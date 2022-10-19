حلّ دمج الشبكات يربط إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم بشبكة الطاقة الوطنية، بما يساعد قطر على تحقيق هدف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030

دبي: أعلنت "هيتاشي إنرجي" Hitachi Energy، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، إتمام عملية تسليم حلها لربط الشبكات إلى محطة "الخرسعة" للطاقة الشمسية الكهروضوئية في قطر _ التي تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق في العالم والأولى على مستوى قطر، والواقعة على بعد 80 كم غرب الدوحة، والتي تم تدشينها اليوم من قبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وتبلغ القدرة التوليدية لمحطة "الخرسعة" 800 ميغا واط، وستساهم المحطة بتجنب 26 مليون طن متري من الانبعاثات الكربونية خلال دورة حياتها التشغيلية، ومساعدة قطر على التقدّم نحو هدفها المتمثل بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 % بحلول العالم 2030.

واستناداً إلى بصمتها الإقليمية الواسعة وخبرتها الرفيعة في تصميم وتنفيذ المشاريع، قامت "هيتاشي إنرجي" بتوفير باقة من الحلول الهندسية التي تعمل على تجميع كامل الطاقة المولدة من 1.8 مليون وحدة من الألواح الشمسية في المحطة، وتحويلها إلى منظومة النقل الوطنية بأمان وموثوقية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، لشركة "هيتاشي إنرجي": "نحن سعداء بمساهمتنا الكبيرة في هذا المشروع الذي يشكّل معلماً بارزاً في رحلة قطر نحو بناء منظومة طاقة تتسم بكونها أكثر استدامة ومرونة وأماناً". وأضاف: "إن خبرتنا وسجلنا الطويل الحافل بالإنجازات في توريد حلول لدمج الشبكات في قطر والشرق الأوسط يجعلنا الشريك المفضل لمشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق مثل محطة الخرسعة".

وتعتبر "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة في أسواق وتكنولوجيا توصيلات شبكات الكهرباء وحلول تعزيز جودة الطاقة، مع أكثر من 10 آلاف عملية تثبيت حول العالم. وأطلقت الشركة مؤخراً مجموعة eXpand™-Grid من حلول ربط الشبكات النموذجية والجاهزة، التي تجعل من توسيع قدرة شبكة الطاقة وتسريع التحول نحو نظام طاقة أكثر استدامة، عملية أسرع وأبسط وأكثر فعالية.

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نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من

140 دولة. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ولديها حوالي 38000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة (TSE: 6501) ، ومقرها في طوكيو باليابان ، في مجتمع مستدام يتمتع بجودة حياة أعلى من خلال دفع الابتكار من خلال البيانات والتكنولوجيا باعتبارها أعمال الابتكار الاجتماعي. تركز شركة هيتاشي على تعزيز التزامها نحو البيئة، ومرونة الأعمال والبنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع عبر ستة مجالات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل، والصناعة، والحياة الذكية وأنظمة السيارات من خلال حلول Lumada الخاصة بها. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2020 (المنتهية في 31)