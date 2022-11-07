دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تعيين ائتلاف شركات بقيادة "إيرنست آند يونغ" (EY Consulting) لتقديم الخدمات الاستشارية لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة. وسيتم تشغيل المرحلة السادسة، والتي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 900 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، على مراحل بين عامي 2025 و2027.

تشمل الخدمات الاستشارية التي يقدمها الائتلاف، الاطلاع على التشريعات القائمة والإطار التنظيمي المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعداد الوثائق الخاصة بالعطاءات والمناقصات، وصياغة نموذج التمويل، وإدارة وتقييم العروض التي يقدمها المطورون، وصياغة الاتفاقيات التكميلية، والمفاوضات التجارية، وإبرام اتفاقية شراء الكهرباء واتفاقية الإغلاق المالي مع المطور، وإعداد الخطط التسويقية والمشاركة في الأنشطة والحملات الترويجية محلياً وعالمياً.

يشار إلى أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي وفق نظام المنتج المستقل، يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية الإجمالية إلى 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 1,827 ميجاوات باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية، وتنفذ الهيئة مشاريع أخرى في المجمع بإجمالي 1,033 ميجاوات باستخدام تقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة. وباكتمال المرحلة السادسة، ستصل القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 3,760 ميجاوات في سبيل الوصول إلى 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030. ومنذ إطلاقه، يحظى المجمع باهتمام واسع من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل.

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خلود آل علي / رئبال دايخ عفاف أباظة / محمد مشعل

هيئة كهرباء ومياه دبي هتلان ميديا

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