اتفاقية الخدمة طويلة الأمد تُطيل العمر التشغيلي لوصلة نقل الطاقة البالغ عمرها 40 عاماً، والتي تلعب دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي في جمهورية الكونغو الديمقراطية

دبي : أعلنت "هيتاشي إنرجي" Hitachi Energy، وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، اليوم، أنها وقعت اتفاقية خدمة طويلة الأمد مع Société Nationale d’Electricité (SNEL)، شركة الكهرباء الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بهدف تأمين إمدادات الطاقة في وصلة "إنغا كولويزي" Inga-Kolwezi للتيار المباشر عالي الجهد (HVDC)، التي تعد الأصل الأكثر أهمية لنقل الطاقة الكهربائية على مستوى البلاد.

وتنقل هذه الوصلة ما يصل إلى 1000 ميغا واط من الكهرباء النظيفة من محطة "إنغا فولز" Inga Falls للطاقة الكهرومائية في أقصى غرب البلاد إلى منطقة التعدين في كولويزي جنوباً. ومع طول يصل إلى 1700 كم، فهي تعد أطول وصلة في أفريقيا لنقل التيار المباشر عالي الجهد HVDC، كما أنها تمكّن أيضاً جمهورية الكونغو من تصدير فائض الطاقة إلى البلدان الأعضاء في "تجمع الطاقة للجنوب الأفريقي".

وتواصل هذه الاتفاقية تعزيز التعاون الوثيق بين "SNEL" و"هيتاشي إنرجي" الممتد على مدار الـ 40 عاماً الماضية، من أجل ضمان تشغيل الوصلة وفق أقصى درجات التوافرية والاعتمادية على مدى عمرها التشغيلي الطويل. وقامت "هيتاشي إنرجي" بتوريد محطتي تحويل الطاقة على طرفي الوصلة في عام 1982 وعملت فيما بعد على ترقيتهما ومضاعفة قدرة النقل.

وكجزء من الاتفاقية، ستعمل "هيتاشي إنرجي" على تقييم الاحتياجات الدقيقة للخدمة لمحطات التحويل وتطوير برنامج صيانة وقائي والإشراف على تنفيذه على مدار الأعوام الخمسة المقبلة. وتشتمل بنود الاتفاقية على التدريب، ومشاركة المعرفة وتعزيز خبرات موظفي الخدمة في شركة "SNEL".

وبهذه المناسبة، قال الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، لشركة "هيتاشي إنرجي": "سعداء بمواصلة تعاوننا الطويل مع شركة الكهرباء الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية "SNEL" لحماية استثمار البلاد في أهم وصلة لنقل الطاقة لديها"، مضيفاً أن "اتفاقية الخدمة طويلة الأجل هذه تؤكد التزامنا بالعمل على نحو وثيق مع العميل لضمان التوافرية والاعتمادية على مدى العمر الافتراضي بأكمله للأصل".

وبدوره، قال "شون بوسكو كايومبو كايان"، الرئيس التنفيذي لدى شركة "SNEL": "تعد هيتاشي إنرجي شريكاً وثيقاً وقيماّ لشركة SNEL لما يقارب 50 عاماً، عندما تعاونا لأول مرة على تصميم ما كان يُعتبر حينئذ وصلة نقل تيار مباشر عالي الجهد رائدة مع أطول خط لنقل الطاقة على مستوى العالم. ومنذ ذلك الحين، عملنا معاً بشكل وثيق من أجل زيادة القدرة وتعزيز موثوقية البنية التحتية الوطنية بالغة الأهمية هذه".

#بياناتشركات

- انتهى -

ملاحظات للمحررين

يجمع نظام نقل التيار المباشر عالي الجهد HVDC من "هيتاشي إنرجي" بين الخبرة رفيعة المستوى في مجال صمامات محطات التحويل للتيار المباشر عالي الجهد HVDC، ومنصة التحكم الرقمية MACH™، ومحولات الطاقة والمفاتيح الكهربائية عالية الفولتية، إلى جانب الدراسات، والتصميم والهندسة، والتوريد، والإشراف على عمليات التركيب والتشغيل الخاصة بالأنظمة.

وتعد HVDC Light بمثابة تكنولوجيا لتحويل مصدر الجهد طورتها شركة "هيتاشي إنرجي". إنها التكنولوجيا المفضلة للعديد من تطبيقات شبكات الكهرباء، بما في ذلك الربط فيما بين شبكات الطاقة الوطنية، ودمج مصادر الطاقة المتجددة وحقول طاقة الرياح البحرية مع أنظمة النقل البرية. وتشتمل السمات المميزة لتكنولوجيا HVDC Light على محطات تحويل طاقة مدمجة على نحو فريد، وضمان تخفيض الفاقد الكهربائي بشكل استثنائي.

جدير بالذكر أن "هيتاشي إنرجي" ابتكرت تكنولوجيا نقل التيار المباشر عالي الجهد HVDC التجارية منذ قرابة 70 عاماً وقامت بإنجاز أكثر من نصف مشاريع نقل التيار المباشر عالي الجهد حول العالم.

نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ولديها حوالي 38000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة (TSE: 6501) ، ومقرها في طوكيو باليابان ، في مجتمع مستدام يتمتع بجودة حياة أعلى من خلال دفع الابتكار من خلال البيانات والتكنولوجيا باعتبارها أعمال الابتكار الاجتماعي. تركز شركة هيتاشي على تعزيز التزامها نحو البيئة، ومرونة الأعمال والبنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع عبر ستة مجالات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل، والصناعة، والحياة الذكية وأنظمة السيارات من خلال حلول Lumada الخاصة بها. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2020 (المنتهية في 31 مارس 2021) 8729.1 مليار ين (78.6 مليار دولار)، ويتبعها حوالي 871 شركة تابعة وما يقرب من 350 ألف موظف حول العالم.