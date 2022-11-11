بمناسبة اليوم العالمي للجودة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بمناسبة اليوم العالمي للجودة، أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أن التزامها بأعلى معايير الجودة أسهم في تحقيقها لإنجازات كبرى جعلتها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية وأكثرها كفاءة على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نهتدي برؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لمواصلة مسيرة الجودة الشاملة واعتماد معايير التميز المستدام كأدوات أساسية للتحول إلى حكومة المستقبل، والتي تتواءم مع سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة في جميع عملياتنا التشغيلية، كما نحرص على نشر ثقافة الجودة بين جميع المعنيين لضمان استدامة التميز ومواصلة تقديم خدمات رائدة على مستوى عالمي وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة لتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام."

أقل معدل انقطاع لخدمات الكهرباء على مستوى العالم

على مدى السنوات العشر الماضية، نجحت الهيئة في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 6.88 دقيقة سنوياً في عام 2012 إلى 1.43 دقيقة فقط في عام 2021، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم. وتعمل الهيئة على رفع قدرة وكفاءة واعتمادية وجودة شبكة نقل الطاقة عبر تطبيق أحدث تقنيات أعمال الصيانة الوقائية للشبكة واستخدام نظام المراقبة والتحكم وجمع البيانات (سكادا)، وأنظمة التحكم والاتّصال عن بعد، وتأمين الشبكة عن طريق نظام حماية قوي، والالتزام بأعلى معايير الجودة في التشغيل، إضافة إلى استخدام تقنيات الشبكة الذكية التي توفر خصائص متقدمة تشمل ممكنات اتخاذ القرار التلقائي ونشر أجهزة استشعار وتطبيقات ذكية لتنظيم عمليات شبكات النقل والتوزيع ما جعل الممارسات التي تعتمدها الهيئة معياراً للمؤسسات الخدماتية حول العالم.

100% اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي

يسهم تطبيق الصيانة الوقائية الدورية على شبكات نقل الطاقة التابعة للهيئة في تحقيق نسبة 100% في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي، وخفض متوسط تكاليف الصيانة بقرابة 2 مليون درهم سنوياً، وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم في مجال نقل الطاقة منذ عام 2018. وتجري الهيئة بشكل متواصل أعمال الصيانة الوقائية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وعلوم البيانات، والطائرات بدون طيار، وأحدث تقنيات الأمن السيبراني، والصور الحرارية والاختبارات الوظيفية. إضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة من خلال برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء "سبيس دي" بتطوير عدد من الاستخدامات المتخصصة لشبكة الكهرباء وشبكات المياه، بهدف تعزيز الكفاءة والفعالية التشغيلية بما في ذلك الصيانة الوقائية لشبكتي الكهرباء والمياه (التخطيط والإنتاج والنقل والتوزيع)، وتعزيز المرونة والرشاقة في المراقبة والتحكم بشبكتي الكهرباء والمياه.

جودة المياه المحلاة

توفر الهيئة المياه المحلاة وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية، ومعايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع مياه الشرب، وذلك من خلال مختبر الهيئة المركزي والذي يعمل بشكل مستمر على تحسين الجودة كان آخرها الانتقال الناجح إلى شهادة ISO / IEC 17025: 2017 وهي النسخة المعدّلة من الإصدار السابق ISO / IEC 17025: 2005 وذلك من خلال مركز الإمارات العالمي للاعتماد، ويتضمن الحصول على هذا الاعتماد تحقيق العديد من المتطلبات الخاصة بكفاءة ومقدرة المختبرات من حيث دقة الاختبارات والمعايرة، وتتبناه المنظمة الدولية للمعايير (الآيزو)، واللجنة الكهروتقنية الدولية. وقد تم الحصول على هذا الاعتماد بفضل الخدمات التي يقدمها المختبر فيما يتعلق بالبيئة، وخدمات الاختبارات البتروكيميائية، فضلاً لنطاق عمله الموسع الذي يغطي 35 اختباراً في مجالي المياه والزيوت. ويدعم الحصول على هذا الاعتماد رؤية الإدارة العليا للهيئة نحو تبني أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.

وخلال عمليات تحلية المياه، تستخدم الهيئة المركبات المسيرة عن بعد تحت الماء لفحص البنية التحتية لقنوات سحب المياه، ويتم استخدام الطائرات الروبوتية لفحص الغلايات أثناء عمليات الصيانة السنوية، إضافة إلى التصوير بالفيديو وإجراء عمليات التفتيش والمراقبة للمواقع. وفي عام 2021، نفذ قطاع الإنتاج في الهيئة أكثر من 90 رحلة طيران باستخدام الطائرات الروبوتية لضمان أعلى مستويات الجودة.

الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة

طورت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من الابتكارات بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة وكفاءة العمليات التشغيلية في شبكة المياه، ورصد التسريبات والأعطال وعزلها وإصلاحها على الفور. وتعمل هذه الحلول المبتكرة كذلك على التنبؤ بأعطال العدادات الذكية والمضخات استناداً إلى بيانات الحساسات، إضافة إلى أتمتة الإشعارات التي يتم إرسالها إلى المتعاملين في حال وجود احتمال تسريب للمياه في العقار، ما يعزز القدرات التنافسية لإمارة دبي. ومن أبرز ابتكارات الهيئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة وجودة شبكة المياه: خدمة "آي سيرفيس- iService" حيث يتم جمع البيانات التشخيصية للعدادات لرصد انقطاع الخدمة ومباشرة إجراءات إصلاح الأعطال تلقائياً؛ وتقنية "رصد أعطال العدادات" التي تعتمد على تنبيهات العدادات الذكية؛ ومشروع هيدرونت المعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق الذي طورته الهيئة لمراقبة شبكة المياه والتحكم بها عن بعد. ويمتاز المشروع بإمكانية دمجه مع أحدث أنظمة (سكادا)، وقدرته على توفير بيانات لحظية عن حالة الشبكة، إضافة إلى إصلاح التسريبات في غضون ثوانٍ دون أي تدخل بشري، بما يعزز كفاءة شبكة المياه إلى جانب توفير الجهد والوقت.

أفضل أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية

تعد هيئة كهرباء ومياه دبي من المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في مجال الجودة والصحة والسلامة والبيئة، وتلتزم بالتطبيق الفعال لأنظمة الإدارة المتكاملة (IMS) بما في ذلك الجودة والصحة المهنية والسلامة والبيئة (QHSE) ومعايير الأيزو (ISO 9001 وISO 45001 وISO 14001) في مختلف عملياتها، حيث تعتبر الهيئة أنظمة الإدارة المتكاملة أحد أسس الإبداع والابتكار والتحسين المستمر.

جوائز

توجت مسيرة تميز الهيئة في مجال الجودة بفوزها بجائزة "تحدي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة" لعام 2021 لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى فوزها بثلاث جوائز في الفئة الماسية ضمن "جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال 2021" التي تركز على مفهوم إدارة الجودة الشاملة وتهدف إلى تقييم المؤسسات في مختلف القطاعات وفق مستوى التميز فيها، واعتمادها لأفضل الممارسات، إضافة إلى تقديمها لخدمات ومنتجات عالية الجودة، كما نالت الهيئة الجائزة العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) للمرة الثانية لتحافظ على تصنيفها ضمن الفئة البلاتينية التي تضم كبرى الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التميز. كما فازت الهيئة العام الماضي بجائزتين ضمن جوائز المسابقة العالمية لمنتدى التحسين المستمر والابتكار في دورتها الثانية عشرة، والتي نظمتها المجموعة الفرعية للتحسين المستمر التابعة لمجموعة دبي للجودة تحت شعار "التميز في الأزمات".

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