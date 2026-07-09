دبي، الإمارات العربية المتحدة انسجاماً مع الجهود الرامية إلى دعم البنية التحتية الرائدة لمحطات شحن المركبات الكهربائية في دبي، أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "تاكسي دبي" المرحلة الأولى من الشراكة بين الطرفين لإنشاء نقاط شحن حصرية لأسطول مركبات الأجرة الكهربائية التابع لشركة تاكسي دبي.

ودشن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة تاكسي دبي، المحطة التي تتضمن 24 نقطة شحن فائقة السرعة من الجيل الجديد بقدرة تصل إلى 360 كيلووات لكل منها، وذلك في المقر الرئيس لشركة "تاكسي دبي" في منطقة محيصنة 4.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة تاكسي دبي أبرمت خلال معرض "ويتيكس2025"، بهدف إنشاء أكثر من 200 نقطة شحن فائقة السرعة مخصصة لأسطول المركبات الكهربائية التابع لشركة تاكسي دبي، بما يعزز البنية التحتية للتنقل المستدام في الإمارة. وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاقية تشغيل محطة شحن فائقة السرعة تتيح شحن 24 مركبة كهربائية في وقتٍ واحد خلال نحو 35 دقيقة، مما يسهم في تقليل وقت التوقف عن الخدمة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم تشغيل خدمات النقل الكهربائي على مستوى الإمارة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نحرص على تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية لتسريع التحول نحو منظومة تنقل أكثر استدامة وكفاءة، بما يدعم رؤية دبي في أن تكون المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة والأكثر استعداداً للمستقبل. وانطلاقاً من أهداف استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، نواصل تطوير بنية تحتية متقدمة لشحن المركبات الكهربائية توفر تجربة شحن سلسة وموثوقة، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء بما يواكب النمو المتسارع في تبني المركبات الكهربائية في الإمارة ويرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الاستدامة والابتكار."

وأضاف معالي الطاير: "تنسجم هذه الشراكة مع جهودنا الرامية إلى دعم التحول إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة وتعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والنقل المستدام. ونثمّن توجهات شركة "تاكسي دبي" نحو توسيع أسطولها من المركبات الكهربائية، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية لقطاع النقل."

من جهته، قال سعادة عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة تاكسي دبي: "تُعدّ الشراكات الاستراتيجية ركيزةً أساسيةً في مسيرة نمو شركة تاكسي دبي، وتؤدي دوراً محورياً في تعزيز رؤيتنا طويلة المدى. ويسرّنا أن نشهد ثمرة شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي وقّعناها خلال معرض "ويتيكس" 2025، بما يدعم ركيزة الاستدامة لدى الشركة ويرسّخ التزامنا بدفع عجلة الابتكار في قطاع التنقل. ويعكس هذا التعاون طموحنا المشترك لتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم رؤية دبي نحو مستقبل تنقل ذكي وصديق للبيئة، مع تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمجتمعنا وأصحاب المصلحة ومنظومة التنقل على أوسع نطاق."

من جانبه، قال السيد منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاكسي دبي: "تواصل دبي ترسيخ ريادتها في مستقبل التنقل المستدام، بما يعزز مسيرة الابتكار في القطاع. ويأتي هذا التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي ليجسد محطة مهمة في مسيرة شركة تاكسي دبي، إذ نعمل معاً على تسريع وتيرة التحول نحو المركبات الكهربائية، وبناء البنية التحتية اللازمة لدعم هذه الرؤية."

وأضاف الفلاسي: "تُعد محطة الشحن فائقة السرعة المرحلة الأولى من شبكة تضم أكثر من 200 نقطة شحن للمركبات الكهربائية، والمخصصة بالكامل لأسطول شركة تاكسي دبي. ومع توسيع هذه الشبكة، ستزداد قدرتنا على تعزيز كفاءة الأسطول، وزيادة جاهزية المركبات، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل موثوقة وخالية من الانبعاثات، بما ينسجم مع التزامنا بدعم طموحات دبي وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا والمجتمع ككل."

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