دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال مركز الابتكار التابع لها، في المؤتمر الدولي لعلوم وهندسة الأنظمة الكهروضوئية في مدينة ناغويا، اليابان، حيث استعرضت أبرز مساهماتها في قطاع الطاقة النظيفة والمستدامة، ودورها الجوهري في تعزيز الاستثمار في الحلول المبتكرة لتقنيات الطاقة النظيفة وتبادل المعارف وتطوير المهارات وبناء قدرات الجيل القادم من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة. وشهد المؤتمر مشاركة مجموعة من المؤسسات والأكاديميين والخبراء المتخصصين في قطاع الأنظمة الكهروضوئية من مختلف أنحاء العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نهتدي في الهيئة برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، التي تركز على الإنسان وأهمية الاستثمار في قدرته على الإبداع والابتكار، لتعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة ومكانة إمارة دبي كمنصة محفزة للابتكار ووجهة للمبتكرين من مختلف أنحاء العالم. ويرسخ مركز الابتكار تجربة دبي لاستشراف وصناعة مستقبل الطاقة والمياه ضمن منظومة متكاملة قائمة على الكوادر الوطنية، إضافة إلى استقطاب أفضل المواهب والكفاءات الإقليمية والعالمية، مما يجعله منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة."

وأشار معالي سعيد محمد الطاير إلى أن إنجازات ومبادرات مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات الطاقة الشمسية والمتجددة تدعم الجهود العالمية الرامية إلى تطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الطاقة النظيفة والمتجددة لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة حول العالم. كما يعزز المركز جهود الهيئة لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، من خلال دعم مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة التي تنفذها الهيئة وأبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: "يعتبر مركز الابتكار حاضنة عالمية للابتكار تتمثل مهمته الرئيسية في دعم الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة ونشر المعرفة، والاستثمار في ابتكارات الطاقة النظيفة من خلال بناء الشراكات القوية مع الجامعات والمؤسسات والشركات الناشئة."

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خلود آل علي / رئبال دايخ عفاف أباظة / محمد مشعل

هيئة كهرباء ومياه دبي هتلان ميديا

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