أنظمة جودة الطاقة هي جزء من مشروع استصلاح منطقة صحراوية لتصبح أرضًا خصبة

دبي - أعلنت شركة "هيتاشي إنرجي" Hitachi Energy، المتخصصة في مجال التكنولوجيا التي تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، والتي تتخذ من دبي مقراً اقليمياً لها، عن بدء تشغيل أحدث حلولها لضمان جودة الطاقة، وهو "إس في سي لايت" SVC Light ، بهدف رفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية في منطقة العوينات الاستراتيجية، جنوب غرب مصر، حيث يتم استصلاح الأراضي الصحراوية لاستخدامها في الزراعة.

وتُعد حلول جودة الطاقة – بالنسبة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، المشغل الرسمي للشبكة القومية - جزءاً من خطة الحكومة لجعل البلاد مركزًا إقليميًا لتبادل الكهرباء مع كل من إفريقيا و أوروبا. ويدعم المشروع الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يضمن الحصول على طاقة حديثة مستدامة موثوقة وبأسعار معقولة.

ووفرت هيتاشي إنرجي حلاً هندسيًا يضمن جودة الطاقة، حيث صمم بشكل كامل بالاعتماد على تكنولوجيا التعويض الاستاتيكي (STATCOM) لتعزيز سعة الشبكة وتوفير المزيد من الطاقة لخدمة التنمية الريفية و مواكبة سرعة الزيادة السكانية. وتعمل هذه الحلول على تقوية شبكة الطاقة وثباتها من خلال توفير تعويض الطاقة التفاعلي ودعم الجهد الديناميكي للحفاظ على ثبات الشبكة عند الوصول إلى الجهد المطلوب.

في هذا الصدد، صرح المهندس محمد الحسيني - رئيس مجلس إدارة شركة هيتاشي إنرجي في مصر وشمال إفريقيا، قائلا: "نثمن التعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء مرة أخرى والعمل على هذا المشروع الاستراتيجي الذي من شأنه أن يفيد المجتمع المصري ويدفع بنظام الطاقة حتى يصبح أكثر استدامة ومرونة وأمانًا. من خلال هذه الحلول المتطورة والمثبتة، نساعد عملائنا على التغلب على التعقيدات ونعمل على زيادة الكفاءة وتسريع وتيرة التحول نحو مستقبل خالٍ من الكربون."

ومن جانبها، عقبت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، قائلة: "يمثل التشغيل الناجح للمشروع المصري الرائد STATCOM إنجازًا كبيرًا لقطاع الطاقة في مصر، حيث يُعد بمثابة خطوة ناجحة إلى الأمام على طريق خطة التنمية في البلاد."

ويعد التزام شركة هيتاشي إنرجي نحو الاستدامة والابتكار عاملاً رئيسياً في نجاح مشروع STATCOM، حيث ساعدت التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها الشركة في زيادة كفاءة الشبكة وتقليل هدر الطاقة وتوفير الموارد، الأمر الذي أثّر إيجابياً على البيئة وساهم في الحد من البصمة الكربونية.

الجدير بالذكر أن هيتاشي إنرجي هي شركة رائدة في السوق والتكنولوجيا في مجال اتصالات الشبكة وحلول جودة الطاقة، وذلك لما تمتلكه من مايزيد عن 15،000 منشأة في جميع أنحاء العالم. أطلقت الشركة مؤخرًا مجموعة Grid-eXpand والتي توفر حلول توصيل الشبكة المعيارية والمسبقة الصنع التي تعمل على توسيع سعة شبكة الطاقة وتسريع الانتقال إلى نظام طاقة أكثر استدامة بشكل أسرع وأبسط وأكثر كفاءة.

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