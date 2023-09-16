بالتعاون مع مايكروسوفت

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهودها لتوظيف أحدث التقنيات العالمية في مختلف المجالات والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اعتمادها منصة "مايكروسوفت باور بلاتفورم" والمساعد الذكي "كوبايلوت" من شركة مايكروسوفت العالمية، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التحول الرقمي في الهيئة، حيث يتيح المساعد الذكي "كوبايلوت" لمطوري البرامج في الهيئة تطوير برامج وتطبيقات ذكية تدعم عمليات الهيئة بشكل أكثر فعالية وسلاسة بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انطلاقاً من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم، نعمل على تطوير قنوات الهيئة الرقمية بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويأتي اعتماد منصة "مايكروسوفت باور بلاتفورم" والمساعد الذكي "كوبايلوت" ضمن جهودنا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في جميع خدماتنا وعملياتنا والاستثمار في البنية التحتية الرقمية للهيئة تعزيز عجلة التحول الرقمي بهدف تعزيز سعادة جميع المعنيين وتوفير خدمات رقمية متقدمة ذات قيمة مضافة."

يشار إلى أن المساعد الذكي "كوبايلوت" يسهم في دعم المطورين والمبرمجين خلال عملية كتابة الشفرات وتطوير التطبيقات، كما يعمل على فهم سياق الشفرات التي يتم كتابتها وتقديم اقتراحات وتوجيهات للمبرمجين خلال عملية البرمجة، إضافة إلى تقديم نصائح حول كيفية تنسيقها، وتصحيح الأخطاء لتسريع عملية التطوير.

#بياناتحكومية

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