دبي، الإمارات العربية المتحدة: يؤدي تمكين هيئة كهرباء ومياه دبي المتواصل لموظفاتها دوراً جوهرياً في ترسيخ الجهود الوطنية الرامية إلى إشراك كافة شرائح المجتمع في العمل المناخي وانتقال الطاقة. ويسهم سعي الهيئة الدؤوب لتعزيز حضور الموظفات الفعّال في قطاع الطاقة لا سيما الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة، في الحفاظ على ريادة دولة الإمارات في دعم أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، وتحقيق أهداف الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28) التي استضافتها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، لاحتواء الجميع، لا سيما النساء والشباب، في مواجهة تداعيات التغير المناخي وإيجاد حلول مبتكرة، ورسم وتنفيذ الخطط والسياسات المناخية الملائمة للجميع.

وترسخ الهيئة جهود دولة الإمارات وإمارة دبي لإشراك المرأة كطرف مؤثر في العمل المناخي وطنياً وعالمياً، انسجاماً مع مسيرة تمكين المرأة، التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتحظى بدعم منقطع النظير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، لترسيخ مساهمات المرأة في تسريع الوصول إلى الحياد الكربوني، ومواصلة النهوض بالمرأة على كافة الصعد، والارتقاء بقدراتها وطاقاتها ومهاراتها، لتظل نموذجاً للشريك الأساسي والفعال في تحقيق النهضة والتنمية المستدامة والشاملة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: "نلتزم بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتوسيع الآفاق أمام مساهمة المرأة في إحداث تأثير إيجابي مستدام، وتسريع عجلة الاقتصاد الأخضر، لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وتعد الهيئة من أكبر المؤسسات الحكومية الحاضنة للكوادر النسائية الفنية على مستوى إمارة دبي في قطاع الطاقة، مما جعلها أنموذجاً للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في داخل الدولة وخارجها. وعلى ضوء إنجازات الهيئة في مجال التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات الإحلالية، تتيح الهيئة فرصاً متكافئة للرجل والمرأة، وتركز على إشراك المرأة في اتخاذ القرار، وتمكينها بدايةً من المناصب القيادية وصولاً إلى الوظائف الفنية. ويبلغ إجمالي عدد الموظفات في الهيئة 1,933 موظفة من بينهن 1,900 موظفة في وظائف إدارية ومناصب على مستوى الإدارة الوسطى، إضافة إلى العديد من الموظفات في مناصب قيادية. وتحرص الهيئة على استقطاب نخبة الكفاءات الوطنية والعالمية، وتحفيزها على الابتكار وتنمية المهارات والخبرات، وتسجيل إنجازات مضيئة تدعم الطموحات المناخية الوطنية والعالمية، وتدفع مسيرة تميز وريادة الهيئة، بوصفها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم. وقد باتت المرأة الإماراتية أيقونة إنجازاتنا الوطنية التي تحظى بتقدير واحترام عالميين، وأنموذجاً مشرّفاً للشريك المؤثر في بناء الوطن وصنع الأجيال القادرة على صون المكتسبات وإبقاء راية الوطن عالية خفاقة."

من جانبها، قالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة: "لدى الهيئة العديد من الاستراتيجيات والسياسات العادلة والدامجة التي تدعم تحقيق المساواة بين الجنسين وإشراك المرأة في صنع القرار، وتشجعها على الإبداع والابتكار، لإحداث نقلة نوعية في المجال العملي والميداني، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050."

بدورها، قالت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الابتكار، وأول إماراتية تحصل على درجة الدكتوراه في تقنيات النانو لتطوير الخلايا الشمسية: "توفر الهيئة بيئة عمل إيجابية ومحفزة على البحث والابتكار والإبداع، وتتبنى برامج ومبادرات تتيح إطلاق العنان لمواهب الموظفات وقدراتهن، ليواصلن إثبات جدارتهن وكفاءتهن في كافة المحافل الوطنية والدولية، ويثابرن في عملهن الجاد والدؤوب ليبقين خير سفير لوطننا في مختلف المحافل العالمية وفي القطاعات كافة."

وقالت مريم المطيوعي، نائب الرئيس - الموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: "تتبوأ باقة واسعة من نخبة الموظفات في الهيئة مكانة عالمية مرموقة، بوصفهن دعامة أساسية للمساعي الوطنية والعالمية الهادفة إلى حشد جهود الجميع لرسم ملامح المستقبل المشرق والمستدام."

من ناحيتها، قالت فاطمة محمد الجوكر، المستشار القانوني في إدارة الشؤون القانونية ورئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: "تحظى اللجنة النسائية بدعم الإدارة العليا في الهيئة، لتوفير جميع الفرص والظروف والإمكانيات التي تعين الموظفات باختلاف مواقعهن ومسؤولياتهن على النجاح والتطور، ومواكبة التغيرات المستجدة، وتحويل التحديات إلى فرص، وتسخير إمكاناتها العلمية والعملية."

ومن جهتها قالت المهندسة عائشة الرميثي رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي نائب مدير في مركز الابتكار: "تولي الهيئة أهمية بالغة لتعزيز دور المرأة والشباب في قطاع الطاقة لضمان استدامة المنجزات وتعزيز المكتسبات والمضي قدماً في لتحقيق الطموحات في الأعوام القادمة. وقد نجحت باقة من موظفات الهيئة في حجز مكانة بين نخبة الكفاءات الشابة، وأسهمن بفاعلية في تحفيز قدرات شباب الهيئة، وحصدن جوائز وأوسمة محلية عالمية مرموقة، يشار إليها بالبنان."

وقالت المهندسة هيفاء بوسمرة، نائب الرئيس - تدشين شبكات النقل في هيئة كهرباء ومياه دبي: "توفر الهيئة التدريب النظري والعملي والدعم المستمرين لموظفاتها ليتسنى لهن مواصلة تنمية مهاراتهن وخبراتهن."

وقالت المهندسة مريم عبدالعزيز خانصاحب، مدير الاستدامة المؤسسية، قطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: "تتيح الهيئة الفرص أمام موظفاتها لمواصلة التعليم ونيل أرقى الشهادات الجامعية داخل وخارج دولة الإمارات، وتشجيعهن على الابتكار والإبداع ومواكبة أحدث التقنيات، وترسيخ مشاركتهن الفاعلة في استشراف وصنع مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة."

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