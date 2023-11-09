دبي، الإمارات العربية المتحدة: ناقشت هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "أفايا" الرائدة عالمياً في مجال حلول تجربة المتعاملين، تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تجمعهما، مؤكدين التزامهما بتوطيد أواصر التعاون لتحقيق توقعات تجربة متعاملي الهيئة. جاء ذلك خلال لقاء معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، آلان ماساريك، الرئيس التنفيذي للشركة؛ ونضال أبو لطيف، النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي لقطاع المبيعات في أڤايا، ورئيس أڤايا العالمية.

وقد أثمرت الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "أﭬايا"، عن تطوير مركز رعاية المتعاملين لمركز تفاعلي رقمي متكامل، يتيح لمتعاملي هيئة كهرباء ومياه دبي الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات من خلال نظام الرد الصوتي التفاعلي المعزز بتقنية الذكاء الاصطناعي والمتاح على مدار الساعة. وأسهمت تقنيات "أﭬايا" في تصنيف مركز رعاية المتعاملين التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يقدمه ويديره مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) إحدى الشركات التابعة لـ مجموعة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن أفضل ثلاثة مراكز اتصال تابعة لحكومة دبي وفقاً للتقييم الذي أجراه مركز نموذج دبي بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية. كما ساهمت الشراكة بين الطرفين بالارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال استحداث منصة "ديوافيرس" في عالم الميتافيرس بالتعاون مع "أﭬانزا إنوفيشنس"، لتمكين المتعاملين من التواصل مع موظفي مركز رعاية المتعاملين، للحصول على أجوبة عن استفساراتهم وتلقي المساعدة اللازمة لإنجاز معاملاتهم في عالم الميتافيرس.

يشار إلى أن مركز رعاية المتعاملين التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي يعمل على تمكين المتعاملين من التواصل مع الهيئة عبر مجموعة متنوعة من قنوات الاتصال، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، أو البريد الإلكتروني، أو الدردشة المرئية، أو النصية. ويعتمد مشروع مركز رعاية المتعاملين على نهج متكامل ومتعدد الاستخدامات ويشمل دمج المشاركة والتفاعل من قبل المتعاملين عبر قنوات متعددة بشكل كامل بحيث يمكن الانتقال بسلاسة وسهولة من قناة إلى أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يوفر نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية الديناميكي خيارات الخدمة الذاتية، مما يمكّن المتعاملين من الحصول بسلاسة على باقة من الخدمات الإجرائية والمعلوماتية التي يحتاجون إليها على مدار الساعة. ويمكن أن تحدد القائمة الديناميكية، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، جميع المتصلين المسجلين ومعلوماتهم وتخصص مستوى الخدمة المناسب لكل متعامل بناءً على ملفه الشخصي كما توفر أولوية الاتصال لفئات خاصة مثل أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

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