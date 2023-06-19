يعمل خط نقل التيار المباشر عالي الجهد "HVDC" على تحسين أمن وجودة الطاقة في المنطقة، بما يعزز دمج الطاقة النظيفة

أعلنت "هيتاشي إنرجي" Hitachi Energy، رائدة التكنولوجيا العالمية التي تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، اليوم أنها فازت بعقد من شركة الربط الكهربائي بين فرنسا وإسبانيا Inelfe، التي تجمع مُشغلي شبكتي نقل الكهرباء الإسبانية Red Electrica والفرنسية RTE، والمسؤولة عن عمليات إنشاء وتشغيل كافة التوصيلات الكهربائية العابرة للحدود بين البلدين. وبمقتضى العقد، ستقوم "هيتاشي إنرجي" بتوريد أربع محطات تحويل للتيار المباشر عالي الجهد (HVDC) للربط بين فرنسا وإسبانيا من خلال مدّ كابل تحت سطح البحر عبر "خليج بسكاي".

وسيتكون مشروع "خليج بسكاي" للربط البيني، الذي يُوصف بالمشروع ذي المصلحة المشتركة على المستوى الأوروبي، من وصلتين لنقل التيار المباشر عالي الجهد HVDC، إلى جانب محطة تحويل عند نهاية كل طرف. وستعمل الوصلتان معاً بكفاءة على نقل ما مجموعه 2000 ميجاوات من الكهرباء جهد 400 ك/ف بطول 400 كيلومتر. وستوفر الوصلات طاقة كهربائية تساوي استهلاك أكثر من مليوني منزل، وستعمل على تعزيز أمن واستقرار وجودة إمدادات الطاقة بين البلدين، فضلاً عن تمكين دمج الطاقة النظيفة وخلق منظومة أكثر كفاءة لتحقيق الوفورات بما يصب في مصلحة المستهلكين وبقية أوروبا. وسيكون الجزء الأكبر من الوصلات تحت سطح البحر، فيما سيعود جزء قصير من كابل الطاقة إلى اليابسة لتفادي وادي "كابريتون" العميق.

وبهذه المناسبة، قال "نيكلاس بيرسون"، العضو المنتدب لقطاع دمج الشبكات في "هيتاشي إنرجي": "تعتبر التوصيلات الكهربائية البينية العابرة للحدود، والتي غالباً ما يتم مدّها تحت سطح البحر، ذات أهمية محورية بالنسبة لشبكة الكهرباء المترابطة على نحو متزايد في أوروبا"، وأضاف: "من خلال تكنولوجيا نقل التيار المباشر عالي الجهد HVDC الرائدة الخاصة بنا، سنعمل على تمكين Inelfe من تسريع وتيرة تحقيق أهداف الاستدامة للبلدين، وتعزيز أمن واستقرار وجودة إمدادات الطاقة بين فرنسا وإسبانيا وبقية أنحاء أوروبا".

وجاء تأسيس Inelfe (شركة الربط الكهربائي بين فرنسا وإسبانيا) في أعقاب اتفاقية سرقطسة لعام 2008، المبرمة بين حكومتي إسبانيا وفرنسا، التي تتمثل مهمتها في تعزيز عمليات تبادل الطاقة بين البلدين. وقد ساهمت البنية التحتية الناجمة عن تلك الاتفاقية في مضاعفة سعة الربط الكهربائي بين البلدين من 1400 ميجاوات إلى 2800 ميجاوات اليوم. وبفضل مشروع "خليج بسكاي" للربط البيني، ستصل قدرة تبادل الكهرباء قريباً إلى 5000 ميجاوات.

وتماشياً مع هدفها بتحقيق الريادة على صعيد تلبية الحاجة الملحة للتحول نحو الطاقة النظيفة من خلال الابتكار والشراكة، تتعاون "هيتاشي إنرجي" مع "فينسي" VINCI، إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة والإنشاء. وستقوم الشركتان معاً بتوفير حلّ متطور لمشروع "خليج بسكاي" عن طريق تقديم الخدمات الهندسية وتقنيات الطاقة، فضلاً عن إنشاء محطات التحويل. وسيؤدي التعاون مع "فينسي" إلى تحقيق أقصى استفادة من الكفاءات الجوهرية التي تتمتع بها الشركتان لتقديم أفضل حلّ في فئته للمشروع.

يجمع نظام نقل التيار المستمر عالي الجهد HVDC من "هيتاشي إنرجي" بين الخبرة رفيعة المستوى في صمامات التحويل لنظام نقل التيار المستمر عالي الجهد HVDC، ومنصة التحكم الرقمية MACH™، ومحولات الطاقة والمفاتيح الكهربائية عالية الفولتية، إلى جانب الدراسات، وعمليات التصميم والهندسة، والتوريد، والإشراف على عمليات التركيب والتشغيل.

وتعد HVDC Light عبارة عن تكنولوجيا لتحويل مصدر الجهد طورتها شركة "هيتاشي إنرجي"، تم إطلاقها منذ أكثر من 25 عاماً. إنها التكنولوجيا المفضلة للعديد من تطبيقات شبكات الكهرباء، بما في ذلك الربط فيما بين شبكات الطاقة الوطنية، ودمج مصادر الطاقة المتجددة وحقول طاقة الرياح البحرية مع أنظمة النقل البرية. وتشتمل السمات المميزة لتكنولوجيا HVDC Lightعلى محطات التحويل المدمجة على نحو فريد، والفاقد الكهربائي المنخفض بشكل استثنائي.

جدير بالذكر أن "هيتاشي إنرجي" ابتكرت تكنولوجيا نظام نقل التيار المستمر عالي الجهد HVDC التجارية منذ قرابة 70 عاماً وقامت بإنجاز أكثر من نصف المشاريع الخاصة بنقل التيار المباشر عالي الجهد حول العالم.

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نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ولديها حوالي 38000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

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حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة (TSE: 6501) ، ومقرها في طوكيو باليابان ، في مجتمع مستدام يتمتع بجودة حياة أعلى من خلال دفع الابتكار من خلال البيانات والتكنولوجيا باعتبارها أعمال الابتكار الاجتماعي. تركز شركة هيتاشي على تعزيز التزامها نحو البيئة، ومرونة الأعمال والبنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع عبر ستة مجالات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل، والصناعة، والحياة الذكية وأنظمة السيارات من خلال حلول Lumada الخاصة بها. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2020 (المنتهية في 31 مارس 2021) 8729.1 مليار ين (78.6 مليار دولار)، ويتبعها حوالي 871 شركة تابعة وما يقرب من 350 ألف موظف حول العالم.