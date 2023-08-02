خلال فعالية للاحتفال بيوم الطاقة عالية الجهد ضمت أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجالات الصناعة من مختلف القطاعات لمناقشة مستقبل الطاقة في المغرب

القاهرة : أقامت شركة "هيتاشي إنرجي"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا التي تعمل على تطوير مستقبل الطاقة المستدامة للجميع، حدثاً بعنوان "يوم الطاقة عالية الجهد" في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وذلك بحضور مجموعة من عملائها وشركائها.

وجمع الحدث بين مشاركين من مختلف مجالات الصناعة والأعمال من القطاعين العام والخاص في المغرب، وهو ما ساهم في إتاحة الفرصة للحوار والتعاون، وأيضًا لتبادل الأفكار والرؤى بين العديد من الشخصيات ذات الصلة، الذي يجمعهم هدف مشترك يتمثل في مستقبل خالٍ من الكربون للمغرب، خصيصاً التحديات التي تواجه الطاقة اليوم.

وفي هذا السياق، صرح محمد حسيني - العضو المنتدب لشركة "هيتاشي إنرجي" مصر وشمال إفريقيا، قائلاً: "يجتاح تحول الطاقة المنطقة بشكل هائل، ولهذا نستعد بأحدث التقنيات والابتكارات ليس فقط لمواكبة التقدم، بل لتحقيق الريادة في المجال أيضاً. كما يأتي التزامنا نحو النهوض بمستقبل مستدام للجميع انعكاسًا لأهداف شركة "هيتاشي إنرجي". ولهذا، إن مستوى المشاركة الملحوظ خلال الحدث يشجعنا على ترسيخ علاقاتنا القوية مع عملائنا وشركائنا، بما يمكننا من مواجهة تحديات المنطقة مع تحقيق التوازن بين القيمة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية."

بدأ الحدث بمقدمة حول إمكانات شركة "هيتاشي إنرجي" في توفير الدعم لمنطقة شمال إفريقيا، كما تضمن جلسات حول الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركة والخاصة بالطاقة عالية الجهد مثل لوحات التوزيع المعزولة بالغاز، و لوحات التوزيع المعزولة بالهواء، والقواطع الكهربائية، وأجهزة التحكم بالتبديل، والمفاتيح الهجينة، والمنتجات المعيارية المتكاملة، وحلول جودة الطاقة.

وعلق ماورو دامونتي، رئيس وحدة الأعمال المركزية لأعمال منتجات الجهد العالي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "هيتاشي إنرجي"، "شهدت باقة منتجات وحلول الجهد العالي المتنوعة لدينا إقبالًا واسعًا من قبل مختلف العملاء والشركاء وذلك خلال عرضها في "يوم الطاقة عالية الجهد"، الأمر الذي يزيد من سعينا الدؤوب نحو تعزيز أواصر التعاون بهدف تسريع تحول الطاقة."

الجدير بالذكر أن احتفال شركة "هيتاشي إنرجي" بأيام الطاقة عالية الجهد يؤكد على التزامها الراسخ بدعم عملائها وتلبية مختلف احتياجات الدول والصناعات والمجتمعات. إذ يمكن لشركة "هيتاشي إنرجي" توفير أحدث التقنيات والحلول التي تساعد في بناء مستقبل خالٍ من الكربون عبر شراكاتها الناجحة مع عملائها، إلى جانب تعزيز جهود تحسين جودة المعيشة للجيل الحالي وما يليه من أجيال قادمة.

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نبذة عن شركة "هيتاشي إينرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ولديها حوالي 38000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

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