعمال الابتكار الاجتماعي. تركز شركة هيتاشي على تعزيز التزامها نحو البيئة، ومرونة الأعمال والبنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع عبر ستة مجالات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل، والصناعة، والحياة الذكية وأنظمة السيارات من خلال حلول Lumada الخاصة بها. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2020 (المنتهية في 31 مارس 2021) 8729.1 مليار ين (78.6 مليار دولار)، ويتبعها حوالي 871 شركة تابعة وما يقرب من 350 ألف موظف حول العالم.