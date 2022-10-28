دبي، الإمارات العربية المتحدة: تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي قناة جديدة لرفع مستوى وعي موظفيها حول أهمية أمن المعلومات، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم على مواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية. وإلى جانب النشرات الداخلية التوعوية ورسائل البريد الإلكتروني، والمشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها الهيئة لموظفيها على مدار العام، بات بإمكان موظفي الهيئة الاطلاع على أحدث سبل إدارة مخاطر الأمن الإلكتروني من خلال تطبيق "المكتب الذكي".

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تلتزم الهيئة بتحقيق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لضمان الاستعداد الكامل لكل ما تحمله التكنولوجيا من تحديات إلى جانب ما توفره من فرص، لا سيما على ضوء الانتشار الواسع للتقنيات الذكية والتطور التقني الهائل والنمو المتسارع في التحول الذكي واستخدام تقنيات إنترنت الأشياء. وتتبنى الهيئة إطار عمل شامل لضمان الأمن الإلكتروني وفق إطار حوكمة يتم تطويره بشكل مستمر انسجاماً مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. ونحرص في الهيئة على توفير الحماية المتكاملة ضد مخاطر الأمن الالكتروني، ودعم الابتكار في الفضاء الإلكتروني مما يرسخ مكانة دبي بوصفها المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني، وجعلها مقياساً إرشادياً للمدن الذكية."

وأضاف معاليه: "خطت الهيئة خطوات واسعة في مجال تعزيز وتطوير إدارة المخاطر المؤسسية بشكل ممنهج وفعال، وشكلت لجنة عليا لإدارة الأزمات منذ عام 2008، كما أسست أول مركز متخصص للأمن الإلكتروني على مستوى حكومة دبي يعمل على توقع مختلف التهديدات والمخاطر الأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات بشكل استباقي عبر مراقبة الخدمات والأصول التقنية على مدار الساعة، وإدارة الحوادث الأمنية والتهديدات الإلكترونية والحد من مخاطرها، حتى نقدم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة. كما تعتمد الهيئة نظام أمن المعلومات "ISR" التابع لمركز دبي للأمن الإلكتروني، وسجلت الهيئة خلال العام 2021 نسبة 100% ضمن مؤشرات الأداء التابعة للمركز، كما تحافظ بشكل دائم على نتيجة 5/5 ضمن مؤشر الأمن السيبراني الشهري التابع للمركز."

وتعد الهيئة سبّاقة في تبني أفضل المعايير العالمية في أمن المعلومات والحوكمة الرشيقة، وتسعى بشكل استباقي ومستمر إلى إدارة أية مخاطر قد تهدد أمن المعلومات من خلال تطبيق سياسة مؤسسية فعالة لأمن المعلومات. وحصلت الهيئة على شهادة الآيزو (27001:2013) التي تعد أعلى معيار على مستوى العالم في نظام إدارة أمن المعلومات، وذلك بعد توسيع نطاق تطبيق معايير الشهادة، ليشمل جميع قطاعات وأقسام وعمليات الهيئة.

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خلود آل علي / رئبال دايخ عفاف أباظة / محمد مشعل

هيئة كهرباء ومياه دبي هتلان ميديا

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